Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Kevin Sánchez recoge la recompensa del verano

El canterano exprimió al máximo la pretemporada y consiguió su premio frente al Elche

Yago Freire
21/08/2026 05:00
Kevin Sánchez durante el partido contra el Elche
Kevin Sánchez durante el partido contra el Elche
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Kevin Sánchez sacó partido en su pretemporada con el primer equipo del Deportivo y ya ha recogido su primera recompensa. Fue el segundo máximo goleador de la fase de preparación con dos dianas ante el Compostela y el Genoa, solo por detrás de las tres de Zaka. Además, estuvo presente en los siete encuentros, en los que se ganó la confianza de Antonio Hidalgo para poder disputar sus primeros minutos en Primera División. 

Ya estaba previsto que el canterano estuviese en dinámica del primer equipo en verano, pero por su buen rendimiento y las buenas sensaciones que ofreció se convirtió en una alternativa de ataque durante el duelo frente al Elche. Kevin ingresó al terreno de juego en el minuto 85 por Aubameyang y disfrutó su primer rato en la máxima división hasta que el árbitro pitó el final en el minuto seis de añadido.

Tras el encuentro, el burgalés subió una publicación a Instagram acompañada de un emotivo texto en el que asegura haber cumplido su sueño. "Hoy puedo decir que mi sueño se hizo realidad. Debuté en Primera. Todo el trabajo y sacrificio de estos años cobra sentido en momentos así. Además, hacerlo en casa lo hace todavía más especial. Y qué bonito que haya sido con esta camiseta, la que tanto significa para mí", reconoció.

Kevin Sánchez durante el partido contra el CompostelaSD Compostela - Deportivo 0-4

Kevin Sánchez: una revolución de media hora para el empate en Florencia

Más información

Con su esfuerzo diario, el futbolista ha conseguido ofrecer un gran nivel y no ha dado tregua al trabajo. "Me siento muy feliz de estar aquí y de poder disfrutar cada día de este camino. Es un privilegio vivir lo que tanto he soñado. Y esto no es el final, sino el comienzo de todo lo que aún quiero conseguir. Gracias a todos los que han confiado en mí y me han acompañado hasta aquí", señaló. 

Sobre el futbolista, Fernando Soriano habló la semana pasada y confirmó que la idea es que esté en la plantilla del Fabril en Primera Federación, aunque "se está ganando el seguir en esa dinámica" con el primer equipo. "Es un jugador que en una plantilla nunca sobra, porque siempre va a entregar todo, con más o menos acierto. Es un jugador que arrastra, que llena de ilusión. Estamos en Primera y la competitividad es muy alta, pero solo tengo buenas palabras para él. El año pasado tomó otro camino y este año lo tiene más claro. Ojalá mantenga este nivel mucho tiempo", sostuvo el director deportivo

Sin embargo, hay una alta competencia en la delantera para un Kevin que ha logrado convertirse en la cuarta opción para la punta de lanza. Con el fichaje de Auba, la irrupción de Bil Nsongo y la presencia de Zakaria -que fue el máximo goleador del Deportivo la temporada pasada con doce goles-, los minutos que pueda tener a lo largo de la temporada son contados.

Sobre esto mismo comentó Antonio Hidalgo un día antes del partido contra el Elche. “Ya lo conocíamos del año pasado. Él el año pasado decidió marcharse. Nosotros le dijimos que esperase. Este año ha vuelto y ha rendido a mucho nivel, especialmente en los últimos partidos. Va a empezar en el filial y entrenar con nosotros. La competencia ahí es leonina”, subrayó.

Kevin, la excepción

En la misma situación que Kevin estuvo Adrián Guerrero que también regresó este verano de su cesión en Primera Federación, en su caso del Ourense CF. Sin embargo, el extremo no tuvo tanto protagonismo en la pretemporada con el primer equipo e incluso el último amistoso lo disputó con el Fabril en el triangular ante el Compostela y el Arosa.

Entreno Depor Italia_18301661

La semana fantástica de Kevin Sánchez con el primer equipo

Más información

Guerrero estuvo convocado en seis de los siete partidos de preparación, aunque solo saltó al terreno de juego en cuatro de ellos y comenzó de inicio en uno. Con el Deportivo jugó contra el Compos, Lugo, Sankt Pauli y Fiorentina y en el resto de encuentros no tuvo participación.

Otros canteranos como Martín Ochoa o Rubén López ni siquiera llegaron a jugar a las órdenes de Hidalgo en esta fase preparativa y ambos estuvieron en dinámica del filial, a pesar de haber sido futbolistas a tener en cuenta para el Deportivo en la temporada 2023-24 en la que se consiguió el ascenso a Segunda División. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche

El guerrero siciliano presenta batalla en el lateral
Xurxo Gómez
Kevin Sánchez durante el partido contra el Elche

Kevin Sánchez recoge la recompensa del verano
Yago Freire
Angeliño

La recta final de mercado se empina para el Dépor
Jorge Lema
Luismi Cruz se lamenta tras una ocasión fallada ante el Elche

La IA predice un descenso del Deportivo... como claro colista
Xurxo Gómez