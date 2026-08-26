El Dépor encara la semana de trabajo con el parte médico despejado

Yeremay pisa el balón durante un entrenamiento en Abegondo Quintana

El Deportivo afronta una semana de regreso al trabajo marcada por la tranquilidad. El empate del pasado lunes en La Rosaleda ante el Málaga dejó al equipo con dos puntos en las dos primeras jornadas y, sobre todo, con un escenario favorable en cuanto a la disponibilidad de la plantilla para preparar la visita del Valencia al estadio de Riazor, prevista para este domingo a las 19.30 horas.

El equipo regresó a Galicia casi de madrugada tras el encuentro del pasado lunes y, nada más aterrizar, se desplazó a Abegondo para completar la habitual sesión pospartido. Los futbolistas que fueron titulares ante el Málaga realizaron trabajo de recuperación, con gimnasio y fisioterapia, mientras que el resto de la plantilla completó una sesión de activación, con rueda de pases y diferentes tareas de compensación física.

Entre ellos estuvo Yeremay, una de las principales noticias positivas del viaje a Málaga. El canario volvió a disputar minutos oficiales después de varios meses apartado por el proceso de recuperación de una pubalgia y entró al terreno de juego en el minuto 74, en sustitución de Luismi Cruz. Su regreso supone un paso importante, aunque en el Deportivo mantienen la cautela con su puesta a punto después de un periodo tan prolongado alejado de la competición.

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Antonio Hidalgo ya explicó en La Rosaleda que el atacante necesita todavía acumular entrenamientos para recuperar su mejor nivel. “Yere lleva tres meses fuera de los terrenos de juego. Ha entrenado con el equipo la última semana. Es un jugador explosivo que necesita entrenamientos. Poco a poco va a ir cogiendo la forma”, señaló el técnico blanquiazul. Sus primeros minutos de la temporada dejaron, en cualquier caso, una sensación positiva y permiten al cuerpo técnico seguir avanzando en su incorporación progresiva al equipo.

También tuvieron protagonismo en la segunda parte David Mella y Diego Villares, dos de los futbolistas que durante la semana previa habían tenido dificultades para completar con normalidad el trabajo junto al resto del grupo. Su participación en Málaga supone otra señal positiva de cara a una semana en la que, salvo la aparición de molestias derivadas del encuentro, el Deportivo espera contar con una disponibilidad casi total.

El único futbolista en el dique seco actualmente es Noé Carrillo. El centrocampista de Teo sufrió una lesión en el tobillo en el Teresa Herrera y su recuperación se prolongará, al menos, hasta octubre. Más allá de esta ausencia, el club no ha comunicado nuevos problemas físicos relacionados con el partido de Málaga, por lo que Antonio Hidalgo encara el regreso al trabajo con un escenario más despejado que el de otras semanas.

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La plantilla disfrutó este miércoles de una jornada de descanso después del esfuerzo acumulado entre el viaje y el partido de La Rosaleda. El trabajo se reanuda este jueves a las 10.30 horas en la ciudad deportiva de Abegondo, con el primer entrenamiento específico de la semana para preparar el duelo frente al Valencia. El equipo repetirá horario el viernes y el sábado, también a las 10.30, antes de afrontar el domingo su segundo partido de la temporada en Riazor.

El encuentro ante el conjunto valencianista llegará después de un inicio de campeonato en el que el Deportivo suma dos puntos, tras los empates cosechados en las dos primeras jornadas. El equipo de Hidalgo buscará ahora estrenar su casillero de victorias ante su público, en un partido que cerrará esta tercera jornada de Primera División.