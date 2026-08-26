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Dépor

Djalminha: "Me gusta mucho Lamine Yamal, es diferente, y no me olvido nunca de Yeremay"

“Si mi hijo llega de un entrenamiento y no ha regateado, le echo la bronca”, bromea el brasileño en su regreso a A Coruña

Jorge Lema
Jorge Lema
26/08/2026 19:17
Djalminha con su pareja en los Cantones este miércoles por la tarde
Djalminha con su pareja en los Cantones este miércoles por la tarde
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"Perdón por haberme retrasado, pero nadie me dijo que en A Coruña llovía y tuve que esperar", bromeó Djalminha cuando llegó a un auditorio que estaba a punto de llenarse para la presentación del libro de Javi Guillén 'Djalminha ¡Es de otra galaxia!. La leyenda del Deportivo está de visita en la ciudad herculina y tuvo tiempo para atender a las decenas de seguidores que se acercaron a la cita y también a los medios de comunicación para volver a dejar claro que nunca ha olvidado su pasado blanquiazul. Tanto que el domingo volverá a Riazor para el duelo con el Valencia:

Libro. "Bueno, si Javi dice estas cosas, tengo que estar de acuerdo (risas). Estoy feliz y contento. Fueron siete años de muchas historias y seguro que incluso hay más. Pero de las que están en el libro me acuerdo de todas. Me gusta el libro porque además cuenta la verdad. La realidad. Lo bueno y lo malo. Siempre digo que lo mío era jugar al fútbol. Disfrutar y hacer disfrutar a la gente. Creo que por eso hay muchos ángulos con los que verme. Al final yo creo que la esencia del fútbol es lo más importantes".

Reacción de la gente. "Es lo que me pone la piel de gallina. Es el reconocimiento por el trabajo del fútbol. A la gente le gusta el fútbol y no lo va a olvidar nunca. A Coruña me encanta. Siempre que puedo venir, vengo. Y si tengo que volver a vivir aquí, lo haría encantado. Fueron los mejores años de mi vida, tanto profesional como fuera del campo".

Futuro en el club. "Tengo muy buena relación con la gente del Dépor. Pero no es algo en lo que pienso ahora. Tengo mis compromisos en Brasil, pero siempre estoy dispuesto a ayudar. El Dépor ha sido mi casa, mi club, y le tengo gran aprecio".

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Situación del Dépor. "Hay que tener calma. Con dinero todo es más fácil. Hay que ir poco a poco. El equipo ha subido ahora después de muchos años en Segunda y Tercera. El objetivo primero es intentar hacer un equipo fuerte para mantenerse y luego ir pensando poco a poco en volver a ser el Súper Dépor y hacer conquistas".

Conflicto. "Yo creo que hay que mirar los dos lados. Está el lado de estar en Primera, donde hay más gasto, más costes... pero lo más importante de todo esto es que el club necesita también a su gente, que apoyen en el estadio. Es fundamental. Hay que buscar la forma de arreglar esto".

Fichajes. "De los fichajes me gustó Auba, que ya ha empezado marcando. Y me ha gustado mucho Amatucci también".

Ya no quedan 'Djalminhas'. "En el fútbol en general ha bajado el nivel. Se valora más el físico que la calidad técnica. Menos mal que España no está yendo por ese lado, por eso ha ganado el Mundial".

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Jugador favorito. "No me gusta hacer comparaciones, pero me gusta mucho Lamine Yamal. Es un jugador distinto, diferente. Y nunca me olvido de Yeremay. La gente dice que le recuerda a mí. Intenta la jugada, tiene calidad, descaro. No hago comparaciones, insisto, pero sí que puede ser que tenga características ofensivas parecidas".

Jóvenes. "El mensaje a los jóvenes es lo que le digo a mi hijo, que tiene nueve años. Está obligado a regatear en todos los entrenamientos. Si llega de un entrenamiento y no ha regateado, le echo la bronca".

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