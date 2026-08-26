Teun y Riki, las víctimas de una escasa rotación en la medular del Deportivo

Teun Gijselhart (derecha) y Riki (izquierda) llegan al banquillo antes del inicio del primer partido de liga Carlota Blanco

Dos mediocentros titulares y uno en la reserva, para cuando el físico decae y el partido demanda piernas frescas. Esta ha sido la fórmula empleada por Antonio Hidalgo tanto en el estreno como en la primera visita en la liga de un Deportivo que ve cómo, por el momento, su medular es cosa de tres. Porque Lorenzo Amatucci y Mario Soriano han arrancado la temporada como la inamovible pareja inicial de la sala de máquinas blanquiazul, con Diego Villares como comodín para construir un centro del campo de tres o bien, acabar ocupando la posición del madrileño a partir del momento en el que el desgaste puede con el motor del madrileño.

No ha probado demasiadas combinaciones en el corazón del equipo el técnico catalán, que en la búsqueda de certezas, apenas ha rotado en su centro del campo. Con Amatucci como jerarca en la iniciación y Soriano como mejor socio posible del italiano, el responsable del banquillo blanquiazul ha entendido que todas las alternativas como complemento o recambio pasaban por un Villares que el pasado curso acabó siendo decisivo en su labor de centrocampista más defensivo para ejercer de sostén del equipo.

La secuencia no ha variado: entrada del vilalbés por Jensen para jugar con tres y posterior sustitución de Soriano por un futbolista más ofensivo (Luismi Cruz ante el Elche, Bil Nsongo en el duelo de La Rosaleda).

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Sin embargo, la apuesta sin ambages por el italiano y el madrileño y la confianza depositada en el capitán presenta una ‘cara B’: la falta de protagonismo de Teun Gijselhart y Riki Rodríguez.

Dos de los tres últimos fichajes del club para el mediocampo todavía no saben lo que es debutar en Primera. Por el momento, ni el neerlandés ni el ovetense han sido tenidos en cuenta por parte del cuerpo técnico para ofrecer soluciones dentro de unos encuentros en los que el equipo ha tenido menos control que sus rivales.

No ha sido esa circunstancia óbice para ver todavía sobre el campo a ninguno de los dos mediocentros, que deberán esperar al menos hasta el encuentro contra el Valencia para ganarse una oportunidad con la que salir de los puestos bajos de la rotación.

Un reflejo del verano

Ninguno de ellos lo logró durante un verano en el que participaron en todos los encuentros, pero con un protagonismo decadente y un volumen de minutos inferior al de Villares, Soriano y Amatucci. Apenas 273 fueron los minutos de Riki por los 307 de Gijselhart, que se quedó algo lejos de la franja conformada por las tres alternativas predilectas de Hidalgo, que se quedaron en una horquilla entre los 383 y los 330.

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De esta manera, durante los amistosos, Teun no terminó de convencer a Hidalgo como mediocampista capaz de sostener al equipo blanquiazul pese a su capacidad para ir y venir. Mientras, Riki continuó con su tendencia del pasado curso, en el que no llegó a encajar en ningún rol específico. Al menos, lo suficiente como para volverse clave.

Curiosamente, a pesar de que la competición todavía no le ha otorgado oportunidades ni a Riki ni a Teun, hace unos días Fernando Soriano reconoció que no se descartaba acudir al mercado para fichar a un centrocampista más, tras la lesión de Noé Carrillo. Detectaba el director de fútbol cierto déficit de músculo que, en su opinión, podía ser solventado con la aportación del canterano.

Finalmente, todo hace indicar que, pese a la dolencia de Noé, a Riazor no llegará ningún mediocentro más. Pero el simple hecho de plantearse reforzar una zona que no ha dado pie a la rotación deja entrever que más que una cuestión de densidad en la posición, el problema está en tratar de convencer a Hidalgo de que cualquier alternativa a Soriano, Amatucci o Villares permite mantener o subir el nivel al equipo.