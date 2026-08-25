El Dépor prolonga la maldición de La Rosaleda

Alfonso Herrero para el balón tras un disparo olímpico de Luismi Fernando Fernandez

El empate de este lunes del Deportivo en La Rosaleda por 1-1 alarga la mala dinámica de los herculinos en un campo en el que históricamente no han obtenido resultados muy favorables. Con las tablas, el cuadro coruñés suma ya 16 partidos consecutivos sin conocer la victoria en Málaga en liga regular y solamente ha vencido en tres encuentros de los 21 disputados en todas las competiciones durante el presente siglo.

La última vez que el Dépor se ha llevado el duelo en el feudo malagueño fue en la vuelta del playoff de ascenso a Primera División de la temporada 2018-19. El conjunto dirigido en ese entonces por José Luis Martí necesitaba defender el 4-2 de la ida y en la vuelta un solitario gol de Álex Bergantiños, tras un tímido disparo desde fuera del área que el guardameta Munir se encargó de mandar al fondo de la portería, permitió al equipo clasificar a la final. Hasta ahora, ese es el último antecedente de victoria deportivista en La Rosaleda.

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Sin embargo, en Liga lleva sin ganar en ese estadio desde el 10 de mayo de 2003, hace ya más de 23 años. Ese día los blanquiazules asaltaron el liderato de Primera División en la jornada 33, gracias a un resultado de 0-2 con un gol en propia puerta de Fernando Sanz y un tanto en los últimos minutos de Lionel Scaloni. Pero a partir de ahí, todo fueron derrotas o empates en los 16 siguientes partidos disputados en campeonato liguero.

Si se tienen en cuenta todos los partidos del siglo XXI en todas las competiciones (Liga, Copa del Rey y playoff), el balance coruñés es de solo tres victorias que, además de la de 2019 en playoff y la de 2003 en Liga, también ganó en enero de 2001 por 1-3. Los demás duelos, se saldaron con once empates y hasta siete derrotas.

Territorio hostil

No importa la categoría, si Primera o Segunda División, La Rosaleda siempre ha sido un campo que al Deportivo le ha costado más de la cuenta llevarse el partido. La fortaleza del Málaga en su propio estadio ha mermado históricamente las opciones del conjunto herculino de sacar provecho de su visita.

Recientemente, el cuadro de Antonio Hidalgo perdió en ese campo su condición de único invicto del fútbol profesional español la temporada pasada. Y además lo hizo tras un contundente 3-0 frente a un equipo que en ese entonces llegaba al duelo estando en puestos de descenso a Primera Federación.

Tampoco hubo remedio a poner fin a esta mala dinámica hace dos cursos (2024-25), cuando el conjunto deportivista se fue a los instantes finales del choque con una victoria por 0-1 e incluso estuvo cerca del 0-2 con un Yeremay Hernández completamente desatado. Lejos de la sentencia, los locales consiguieron la igualada por medio de Chupe en el minuto 87 y dejaron sin premio a su rival.

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Además, en las dos campañas consecutivas de la 2016-17 y la 2017-18, los minutos finales también condenaron al Deportivo que ni siquiera pudieron regresar a A Coruña con un punto. En 2016, con 3-3 en el marcador y rozando el 90, Javi Ontiveros mandó un derechazo desde fuera del área a la escuadra para poner el cuarto gol definitivo. Ocurrió algo parecido el año siguiente, pero en este caso el protagonista fue el exdeportivista Borja Bastón que puso el 3-2 en el 84.

Aunque en varias ocasiones el club coruñés ha podido lograr la victoria, la maldición de La Rosaleda todavía sigue vigente en liga regular para un Dépor que lleva sin ganar en la competición en ese estadio desde hace más de 23 años.