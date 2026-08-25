Así lo vivió la afición del Dépor | Un aliento que se quedó frío en la distancia: "No paramos de animar"

La afición del Dépor en La Rosaleda FERNANDO FERNÁNDEZ

La historia reciente del Málaga y del Deportivo ha transcurrido por caminos demasiado parecidos como para que la de este lunes fuese una noche cualquiera. Dos clubes históricos, dos aficiones acostumbradas a escenarios de Primera División y obligadas a recorrer juntas buena parte del camino de regreso a lo más alto. Tras un largo y duro recorrido de ocho años en los que les tocó incluso ocupar las gradas de los campos de Primera RFEF, por fin volvieron a encontrarse en la máxima categoría. Ni el día ni el horario fueron suficientes para que ambas hinchadas faltasen a la cita, aunque con menos presencia deportivista de la que se esperaba ya que hubo gente que incluso se había quedado sin entrada. Después de que el equipo malagueño disputara la primera jornada en Madrid, La Rosaleda se vistió para regresar a la élite y ambas aficiones demostraron que conocen demasiado bien lo que cuesta volver a estar ahí.

A pesar de los 31 grados que marcaba el termómetro a primera hora de la tarde, desde muy pronto hubo ambiente en el centro de la ciudad y en los aledaños del estadio. Además, para este encuentro la afición del equipo coruñés tuvo que realizar un trámite al que no está acostumbrada en los desplazamientos, ya que después de que el club no prorrogara el acuerdo con la Federación de Peñas, fue el club el encargado de gestionar la totalidad de las entradas visitantes y decidió realizar un sorteo en directo para adjudicarlas, además de hacer que los aficionados agraciados tuvieran que ir a recogerlas de manera presencial hasta un punto concreto en Málaga. Un procedimiento que ha dejado a algunas peñas, como Al Sur de Riazor, sin localidades para que muchos de sus miembros pudieran entrar al encuentro.

Aficionados en Málaga Cedida

Entre quienes sí han conseguido estar en La Rosaleda se encuentra Susana Vegas, que reconoce que el proceso le pareció “un poquito mal organizado”. “Por sorteo nos tocaron dos. En mi casa son tres socios, yo no porque hay de lista de espera, entonces las otras dos que necesitábamos las pidió mi sobrina. Como vi que ponía que eran personales, teníamos la duda de si nos iban a dejar cogerlas, pero no hemos tenido ningún problema, ni hubo cola ni nada a la hora de ir a buscarlas y ni nos miraron el carnet. Aunque en general, la gente se quejó mucho del sistema de las entradas”, explica. Además, ella y su familia vivieron un momento inesperado. “Justo salieron algunos jugadores a pasear y estuvimos hablando con ellos. Mi marido le dijo a Ferllo que no entendía por qué habían comprado otro portero que con él estábamos bien, y él le dijo que mejor que así había competencia”, confiesa entre risas.

Después de la complicada noche vivida el pasado lunes en Riazor, donde no hubo animación y miles de aficionados se vistieron de naranja en señal de protesta, la hinchada malagueña recibió a su equipo con un total de 29.014 espectadores en las gradas. Dos escenarios muy diferentes para lo que era una misma noche para dos aficiones que han esperado demasiado para volver a encontrarse entre los grandes. “Hay que destacar el ambiente de La Rosaleda, una auténtica pasada la comunión que hay entre afición y equipo… una envidia. Aun así, había mucha afición animando al Dépor, se sentía un pequeño Riazor, y eso para los que estamos lejos se agradece. Apenas ha habido protestas por lo de Marathón, han apretado como siempre. Mi amigo, que es malaguista, me dijo: ‘No veas cómo aprietan los del Dépor”, relata Diego Morillas, un deportivista granadino.

Alegría efímera

Y los que primero celebraron fueron los desplazados hasta la capital de la Costa del Sol. En el mismo minuto que la pasada jornada, Aubameyang, tras un gran pase de Luismi, no falló a su cita con el gol y desató la locura en la grada visitante. “El ambiente fue muy diferente al del otro día en Riazor. Se nota cuando un campo aprieta y cuando no. El gol de Aubameyang fue un golazo, pero al Dépor lo vi muy flojo”, afirmó Javier Cucarella, unos de los aficionados presentes en Málaga.

“Hubo un ambientazo. No éramos muchos, pero no paramos de animar en todo momento. Ellos animaban solo a ratos. Hubo cánticos pidiendo una solución para Marathón Inferior, pero la mayoría fueron animando al equipo. Hubo muy buen ambiente en general. Gente que estaba de vacaciones en Nerja, Cádiz… Y se acercó a ver el partido. El gol fue impresionante. Todos saltando y gritando… Es que la afición hace mucho”, relata Susana.

Aficionados en Málaga Cedida

“Se animó a ratos. No había camisetas naranjas, se cantó ‘Marathón Solución’ un par de veces o como mucho tres, pero no más. Se apoyó al equipo durante todo el partido y ya. Poco se puede reivindicar a 1000 kilómetros de Riazor 200 personas desde una esquina del estadio”, lamenta Adri Torres, otro seguidor cordobés que se desplazó para estar presente en el feudo malagueño.

Pero le duró poco la alegría a la hinchada coruñesa, ya que poco después tuvo que lamentar un penalti de Lucas Noubi sobre Rafita, que Chupe transformó desde los once metros para devolver la igualdad al marcador. “Se notó el gol en el ánimo de la gente, pero por poco tiempo. Había varios chicos jóvenes que estaban todo el rato animando, una canción tras otra sin parar. Mi hija, por ejemplo, con el empate quedó plof, pero después los oyes y te animas tú también con ellos”, explica una entusiasmada Susana.

Piden fichajes

El duelo terminó sin que ninguna de las dos hinchadas pudiera celebrar más tantos y con una sensación extraña entre los deportivistas, que en general no se quedaron del todo contentos con la imagen de su equipo. “Si no animas, no les empujas, y hoy hacía falta empujarlos porque han estado muy flojitos. Vamos a sufrir mucho”, afirma Susana.

Fernando Soriano: "Confío en anunciar un fichaje antes del fin de semana" Más información

“El partido estuvo muy igualado, pero la plantilla se queda muy corta, sobre todo para lo que se han gastado. Lo vamos a pasar mal. Yo creo que Bil no jugó porque lo de acabar el otro día con Zaka y Kevin no puede ser en Primera y quieres tener un delantero en el banquillo. Luismi pegado al delantero, que jugó bien al principio y el pase fue increíble, pero luego hasta tardó en quitarlo. La mejor noticia es Yeremay, que supongo que no está al 100%, pero se echó una buena carrera y les condicionó muchísimo. Podía haber ganado cualquiera, tampoco hubo muchas ocasiones claras para ninguno. El Málaga no olió la pelota hasta el penalti, que ya empezó a reaccionar. A la primera mitad le doy empate válido. En la segunda han empezado los dos muy empanados, hasta el minuto 55, que el Málaga empezó a apretar gracias a la afición. El Dépor tuvo 10 minutos, del 70 al 80, pero después volvieron a aflojar. Me parece que el dinero que se han gastado es para hacer un equipo con fondo de armario, el cual no tiene ahora mismo. Ha sido un partido de Segunda”, termina Adri.