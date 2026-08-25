Adama Traoré, físico y explosividad para cubrir una de las urgencias

Adama Traoré en su presentación con el Fulham Fulham

A falta de menos de una semana para el cierre de mercado, el Deportivo se mueve en su intento por cubrir todas sus necesidades. Además del previsible fichaje de un central, el conjunto blanquiazul demandaba más piernas en la zona derecha y Adama Traoré está cerca de convertirse en ese nuevo jugador. El futbolista puede jugar tanto en posiciones de ataque como en otras más defensivas y su perfil encaja en el sistema de Antonio Hidalgo.

A lo largo de sus nueve temporadas consecutivas en la máxima élite, Adama ha cubierto el carril derecho gracias a su polivalencia. Una posición en la que actualmente pueden ocupar Altimira y Ximo Navarro, aunque los dos son titulares y por lo tanto no se produce ninguna rotación en esa parcela. De esta manera, el futbolista nacido en Barcelona aportaría una nueva alternativa para el Dépor en esa zona.

El equipo también está falto de extremos y únicamente son bandas naturales Yeremay Hernández y David Mella. El resto, Luismi Cruz y Asp Jensen, ocupan posiciones más centradas y no son extremos encaradores que están pegados al lateral. Por lo que con esta contratación, Hidalgo sumaría una alternativa más al frente de ataque y Fernando Soriano tacharía de su lista a un dos por uno (un jugador que complemente el carril defensivo y también refuerce la línea de ataque).

Además de su polivalencia, Traoré también aporta fuerza y explosividad en este nuevo Deportivo, y estas características hacen que su presión alta sea una virtud muy importante, teniendo en cuenta que ha sido una de las apuestas tácticas en estas dos primeras jornadas del equipo blanquiazul en Primera ante Elche y Málaga, sobre todo en las primeras mitades de los duelos.

Sin embargo, en esta última temporada no ha tenido mucha continuidad y ha jugado hasta enero con el Fulham y hasta final de temporada con el West Ham. Entre estos dos clubes, ha disputado 32 partidos entre todas las competiciones, pero solamente uno de ellos como titular en la Premier League y en total ha acumulado menos de mil minutos sobre el terreno de juego.

Después de que el West Ham abonara casi dos millones y medio de euros por él hace siete meses, el futbolista terminó su contrato en este verano por lo que llegaría a A Coruña de forma libre. Durante su etapa en los 'Hammers', el exdeportivista Nuno Espírito Santo, que fue su director técnico, le prohibió levantar peso. "Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso", dijo el portugués a principios de marzo.

A Adama Traoré le fue bastante mejor en el Fulham, hace ya dos cursos en una temporada 2024-25 en la que llegó a disputar un total de 41 encuentros, 36 de ellos en competición liguera. Además, llegó a la decena en contribuciones de gol con dos tantos y ocho asistencias.

Asociación con Auba

Aubameyang y Adama ya coincidieron en Barcelona, aunque fue en un breve paso. Ambos llegaron como nuevos fichajes del conjunto azulgrana en invierno de 2022 y militaron en una temporada de transición para el club culé, en la que cayeron a la Europa League.

Precisamente en esa competición europea, el gabonés y el catalán participaron directamente en un gol contra el Nápoles en la vuelta de dieciseisavos en la victoria por 2-4. Adama recibió el balón en la banda derecha, condució el balón unos metros, recortó ligeramente hacia el centro y le sirvió el esférico a Pierre-Emerick que definió a la escuadra izquierda con un potente disparo.

En su estancia en el Barça jugaron catorce partidos juntos y coincidieron en 464 minutos sobre el terreno de juego, con un balance de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas.