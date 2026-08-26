Adama Traoré llega este miércoles a A Coruña para firmar con el Deportivo

Adama Traoré en su presentación con el Barcelona FCB

El Deportivo ha cerrado una de las operaciones en las que lleva trabajando más tiempo este verano: Adama Traoré se convertirá en jugador blanquiazul y se unirá al proyecto del regreso a Primera División. Después de una larga negociación, el futbolista de 30 años aterriza esta noche en A Coruña y no está descartado que mañana jueves se ponga ya a las órdenes de Hidalgo.

Hace apenas unas semanas la operación parecía lejana. Las pretensiones económicas del extremo y su preferencia por seguir en la Premier League alejaban un acuerdo que ahora se da por cerrado. Con pasado en Barcelona, Wolverhampton, Aston Villa y West Ham, el extremo llega para ampliar las opciones de Antonio Hidalgo en las bandas, sobre todo en el costado derecho, terreno en el que Adrià Altimira goza de la confianza del técnico.

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Internacional con España en categorías inferiores y en ocho ocasiones con el combinado absoluto a las órdenes de Luis Enrique, Traoré aporta un perfil distinto al del propio Altimira. La potencia y la velocidad son sus rasgos más reconocibles, pero el conjunto blanquiazul suma también un jugador con capacidad para superar rivales gracias a su cambio de ritmo y que tiende a llegar hasta la línea de fondo para poner centros al área.

Su físico le permite además repetir esfuerzos y ganar duelos, algo que encaja con el rol que Hidalgo suele exigir en esa demarcación, a medio camino entre el carrilero en fase defensiva y el extremo que da amplitud en fase ofensiva. Pese a esas cualidades, el exazulgrana afronta el tramo final del mercado sin pretemporada realizada con ningún equipo. Podría figurar en la lista para recibir al Valencia, aunque necesitará tiempo para acercarse a su mejor forma física.