Lucas Pérez inicia un proyecto en A Coruña dedicado a la formación de nuevos jugadores

Lucas Pérez Archivo DXT

Lucas Pérez continúa mirando más allá del terreno de juego. A sus 37 años, el futbolista coruñés se encuentra actualmente sin equipo después de finalizar el pasado mes de junio su contrato con el Cádiz y ha puesto en marcha un nuevo proyecto empresarial en A Coruña vinculado a la formación deportiva.

El de Monelos figura en el Registro Mercantil como administrador de Lucas Pérez Academy SL, una sociedad domiciliada en el bajo del número 25 de la calle Médico Durán, en pleno centro de la ciudad. Según explican desde el medio Economía Digital Galicia, la empresa cuenta con un capital social de 3.000 euros y su objeto social contempla la promoción, fomento, enseñanza, formación, práctica, entrenamiento y desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas, con especial atención al fútbol y a ámbitos que van desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

Este nuevo proyecto llega siete años después de que en 2019 se disolviera su sociedad Lukitas Pérez 10 SL. Posteriormente, el jugador figuró como responsable de Arzobispo 24, con sede en Culleredo y orientada al sector inmobiliario, sociedad en la que su representante y excompañero en la cantera del Rayo Vallecano, Loren Román, aparecía como administrador único. Por otro lado, también fue uno de los impulsores de Kickstricker, que se encontraba en la Rúa Alfredo Vicenti número 11 y donde llevó a cabo diferentes eventos mientras militaba en el Deportivo. El local estaba dedicado a la reventa de zapatillas de edición limitada, ropa deportiva y artículos de estética urbana, aunque actualmente ya no ostenta ningún cargo en dicha sociedad.

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Lucas Pérez Academy llega en un momento en el que el delantero todavía no ha encontrado destino para la temporada que acaba de comenzar. Mientras mantiene abierta la puerta a continuar su carrera profesional, trabaja en su preparación física y se adiestra con el entrenador Álex Salmerón, con quien mantiene su puesta a punto mientras espera una nueva oportunidad. La trayectoria reciente de Lucas ha estado marcada por los cambios. En enero de 2025 abandonó de forma abrupta el conjunto coruñés y puso rumbo al PSV Eindhoven. Sin embargo, una tuberculosis condicionó su etapa en Países Bajos, donde solamente pudo disputar 16 minutos. A pesar de ello, formó parte del equipo que se proclamó campeón de la Eredivisie, aunque tuvo que vivir el éxito desde la distancia.

El pasado mes de abril regresó al Nuevo Mirandilla, entonces dirigido por Imanol Idiakez, para ayudar al conjunto gaditano en su lucha por la permanencia, objetivo que consiguió apenas un mes después. Ahora, Lucas vuelve a mirar hacia A Coruña con un proyecto dedicado a su gran pasión.