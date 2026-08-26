Oficial | Adama Traoré elige al Deportivo

Adama Traore con la camiseta del West Ham EFE

Tras semanas de negociaciones, el Deportivo y Adama Traoré (L'Hospitalet de Llobregat, 1996) se han dado la mano para que el extremo se convierta en el octavo refuerzo del conjunto herculino en su vuelta a Primera División y vista de blanquiazul hasta junio del año 2028. El futbolista aterriza en A Coruña libre tras finalizar su contrato con el West Ham y su llegada trae a Antonio Hidalgo un perfil de jugador distinto, con unas características muy marcadas.

El optimismo que existía en el seno del Deportivo durante los últimos días ha terminado por cristalizar en el acuerdo definitivo. Adama regresa así al fútbol español después de cerrar su ciclo en la Premier League, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva, con más de 270 partidos oficiales a sus espaldas.

Formado en La Masía, abandonó la Ciudad Condal con apenas 19 años para incorporarse a las filas del Aston Villa, donde vivió su primera experiencia en Inglaterra en la temporada 2015-16. Allí disputó su primer curso antes de poner rumbo al Middlesbrough, con el que también sufrió un descenso a la Championship.

Su siguiente destino fue el Wolverhampton, que apostó decididamente por él al pagar 20 millones de euros para hacerse con sus servicios. En los Wolves vivió su etapa más prolongada en un mismo club. Fueron tres temporadas y media en las que anotó once goles y repartió 18 asistencias, cifras que le convirtieron en uno de los principales nombres del conjunto inglés y que le permitieron regresar a casa.

El Dépor cuenta con una semana para cerrar al menos seis operaciones Más información

En enero de 2022, Adama se incorporó a un Barcelona en horas bajas y en plena transición. Los azulgranas, con un Xavi Hernández que comenzaba su periplo en el banquillo, obtuvieron su cesión por medio año para dotar de más posibilidades a una plantilla que pagó los platos rotos de gestiones pasadas. Su paso por el Camp Nou fue breve. Participó en once encuentros, cuatro de ellos como titular, y acumuló en sus piernas un total de 378 minutos.

Una vez finalizado el préstamo, volvió al Wolverhampton para disputar su última temporada en el Molineux Stadium. En el Fulham, donde permaneció dos campañas y media, continuó su recorrido por la Premier League antes de cambiar nuevamente de equipo el pasado enero. El West Ham cerró su fichaje por alrededor de dos millones de euros y allí volvió a coincidir con Nuno Espíritu Santos.

Su aventura en Londres duró unos meses. La pérdida de categoría dejó al extremo hispano-maliense como agente libre y abrió un nuevo escenario. A sus 30 años y tras meditar detenidamente su decisión final, Adama Traoré se ha decantado por la propuesta del Deportivo para iniciar en Riazor su segunda etapa en el fútbol español.