Javier Guillén: “A Djalma le quedó la espina de no jugar más partidos con Valerón”

Javier Guillén, con su nuevo libro en el parque de Oza, en A Coruña Quintana

El periodista Javier Guillén (A Coruña, 1987) repasa en su último libro la obra y milagros de uno de los jugadores más carismáticos que han pasado por A Coruña. Pocos jugadores como Djalminha son capaces de convertir en arte lo que sucede sobre un terreno de juego. Él era uno de ellos. Único en todos los sentidos, en ‘Djalminha ¡Es de otra galaxia!’, Guillén desvela alguna de las anécdotas protagonizadas por el talentoso futbolista brasileño.

Afortunadamente, por el Dépor pasaron muchos jugadores de calidad. ¿Por qué elige a Djalminha para escribir un libro sobre él?

En la editorial, Altamarea, querían que se escribiese sobre futbolistas que habían pasado por la Liga española y que habían dejado huella. Y, lógicamente, el Dépor era un escaparate magnífico y me pusieron varios nombres sobre la mesa. Yo puse algunos más también. Por ahí surgieron Valerón, Bebeto, Tristán, Mauro Silva... pero yo la verdad es que tuve bastante claro que Djalminha era el mejor perfil: por todo lo que había dado, por ser un jugador diferencial y, sobre todo, diferente a lo habitual. Hay muchos grandes goleadores, hay grandes porteros, hay grandes centrocampistas... pero magos del nivel al que llegó Djalma no hay tantos. Yo creo que es el jugador más imprevisible que ha pasado por el Dépor.

Ha mencionado a Valerón entre los candidatos, que de magia algo sabía también.

Valerón era otro gran futbolista con una visión de juego espectacular, con esa capacidad para dar ese último pase, pero Djalma era mucho más. No te iba a dar el pase fácil si lo podía hacer bonito. Ese gusto por lo estético y por divertir al hincha. Él siempre recalca eso. Me lo dijo varias veces durante la elaboración del libro. El aficionado que va a un campo de fútbol paga una entrada y se tiene que divertir, más allá de los goles, de los pases, de las paradas. A Djalma le quedó muy clavada una espina, y es que a él le hubiera encantado jugar muchos más partidos con Valerón en el once. Él creía que ambos podían ser titulares y hacer un fútbol muy vistoso y de muchos quilates.

Si una persona joven, que no ha visto jugar a Djalminha, le preguntase con qué jugador actual se puede comparar, ¿cuál sería?

Yo creo que no hay ninguno. Y es más, para el propio Djalma, yo creo que tampoco. De hecho, es una crítica que él hace al fútbol de hoy en día, que considera cada vez más aburrido porque es todo ordenado, todo encorsetado. Es de manual, muy táctico, donde no se premia, sino todo lo contrario, a los futbolistas conocidos como callejeros Los que se quieren salir un poco del guión, que tienen una calidad superlativa muy superior al resto de compañeros, pero que no se les valora como merecen porque ese fútbol no es el que impera hoy en día. De hecho, Djalma me contó que le tiene cariño a Yeremay porque considera que es el jugador de la plantilla del Dépor que más se puede acercar a lo que fue él. Djalma me decía, de hecho, que a su hijo le reñía si volvía del entrenamiento y no había hecho ningún regate ese día. Y como digo, es tremendamente crítico con la escuela que impera hoy en día en el fútbol a nivel mundial, donde estos jugadores cada vez están más relegados. Él entiende el fútbol como un sinónimo de diversión y cree que los jugadores que tienen esa capacidad para brillar como lo hacía él tienen que destacar en sus equipos, y que no se les tiene que limitar ni censurar.

¿Cómo fue el trato con Djalminha durante la elaboración del libro?

Muy bueno. La primera toma de contacto fue una charla que tuvimos por videollamada de algo más de una hora. Estuvo muy agradable y simpático, contando muchas anécdotas. Se le nota que le gusta mucho recordar esa época en el Depor, pero también hablamos mucho de sus inicios en Brasil. Le gusta recordar sus filigranas, sus grandes regates, y todo lo que hay alrededor de ellos: cómo se originaron, de dónde lo sacó, la trascendencia que tuvo… Me contaba, por ejemplo, que tiene guardada la jugada de la ‘lambretta’ en un montón de idiomas diferentes y que le encanta ver como los narradores asiáticos, turcos, portugueses o ingleses se vuelven locos. Lo cierto es que solo tengo buenas palabras para él, que me ha tratado espectacular durante todo el proceso de creación del libro.

¿Hay alguna anécdota que le haya contado en todo ese proceso que le llame más la atención?

Tanto su carrera como su vida personal tiene un montón de anécdotas bonitas, tristes... de todo un poco. Él conoció a Pelé desde pequeñito porque su padre era futbolista, y tuvo que sufrir precisamente su fallecimiento cuando empezaba a despuntar, cuando empezaba a ser profesional. Tuvo problemas en Brasil también con alguna falta de disciplina. De hecho, del Flamengo sale mal. Le invitan a irse del equipo por una tangana espectacular que tiene con Renato Gaucho, que era uno de los grandes cracks de ese Flamengo, con el que se pelea en mitad de un partido.

En A Coruña también se recuerda algún episodio polémico, como el recordado cabezazo a Irureta, su entrenador.

Sí, y ese episodio tiene una consecuencia directa, que es que se quedó sin jugar el Mundial de 2002, en el que Brasil sería después la selección campeona. A su padre le pasó algo parecido: era un defensa muy bueno pero se quedó sin poder ir al Mundial del 70. Y a Djalma ese episodio le penalizó. De hecho, aquí toca citar a Sandro Rosell. Él iba mucho a Brasil por trabajo en aquella época, y cuando sucede lo del cabezazo, estaba cenando con Scolari, el seleccionador de Brasil. Casualmente, tenía puesto el canal internacional de TVE y pusieron la imagen del cabezazo. Y el técnico alucinó y se llevó las manos a la cabeza, y empezó a decir que ya no podía convocarle para el Mundial después de eso.

Su relación con Irureta siempre fue muy tensa durante toda su etapa en el Deportivo.

Sí, pero, a la vez que chocaban, Jabo también tenía un carácter que le permitió estar ahí durante años, que a lo mejor con otro técnico las cosas hubieran sido distintas. Yo creo que hoy en día es muy difícil que le des un cabezazo o un intento de cabezazo a un entrenador y sigas en ese equipo. Y que incluso vuelvas a jugar. A mí me contaron que el papel de Mauro Silva fue imprescindible para calmar aquella situación. También el del presidente Lendoiro. Él dejaba que los problemas de vestuario se solucionasen en el vestuario. Salvo que a él le llamasen expresamente para que entrase en algo concreto, nunca intervenía. Djalma insiste en que a nivel personal no tiene ningún problema con Irureta, que eran diferencias futbolísticas, cosas que él no compartía y que le crispaban, porque creía que ese equipo daba para mucho más. Está convencido de que con otro entrenador se podían haber ganado más ligas. Sí que es verdad que Djalma tenía ese carácter, que si tenía el día cruzado podían saltar chispas con cualquier cuestión, pero él en el fondo tenía muy buen corazón y era una persona muy querida en el vestuario.

Djalma se hizo grande en el Dépor e hizo grande al Dépor. Pero, ¿cree que una de sus asignaturas pendientes es no haber jugado en un equipo como el Real Madrid o el Barcelona?

Pues hay una entrevista en DXT Campeón en la que él mismo dice que no cambiaría haber ganado la Liga con el Dépor por haber jugado en el Real Madrid o en el Barcelona. Aquí vimos su mejor versión.

Por último, hábleme de su libro en particular. ¿Qué se va a encontrar el lector?

Creo que los deportivistas y los amantes del fútbol lo van a disfrutar. Es un libro que se lee muy fácilmente y rápido, en una tarde de playa, por ejemplo. Hay episodios en los que se repasan un montón de temas con mucho detalle: la colleja famosa a Mostovoi, que ahora ambos recuerdan con humor y se respetan mutuamente; como surgió lo de hacer la ‘lambretta’, lo de lanzar los penaltis a lo ‘Panenka’, que él ni siquiera sabía que se llamaban así... El lector conocerá más a Djalminha.