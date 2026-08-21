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Dépor

Ya a la venta las entradas para el Deportivo-Valencia, con precios que arrancan en 50 euros

Los interesados pueden acceder también a cinco zonas "premium" de 'hospitality' por un importe máximo de 285 euros

Esther Durán
21/08/2026 12:05
Una imagen de Riazor durante el Deportivo-Elche
Una imagen de Riazor durante el Deportivo-Elche
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El Dépor ha puesto a la venta en la mañana de este viernes las entradas para el encuentro que disputará en Riazor en la tercera jornada. El Deportivo-Valencia se jugará el domingo 6 de septiembre a las 19.30 horas en A Coruña y el club ya permite acceder a los pases que dan acceso a las butacas libres.

Hasta el lunes 24 a las 11.00 horas, el proceso de venta se circunscribe únicamente a los abonados de la entidad, que podrán retirar entradas para otras personas con precios que van desde los 50 a los 70 euros

De esta manera, un asiento en cualquier zona de los fondos (Marathon y Pabellón) cuesta 50 euros, que ascienden a 60 en Preferencia Inferior. Por 70 euros se pueden adquirir butacas para Preferencia Superior y Tribuna, que no diferencia por sectores.

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El Deportivo impulsa ocho zonas de ‘hospitality’ en el estadio

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También acceso "premium"

A mayores, el Deportivo ofrece en el que será su segundo partido del curso acceso a cinco zonas de 'hospitality', calificadas como "premium". El importe del acceso tiene su suelo en los 135 euros de 1906 Café y 1906 Club, ubicado en Tribuna. A 190 euros se vende la entrada a la Zona Azul y a la Zona Dorada, vinculadas al museo del club. Por último, se encuentra el Kopke Tunnel Club Premium, que por un coste de 285 euros, permite disfrutar de "la experiencia mas premium, butacas tras los banquillos y área vip en el propio túnel de vestuarios. Tan solo separados por un cristal de los jugadores", según informa el Dépor en su página web.

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