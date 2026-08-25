El Dépor atiende a las quejas y reubica la cámara de Preferencia Superior para el partido ante el Valencia

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Buenas noticias para los abonados de Preferencia Superior de Riazor. La cámara de una televisión con derechos que generó numerosas quejas durante el estreno liguero ante el Elche cambiará de ubicación para el encuentro de este domingo ante el Valencia y será instalada en una zona más elevada de la grada.

El dispositivo, destinado a recoger las reacciones de los entrenadores, se situó en el centro de dicha zona durante el Trofeo Teresa Herrera ante el Real Madrid. Sin embargo, los aficionados afectados entendían que se podía deber a que se trataba de un partido amistoso y confiaban en que, con el comienzo de la competición oficial, la cámara abandonaría esa posición. Pero no fue así. En el duelo ante el cuadro ilicitano, continuaba en el mismo sitio y provocó grandes problemas de visibilidad para varios deportivistas, e incluso la colocación de una plataforma de gran tamaño necesaria para la instalación provocó que algunos de ellos se quedaran sin sus asientos y tuvieran que ser reubicados algunas filas más arriba de las que habían pagado al renovar sus carnés.

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Tras el partido, varios de los perjudicados se organizaron a través de un grupo de WhatsApp y trasladaron sus quejas al club mediante diferentes correos electrónicos, acompañados de fotografías y vídeos en los que mostraban cómo afectaba a su visión del terreno de juego. Sin embargo, algunos de ellos aseguraron no haber recibido respuesta, mientras que otros obtuvieron informaciones diferentes en función de la persona consultada. “El chico de la cámara dijo que para los próximos partidos van a mirar de ponerla en Preferencia Inferior, encima de los VIP, pero en un correo nos dijeron que no se iba a mover. En cambio, un chico fue a la OAD a preguntar y le dijeron que la iban a llevar a la fila 21, arriba de todo. Es decir, a cada persona que le preguntas te dice una cosa”, explicó uno de los socios afectados.

Ante el malestar generado, el Deportivo confirmó la semana pasada que buscaría una nueva localización para la cámara y ahora, a cinco días del encuentro frente al Valencia, el club asegura que será reubicada en una zona superior, con la esperanza de que no impida la visión de ninguno de los deportivistas situados en esa zona. El objetivo es evitar que se repita la situación vivida ante el Elche y que ningún socio vea condicionada su experiencia en el estadio blanquiazul. Además, la entidad coruñesa ha informado de que ya se han enviado todos los correos electrónicos de respuesta a los abonados. De esta manera, el choque de este domingo será la primera prueba de la nueva ubicación del dispositivo y permitirá comprobar si la solución adoptada pone fin a las molestias generadas en Preferencia Superior.