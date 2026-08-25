Cinco apuntes del Málaga-Dépor: empatar para ganar tiempo

Amatucci controla un balón en el Málaga-Dépor FERNANDO FERNÁNDEZ

Después de un verano haciendo mucho ruido en los despachos con un mercado que atrajo los focos de todo el panorama futbolístico nacional, el Deportivo ha decidido adoptar un perfil bajo en el momento en el que el balón de Primera División ha echado a rodar. El equipo blanquiazul ha firmado dos empates en sus dos primeros encuentros para sumar dos puntos que le permiten mantener la calma mientras Antonio Hidalgo encuentra una fórmula que le permita completar con garantías la transición a la máxima categoría. “Éramos punteros en Segunda, ahora debemos demostrar qué somos”, advertía el técnico a unos días del estreno ante el Elche.

De momento, el Dépor es un equipo cuyas alineaciones dicen una cosa y que sobre el césped muestra algo muy diferente. El preparador catalán está apostando por poner en liza todo el talento que le han dejado a su disposición en lo que se refiere a la querencia por la pelota. Pero cuando esta rueda, pasa mucho más tiempo en las botas de los rivales. En los 180 minutos que van de temporada, muestra todavía escasa, el cuadro coruñés apenas ha tenido ratos en los que ha controlado el partido guardando el esférico, bien fuera con la intención de atacar o simplemente para descansar y defenderse con él.

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También debe decidir dónde le conviene más protegerse. Porque, como ya sucedía en la categoría de plata, al equipo le cuesta robar lejos de su portería y cada vez que lo intenta suele encontrarse corriendo hacia atrás poco después al ser superado con facilidad. Pero al mismo tiempo, sus mejores piezas de retaguardia se encuentran más cómodas siendo agresivas y defendiendo hacia adelante. Y todo ello mientras, además de dar él mismo con la tecla, Hidalgo espera también recuperar la mejor versión de futbolistas llamados a ser importantes y que hasta ahora están teniendo un comienzo discreto. Estos son los cinco apuntes del Málaga-Dépor:

1- Aubameyang solo y acompañado

Sin ningún tipo de duda, Pierre-Emerick Aubameyang ha sido la mejor noticia del Deportivo en las dos primeras jornadas. No es fácil responder a las expectativas cuando las expectativas son las de la llegada del gabonés a Riazor. Se mueve liviano, como si sus 37 años no pesasen, y se ha convertido ya en el gran argumento ofensivo blanquiazul. Ha convertido dos golazos en cuatro toques, demostrando que su olfato no es lo único que se mantiene intacto a pesar de la edad. También la velocidad.

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Y eso que en La Rosaleda tuvo que asumir el reto de tirar del carro solo en punta. Después de un verano actuando siempre en pareja, bien fuera Bil Nsongo, como también en la primera jornada, bien fuera Eddahchouri, el 7 deportivista fue ante el Málaga el encargado de amenazar la última línea. Intervino poco —con 20 toques solo el malaguista Juan Cruz participó menos que él en el juego de entre todos los titulares—, pero lo hizo siempre dejando sensación de peligro. Además de abrir el marcador con una acción brillante, se inventó la mejor ocasión del segundo tiempo que desbarató Alfonso Herrero y no paró de tirar desmarques para ofrecerle soluciones a sus compañeros. Eso sin tener en cuenta los intangibles. Auba se siente líder y muestra compromiso en cada acción, también en largas carreras defensivas.

2- Inicio diésel

Quizá el problema del Dépor está siendo que Aubameyang aparece como una de las pocas certezas en este inicio de temporada. El cuadro coruñés no ha brillado como colectivo, pero es probable que en parte se deba a que hay muy pocas individualidades que hasta el momento hayan levantado la mano en el estreno a Primera División. Leo Román también está respondiendo, mientras que Amatucci aparece como el gran consolidado de entre el grupo de novatos en la máxima categoría.

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Por supuesto, con todos los condicionantes físicos de una pretemporada marcada por las molestias, pero jugadores que fueron decisivos en el ascenso como Mario Soriano, Ximo Navarro o Altimira necesitan completar cuanto antes su aclimatación para empezar a dotar al equipo de unos cimientos sólidos. Hidalgo volvió a hablar de falta de frescura y de ver “la cantidad de esfuerzos que podemos repetir”. Y hay futbolistas como Angeliño, Riki o Gijselhart que todavía no se han estrenado.

3- Ataque tímido

El Dépor salió con la clara intención de atraer la presión del Málaga con Amatucci y Mario Soriano recibiendo muy cerca de área propia, para encontrar a Asp Jensen y Luismi Cruz a los costados de Izan Merino y a partir de ahí lanzar a Aubameyang. La jugada del 0-1 sale directamente del laboratorio de Hidalgo. El problema fue que el equipo blanquiazul apenas pudo repetirla en un encuentro en el que, como ya sucedió ante el Elche, tuvo menos la pelota que su rival. Le está faltando personalidad para asumir riesgos en los primeros pases y tranquilidad para que el equipo pueda juntarse luego en el último tercio antes de buscar la portería rival.

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Esto lleva a que el Dépor esté atacando poco y esté atacando mal. O, lo que es lo mismo, haciéndolo a menudo con muy poca gente. Ante el Málaga, el cuadro herculino solo tocó diez veces el balón en el área del equipo dirigido por Funes (que pisó con la pelota la caja de Leo Román en 23 ocasiones). Únicamente cuatro futbolistas blanquiazules tuvieron opciones dentro de la zona de castigo: Aubameyang, Mario Soriano, Yeremay y Bil Nsongo. Larrubia, que entró en la segunda parte, tocó el balón en el área herculina seis veces. Por supuesto, esto se traduce en una escasa amenaza, con solo tres remates cercanos, todos ellos de Aubameyang.

4- Errores que agrietan el muro

En el otro extremo, el Deportivo se debate entre la naturaleza de un grupo al que le pueden las ganas de ir a buscar a su adversario, y la realidad de una Primera División que todavía castiga más los desajustes en la presión de lo que lo hacía la categoría de plata. “El salto es muy grande y tenemos una base que en ese bloque alto quizá no se encuentre tan cómoda. Tenemos que mejorar en esas situaciones de primera línea. El bloque bajo lo dominamos bastante mejor”.

Ya insistió Hidalgo el curso pasado en que no tenía ningún problema en que su equipo defendiera cerca de la portería, asumiendo remates con menos porcentaje de acierto por parte de los rivales. Y lo cierto es que, a pesar del dominio territorial del Málaga, la gran mayoría de intentos del cuadro boquerón llegaron desde la distancia. La línea de cobertura protegió bien a un Leo Román que apenas tuvo que intervenir.

El caso es que todo ese trabajo se está viendo empañado por errores individuales. Ante el Elche fue un despiste en la marca. Frente al Málaga un inocente penalti de Lucas Noubi y otro grave fallo de Diego Villares que no terminó en gol por centímetros. La pasada campaña costó dejar la portería a cero a pesar de un buen trabajo colectivo a nivel defensivo, precisamente por despistes puntuales que se deben corregir en la élite.

5- Guardarse la última

Otra de las noticias positivas es que, a diferencia de la primera jornada, los jugadores que entraron desde el banquillo sí le permitieron al Dépor estirarse en la recta final y amenazar con algún zarpazo como los que tantos puntos pusieron en el camino hacia el ascenso.

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Más allá del estreno de Yeremay, todavía lejos de forma, pero que hace retroceder a las defensas rivales varios metros cada vez que encara, tuvo buenos minutos Bil Nsongo. El delantero camerunés sigue demostrando que no le viene grande el reto de Primera y se impuso con claridad a los centrales en los pocos minutos que tuvo.

En una liga de estrecheces económicas y plantillas cortas también en lo cualitativo, encontrar soluciones en el fondo del armario puede ser decisivo en los duelos con rivales directos.