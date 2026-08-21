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Vlog Dépor-Elche
Dépor

Vlog | Así vivió DXT Campeón el Deportivo 1-1 Elche

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema siguieron toda la previa y el regreso del equipo blanquiazul a la máxima categoría

Esther Durán
21/08/2026 14:23

El Deportivo regresó a Primera División en un Riazor más silencioso y naranja de lo habitual. El equipo blanquiazul comenzó ganando con un gol de Aubameyang a pase de Amatucci, pero el cuadro visitante empató y dejó al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo sin aterrizar con victoria en la élite ocho años después de su última participación. Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema reaccionan en el nuevo vlog de DXT Campeón, que como siempre estuvo presente en Riazor.

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