El Dépor cuenta con una semana para cerrar al menos seis operaciones en el mercado de fichajes

Adama Traoré, durante su presentación con el West Ham WHU

El Deportivo afronta la recta final del mercado con la necesidad de cerrar al menos seis operaciones, aunque la dirección deportiva no descarta algún movimiento más. Fernando Soriano tiene una semana para incorporar al ansiado central y a un jugador de banda derecha, con Adama Traoré como objetivo prioritario, mientras busca una salida para Eric Puerto, José Ángel Jurado y Charlie Patiño y libera una plaza en la defensa entre Arnau Comas y Dani Barcia.

Tres semanas después, el Dépor sigue buscando soluciones para los mismos dos puestos. El director de fútbol había apuntado en la presentación de Angeliño, a comienzos de agosto, que quedaban "una o dos" incorporaciones por hacer, después de que el lateral zurdo se convirtiese en el último refuerzo. El mercado ya ha entrado en su última semana y esas dos necesidades siguen pendientes.

Adama Traoré es el nombre que ha ganado más fuerza en los últimos días y el Deportivo está apretando para cerrar su incorporación. El acuerdo se encuentra muy avanzado y la última decisión está ahora en manos del futbolista, que debe dar el visto bueno definitivo. Si lo hace, la operación podría cerrarse en las próximas horas. El extremo formado en La Masía lleva tiempo recibiendo llamadas desde Riazor y las posturas de ambas partes, distanciadas al inicio de los contactos, se han ido acercando.

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Aunque Traoré es ahora la opción prioritaria, el tramo final del mercado obliga a mantener abiertas otras vías, entre ellas la de Lucas Vázquez, cuya situación también ha sido tanteada por el club. El futbolista de Curtis todavía tiene contrato con el Bayer Leverkusen, con el que ha completado la pretemporada con normalidad. Ambos nombres son alternativas para una banda derecha que hasta ahora viene ocupando Adrià Altimira.

En paralelo, el Deportivo mantiene activa la búsqueda de otro central para completar una línea en la que compiten Lucas Noubi, Bright Ede y Miguel Loureiro. Entre las opciones que maneja el club se encuentran Lilian Brassier y Nathan Zézé. Brassier, central zurdo francés de 26 años, pertenece al Stade Rennes. Zézé, también zurdo y de 21 años, juega en el NEOM saudí.

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La lesión de Noé Carrillo ha abierto además la puerta a una posible incorporación más. El canterano sufrió un problema de tobillo en el Teresa Herrera ante el Real Madrid y estará alejado de los terrenos de juego al menos hasta octubre, por lo que el centro del campo es otra posición susceptible de ser reforzada.

Queda una semana para completar unas altas que llevan más de un mes en punto muerto. El 17 de julio ya estaban en A Coruña Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen y Pierre-Emerick Aubameyang. Desde entonces, solo Angeliño ha permitido añadir una pieza al proyecto.

Operación salida

En el apartado de bajas, la incertidumbre es menor. Hay tres jugadores con pie y medio fuera del club, aunque sus circunstancias y su buen comportamiento en el vestuario y en los entrenamientos han llevado al Deportivo a no precipitar las decisiones. El propio Soriano explicó el proceso: "Estáis viendo los jugadores que están contando menos y ellos ya saben de su situación. Buscamos la mejor salida. No es fácil, sencillo ni rápido. Deportivamente es necesario y humanamente es difícil".

Eric Puerto, que tiene por delante a Leo Román, Álvaro Ferllo y Germán Parreño, saldrá del club. También lo harán los centrocampistas José Ángel Jurado y Charlie Patiño. El jugador inglés despertó el interés del Bochum de la segunda división alemana y su salida presumiblemente se producirá en forma de cesión. José Ángel se desvinculará tras haber sido una pieza importante en la escalada del Dépor hacia Primera y uno de los capitanes.

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La cuarta salida necesaria para dejar sitio al nuevo central tendrá como protagonistas a Arnau Comas o Dani Barcia. En las últimas semanas ha ganado fuerza la posibilidad de que Barcia salga cedido, especialmente después de quedarse fuera de las dos convocatorias ligueras. No se descarta que ambos terminen abandonando el club, aunque el catalán lo haría mediante un traspaso. En esta línea, Antonio Hidalgo fue claro la pasada semana con Barcia: "Hemos sido claros con Dani en los últimos días y le hemos explicado la posibilidad de la rotación que puede haber, pensando en que podemos traer a algún jugador más en la posición".

Con el mercado entrando en su última semana, el Deportivo debe permanecer atento también a cualquier movimiento inesperado. Soriano ha sido claro sobre la necesidad de vender, especialmente por el interés despertado por Yeremay. "Llamadas está habiendo de clubes y ofertas formales alguna puede haber. Pero lo decimos siempre: nuestro proyecto, ahora mismo, no va de vender", zanjó el director de fútbol. Una postura que no impide que cualquier propuesta pueda alterar el actual escenario antes del cierre de mercado.