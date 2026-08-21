Yeremay, uno más en un día sin Villares ni Mella

Yeremay, con el balón, durante el entrenamiento del pasado jueves en Abegondo Quintana

Continúa la normalidad en torno a Yeremay Hernández. Después de visitar Kingston Upon Hull el pasado miércoles en su día libre -según el dueño del Hull City- para conocer las instalaciones deportivas del club de la ciudad, el canario regresó el jueves al trabajo junto a sus compañeros. Y en la mañana de este viernes, continuó con su plan de trabajo para poder debutar en Primera División con la elástica blanquiazul.

No hay novedades en cuanto al futuro del canario, toda vez que el Dépor no tiene interés en sentarse a negociar con ningún club por el traspaso del '10', a no ser que sea el propio futbolista el que lo solicite. Sin avances a ese respecto, el extremo entrenó junto al resto del grupo en la segunda sesión de la semana enfocada a preparar el Málaga-Deportivo que se disputará el próximo lunes (21.30 horas) en La Rosaleda.

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El cuerpo técnico diseñó un entrenamiento de alta carga táctica, que comenzó con una activación y una rueda de pases antes de dar paso a un juego de posición y un partido, con el objetivo de seguir trabajando los conceptos previstos para la cita de la segunda jornada de liga. En dicha sesión estuvo presente Yeremay Hernández, el único futbolista que no entró en la primera convocatoria del curso por motivos físicos.

Quienes se ejercitaron al margen fueron tanto Diego Villares como David Mella. Ambas ausencias se deben a la planificación de control de cargas prevista por los servicios médicos del club y apuntan a regresar a la sesión grupal de cara al fin de semana, lo que les permitiría estar disponibles para viajar a Málaga.

Estas dos ausencias provocaron que junto a Kevin Sánchez subiese a entrenar desde el Fabril el lateral Quique Teijo.