El Dépor toca techo en el cupo de fichas con la llegada de Adama Traoré

Adama Traoré (centro), durante su primer entrenamiento con el Dépor, junto a Comas, Barcia y Amatucci Javier Alborés

La llegada de Adama Traoré resuelve una necesidad futbolística, pero abre otro problema en la recta final del mercado. La intención del Deportivo era cerrar esta ventana de fichajes con una incorporación más, preferiblemente un central zurdo, e incluso valoraba sumar un centrocampista. Fernando Soriano lo apuntó durante la presentación de Angeliño a principios de agosto, cuando habló de una o dos llegadas adicionales antes del cierre. Adama Traoré ha sido la primera. La segunda, si llega, tendrá que sortear el obstáculo del límite salarial y, además, la propia normativa federativa, ya que el Dépor tiene actualmente completo el cupo de licencias del primer equipo.

El límite no está en los dorsales, está en las licencias. El Deportivo tiene actualmente 24 jugadores inscritos en el primer equipo, a los que se sumará Adama en cuanto se tramite su ficha, agotando así las 25 plazas que permite la RFEF para la plantilla profesional. En ese cómputo entran José Ángel Jurado y Charlie Patiño, que arrastran licencia del primer equipo pese a no tener dorsal asignado esta temporada. La ausencia de número no libera su plaza, así que mientras conserven la inscripción, siguen ocupando una de las 25 fichas disponibles. A ellos hay que sumar a Bil Nsongo y Teun Gijselhart, que entrenan y compiten a las órdenes de Antonio Hidalgo, pero figuran inscritos con dorsal del Fabril, por lo que no consumen ficha del primer equipo, aunque sean, a todos los efectos, futbolistas del primer plantel.

El primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo, en imágenes Más información

El resultado es que, una vez inscrito Traoré, el Deportivo llegará al tope legal. Y ahí surge la pregunta que condiciona cualquier otro movimiento: ¿puede el club prescindir de un jugador inscrito sin más trámite? La respuesta, tanto en el reglamento de la RFEF como en el de LaLiga, es no. Ninguna de las dos normativas contempla la baja unilateral de un futbolista a mitad de temporada por simple decisión deportiva. La cancelación de una licencia solo puede producirse por causas tasadas.

El artículo 133 del Reglamento General de la RFEF enumera esos motivos con precisión. Entre ellos figuran la baja concedida por el propio club, la imposibilidad total y permanente del futbolista para entrenar o competir, la expiración o resolución del contrato tratándose de profesionales, la transferencia de los derechos federativos a otro club o un acuerdo adoptado por los órganos competentes. También se recoge la posibilidad de que el club dé de baja a efectos de cupo a un profesional aportando la documentación que respete las condiciones contractuales, con la particularidad de que ese jugador podría volver a inscribirse esa misma temporada dentro de los plazos habilitados.

Adama Traoré ya trabaja a las órdenes de Hidalgo en Abegondo Más información

El reglamento de LaLiga añade su propia batería de supuestos, centrados sobre todo en la voluntad conjunta de las partes. La inscripción de un jugador profesional se cancela cuando existe una rescisión voluntaria del contrato pactada por escrito entre club y futbolista, cuando se produce una cesión temporal o un traspaso definitivo con la conformidad expresa del jugador, o cuando media una sentencia judicial firme o una resolución administrativa que declare resuelto el vínculo, en los supuestos de crisis económica de la sociedad. Ninguna de estas vías permite al Deportivo actuar en solitario. En todos los casos hace falta el consentimiento del futbolista, un movimiento de mercado (traspaso o cesión) o una resolución externa al club.

Descartada la vía unilateral, las opciones reales del Deportivo para hacer hueco antes del cierre se reducen a tres. La primera es encontrar una salida definitiva o una cesión para alguno de los inscritos, con José Ángel, Patiño, Arnau Comas y Dani Barcia como candidatos, lo que exige un club dispuesto a acogerlos. La segunda es negociar una rescisión de contrato con alguno de los futbolistas con ficha del primer equipo, una operación que en algunos casos puede llevar aparejado un coste económico añadido en forma de indemnización. La tercera pasa por inscribir al eventual fichaje a través del filial si tiene menos de 23 años, acogiéndose a la fórmula que permite competir con el primer equipo con dorsal a partir del 26 sin ocupar una de las 25 plazas principales, algo que en la práctica limita mucho el perfil de jugador al que puede aspirar el club.

Riazor amanece con una nueva pintada: "D€POR" Más información

A la ecuación numérica se suma la económica, que aprieta en la misma dirección. La contratación de Adama ha reducido de forma notable el margen salarial del Deportivo, lo que complica salir al mercado en busca de un central zurdo de garantías, otra de las prioridades que había marcado Soriano para este tramo final. El club no descarta esa incorporación hasta el último día, pero la vía se ha estrechado por partida doble, ya que hace falta liberar una licencia del primer equipo cumpliendo alguno de los supuestos reglamentarios, y hace falta encontrar el espacio salarial para sostener un nuevo contrato.

Por último, el Deportivo mantiene en su radar interno a futbolistas que ya formaban parte de la rotación de Hidalgo en pretemporada, como Noé Carrillo, centrocampista de Teo al que el club y cuerpo técnico habían mostrado intención de dar continuidad antes de su lesión en el Teresa Herrera, o Kevin Sánchez, que firmó una pretemporada notable y que el club concibe como recurso ofensivo de emergencia pese a competir oficialmente con el Fabril. Ambos casos ilustran hasta qué punto el problema del Dépor ya no es solo encontrar al jugador adecuado, sino encontrarle sitio dentro de un cupo que, salvo movimiento de salida, se cerrará con la inscripción de Adama Traoré.