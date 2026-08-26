Así fue | El análisis del Deportivo sobre su situación social, en rueda de prensa
José Manuel García, director de Medios; Santiago Liste, responsable del Departamento Jurídico; y Jesús Blanco, director de Seguridad, comparecieron en Abegondo
José Manuel García, director de Medios; Santiago Liste, responsable del Departamento Jurídico; e Jesús Blanco, director de Seguridad, rematan a súa intervención e as respostas ás preguntas.
J.G.M: "Para nós son temas independientes. Nesta mesa de diálogo trataremos as condicións de Marathon. O outro é un tema separado que se tratará no seu debido momento".
J.M.G: "Desde o club o que buscamos, dentro de todo, é mellorar en conxunto. Hai un plan de mellora integral que inclúe zonas VIP, pero tamén outras zonas para que, a medio prazo, todo o estadio sexa mellor do que era antes. O club vai buscar ser mellor en todos os pilares que mencionaba antes. É a onde temos que ir se queremos seguir crecendo. Pero non imos sacar a ninguén de ningún lado para ter zonas VIP. Non preferimos a un tipo de afeccionados sobre outros".
J.M.G: "O feito diferencial de Marathon Inferior é que nas diferentes sancións, e isto non é cousa do club, se fai referencia a esa zona. E por iso estas medidas se implantan aí e non en todo o estadio".
"Los medios de seguridad son los implantados por la liga. No hay nada implantado por el club, salvo las medidas de seguridad propias de la instalación de cualquier empresa privada".
J.M.G: "Levamos semana tratando de entender, de falar aínda que fora de forma máis individual con todos os deportivistas. Todos merecen ser escoitados e tidos en conta. Haberá deportivistas que estén tristes, defraudados… e outros indiferentes. Tratamos de escoitar e vir aquí cando consideramos que estábamos preparados para facerlo do mellor xeito posible. Por iso agora e non antes".
J.M.G: "Tratarase como calquera outro tema na mesa de diálogo. Non queremos facer peticións públicas".
J.M.G: "Unha parte fundamental é o pilar financieiro. Queremos seguir crecendo. A explotación do estadio e acordos comerciais impactan no orzamento para configurar a plantilla, polo que claro que impactan de forma directa".
"Estamos justamente en el punto contrario. No queremos criminalizar a nadie, sino poner responsabilidad individual en hechos individuales. La afición es ejemplar, pero tenemos una espiral de sanciones que nos obligan a actuar. Las instituciones nos están instando a actuar. En las sanciones, estamos en el top de Segunda División. Nos han puesto en el top de clubes incumplidores, de clubes sancionados. El nombre del Dépor también suena por este tipo de cuestiones. Si nosotros no tomamos medidas, el club es sancionado. Tenemos que proteger a la globalidad de la grada. Tenemos pendiente de resolución un posible cierre parcial. El Dépor va a poner sus medios y defender la integridad para que no existan este tipo de cuestiones".
José Manuel García: "Desde la Liga, cuando nos sancionan es para que se cumpla con la normativa. No es opcional".
J.M.G: "Con respecto a Maraton Inferior, hai unha serie de sancións, anda que queremos centrarnos en avanzar máis que mirar ao pasado. É certo, e isto é algo alleo, hai unha serie de institucións... vén o director de partido e recolle potenciais cánticos. Iso é unha realidad. Non se trata de criminalizar. Asumo parte da critica de que haxa xente que se sentira criminalizada. Non era a nosa intención. A afección é un pilar fundamental. Tampoco quero ser alarmista, pero si realista".
J.M.G: "Seguramente o fagan, pero pero eu non vou explicar o que fan outros clubes. O importante é o noso. Están esas medidas para garantizar o cumplimiento normativo e protexer as insticións e afeccionados. Seguiremos centrados no noso proxecto".
J.M.G: "Vai ser mesa de diálogo na que falaremos e busquemos obxectivos común para todos, todos somos deportivistas. Todos queremos que á parte deportiva lle vaia o mellor posible, están poñendo os seus esforzos no que lle corresponde: xogar o mellor posible e se se pode gañar, mellor. Eles fan iso e nós ocupámonos do que nos corresponde. Cada parcela ocúpase da súa parte. Eu non lle pido aos xogaores que metan goles, eles non me piden que faga isto e aquelo. Cada un dedícase ás súas tarefas dentro do club".
J.M.G: "Non hai liñas vermellas como tal. Pero hai que garantizar un cumplimento normativo. Somos os organizadores de partidos e hai que garantizar que as medidas se cumplen. Estamos na mellor liga para todo. Máxima exposición, presións das autoridades para que se cumplan medidas… máis que liñas vermellas, son obxectivas".
J.M.G: "O que houbo con peñas e representantes de Marathon foi unha sesión informativa para explicar a parte técnica das medidas, que están lexitimadas a nivel legal. Iremos a unha mesa de diálogo a tratar de que todos nos sintamos cómodos ao salir dela. Haberá puntos que se poderán facer, outros non. Pero non podemos espeficar se imos facer A, B, ou C".
J.M.G: "Levamos semanas tratando de escoitar, ler e entender a situción o mellor posible. O fútbol vai tamén de sentimentos, de sesacións. Hai deportivistas que poden estar enfadados, molestos, e outros que poden estar contentos. Imos tratar de entendela e tela en conta. Respectamos calquera tipo de manifestacións. Levamos tempo mirando correos, falando con xente. Vemos como se manifesta a xente, sen reprimir nin recriminar. Entendemos, analizamos e a partir de aí, levaremos todo o posible á mesa de diálogo".
J.M.G: "O próximo paso é contactar cos interlocutores para pechar unha data. Ofreceremos varias opcións porque compaxinar axendas é complicada. Pero intentaremos pechalo o antes posible".
J.M.G: "Hai unha vontade de protexer ao club e á afección. Quero ir a esa mesa de diálogo a falar do tema aí. Sintoo moito e reitero que, por respecto á mesa de diálogo, será onde se fale".
Santiago Liste, responsable do Departamento Xurídico: "Son claúsulas típicas na xestión de recintos. Pero non se van a aplicar de mala fe nin sen que haxa ningunha motivación detrás".
J.M.G: "Agradezo a pregunta porque é unha dúbida que ten moita xente. É un punto que trataremos na mesa de diálogo. Pido comprensión de que a mesa de diálogo irá con confidencialidad. O obxectivo non é discutir as cláusulas, queremos ir con toda a boa fe. É algo que, se así se pide, o levaremos á mesa para tratalo alí. Pero non aquí".
J,M.G: "Unha grada de animación sería aínda máis restrictiva. Cada club actúa como considera mellor. Nós tomamos exemplos, pero creo que a maioría se cambiaría sen dubidalo. Seguiremos na nosa línea de facer as cosuas ben, atendendo ás peticións da afección"
J.M.G: "Hai esixencia normativa porque, se non, non habería multas. Hai unha esixencia normativa e dende o club o desexo é cumplir a normativa para protexer ao club e á afección".
Os responsables responden ás cuestións plantexadas polos medios de comunicación presentes na sala.
"Seguramente non se comentaron todo o ben que deberíamos. Á vista está que non se entenderon. Facemos autocrítica. Pero o obxectivo segue sendo o mesmo: protexer á institución e a afección. A autocrítica axudará a mellorar, a entender mellor que se espera de nós. É algo que asumimos e estamos traballando en mellorar. Temos unha dinámica de mellora continua: entender e aprender".
"Pero o que queríamos anunciar hoxe de forma oficial e pública é que imos conformar unha mesa de diálogo na que participarán representantes de Marathon, representantes das Peñas e tamén do club. Sentarse nunha mesa e levantarnos de alí cando todos nos sintamos máis cómodos. Sempre cumplindo os obxectivos de cumplimento normativo e protexendo a institución e afeccionados".
"Gustaríame volver ao pasado durante uns minutos, ao momento ao que se lanzaron as medidas para Marathon Inferior. O club está obligado, vouno dicir moi simple, o club está obrigado a garantizar un cumplimento de dúas cousas: un cumplimento normativo, facer todo o posible para que se cumpla e pelear contra violencia, racismo, xenofobia e vandalismo. Eso non se discute. E despois outra obriga de protexer: protexer á institución. Non podemos permitir, como nos pasou nestas temporadas, acarrear con sancións económicas que son insostibles. Cruzarse de brazos non é unha opción. Debemos protexer tamén á nosa afección de potenciales sancións como poden ser peches de gradas, sectores ou do estadio enteiro. Traballamos para facer o posible e protexelo. Este era o único obxectivo das medidas que tomamos como club e aplican a Marathon Inferior".
"Este é un proxecto ilusionante. Casi calquera equipo de España pagaría por estar neste proxecto, co impulso que estamos tendo e co bo facer que estamos tendo. Hai xente dentro traballando día e noite, xente que é deportivista, que queremos un ben común. Queremos que o Dépor medre e siga mellorando. Todos sabemos onde estaba o Dépor hai catro anos e onde está hoxe".
"Adicionalmente, temos que traballar todos en conxunto. Porque ademais dos deportivistas que temos dentro, están os que hai fóra. Temos que avanzar en obxectivos comúns. Levándoo tamén á parte sentimental, que é o que nos une a todos, hai unha parte que a min, xa a título persoal, me entristece porque temos chavales de Vilalba, de Teo… que están debutando en Primera e non o estan disfrutando como merecían. É algo que non nos podemos permitir, unha responsabilidade común".
"Consideramos que a afección, dentro do proxecto que temos, é un pilar fundamental. Non o único, pero si fundamental. Os pilares son o social, o pilar das infraestructuras e a parte financieira, que non deixa de ser importante porque a sostibilidade económica é o que permitirá que sea un proxecto a largo plazo. Tamén o pilar corporativo para ter una estructura más cómoda. E por último, a parte deportiva, na que tamén se está traballando de forma moi exitosa, cun traballo moi bo. Este pilares todos só funcionan se son unha engranaxe que encaixe e xire. Sen un deles, será máis complicado. A única forma é que todos os pilares encaixen".
"Antes de nada, quería agradecer que esteades aquí hoxe para escoitar o que temos que contar. Desde hai unhas semanas, temos una situación social que internamente nos ocupa e nos preocupa. Non somos alleos a ela e queremos, dunha forma responsable, tomar as riendas e buscar unha potencial solución e diálogo de cara a mellorar a situación".
Arranca la comparecencia en Abegondo.
Este miércoles, a partir de las 12.00 horas, José Manuel García, director de Medios; Santiago Liste, responsable del Departamento Jurídico; y Jesús Blanco, director de Seguridad del Deportivo comparecen en la sala de prensa de Abegondo para analizar la situación social del club.