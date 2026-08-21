La Federación de Peñas reclama diálogo al Deportivo, pero con condiciones: "Trata de saltarse ao único interlocutor válido"
Explica que el club solicitó a los presidentes de las agrupaciones, de manera individual, los datos de los peñistas sin explicar qué uso les dará
La Federación de Peñas del Deportivo ha emitido en la mañana de este viernes un comunicado en el que tiende de nuevo la mano al club para "abrir esa vía de diálogo e transparencia para poder continuar coa actividade de animación e dar soporte ao equipo, como se fixo sempre". Sin embargo, en dicho escrito denuncia que la entidad "volver agarrarse á bandeira do 'divide e vencerás'", pues ha instado a los presidentes de las peñas a facilitar los datos de sus peñistas "sen explicacións de que vai facer con eses datos e sen ningún documento que garanta o uso que se vai facer da información requirida".
Precisamente por esta cuestión, la agrupación pone como condición imprescindible para entablar la vía de diálogo que el club no se salte "ao único interlocutor válido para a comunicación coas peñas, elixido mediante eleccións internas". "O obxectivo é sentarnos, falar e chegar a un entendemento, pero sempre a través da canle válida e lexitimada polas peñas, non mediante unha estratexia de desgaste e de intentar separarnos nun momento no que, o que se necesita, é ir todos xuntos despois de oito anos transitando por unha situación deportiva á que se conseguiu dar volta. Non tiremos pedras contra o tellado do que para nós é unha paixón e unha forma de entender a vida", apunta el colectivo.
Explican desde la Federación que llevan "dous meses esperando, cos representantes elixidos para unha reunión, que o club fixe unha data para a negociación dun novo convenio -que eles mesmos romperon, de xeito unilateral, argumentando que facía falta un novo marco polos cambios que se deron nestes anos no fútbol profesional-".
Recalca la Federación de Peñas que su interés es "camiñar da man cara a esa paz social que tanto custa construír e que se destrúe nun abrir e pechar de ollos. Regresar á comuñón que, hai uns meses, si existía e que, non entendemos como, saltou polo aire".