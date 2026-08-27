Adama Traoré ya trabaja a las órdenes de Hidalgo en Abegondo

Adama Traoré pasa el balón durante su primer entrenamiento con el Deportivo Javier Alborés

Adama Traoré ya es uno más en el Deportivo. El extremo catalán llegó a Galicia a última hora de la noche del pasado miércoles y en la mañana de este jueves ya trabaja a las órdenes de Antonio Hidalgo.

Después de pasar alguna prueba médica, el último fichaje del Deportivo ha saltado al césped junto al resto de sus nuevos compañeros para ejercitarse y comenzar a preparar el duelo que el equipo tiene este domingo (19.30 horas) ante el Valencia. En estas primeras horas como deportivista, el internacional español estuvo muy próximo a Pierre-Emerick Aubameyang, con el que coincidió unos meses en el Barcelona en el año 2022.

Un primer plano de Adama Traoré mientras realiza un salto en su estreno en Abegondo como jugador del Deportivo Javier Alborés

Cabe recordar que el exfutbolista del West Ham no ha hecho una pretemporada al uso, pues se encontraba sin equipo desde que su contrato con la entidad londinense finalizó el 30 de junio. Por lo tanto, está por ver si el técnico blanquiazul incluye ya a Adama Traoré en la lista y comienza a darle minutos o el club apuesta por la prudencia y espera algunos días más antes de darle participación en competición.