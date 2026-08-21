Kevin Sánchez recoge la recompensa del verano

Kevin Sánchez durante el partido contra el Elche Javier Alborés

Kevin Sánchez sacó partido en su pretemporada con el primer equipo del Deportivo y ya ha recogido su primera recompensa. Fue el segundo máximo goleador de la fase de preparación con dos dianas ante el Compostela y el Genoa, solo por detrás de las tres de Zaka. Además, estuvo presente en los siete encuentros, en los que se ganó la confianza de Antonio Hidalgo para poder disputar sus primeros minutos en Primera División.

Ya estaba previsto que el canterano estuviese en dinámica del primer equipo en verano, pero por su buen rendimiento y las buenas sensaciones que ofreció se convirtió en una alternativa de ataque durante el duelo frente al Elche. Kevin ingresó al terreno de juego en el minuto 85 por Aubameyang y disfrutó su primer rato en la máxima división hasta que el árbitro pitó el final en el minuto seis de añadido.

Tras el encuentro, el burgalés subió una publicación a Instagram acompañada de un emotivo texto en el que asegura haber cumplido su sueño. "Hoy puedo decir que mi sueño se hizo realidad. Debuté en Primera. Todo el trabajo y sacrificio de estos años cobra sentido en momentos así. Además, hacerlo en casa lo hace todavía más especial. Y qué bonito que haya sido con esta camiseta, la que tanto significa para mí", reconoció.

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Con su esfuerzo diario, el futbolista ha conseguido ofrecer un gran nivel y no ha dado tregua al trabajo. "Me siento muy feliz de estar aquí y de poder disfrutar cada día de este camino. Es un privilegio vivir lo que tanto he soñado. Y esto no es el final, sino el comienzo de todo lo que aún quiero conseguir. Gracias a todos los que han confiado en mí y me han acompañado hasta aquí", señaló.

Sobre el futbolista, Fernando Soriano habló la semana pasada y confirmó que la idea es que esté en la plantilla del Fabril en Primera Federación, aunque "se está ganando el seguir en esa dinámica" con el primer equipo. "Es un jugador que en una plantilla nunca sobra, porque siempre va a entregar todo, con más o menos acierto. Es un jugador que arrastra, que llena de ilusión. Estamos en Primera y la competitividad es muy alta, pero solo tengo buenas palabras para él. El año pasado tomó otro camino y este año lo tiene más claro. Ojalá mantenga este nivel mucho tiempo", sostuvo el director deportivo

Sin embargo, hay una alta competencia en la delantera para un Kevin que ha logrado convertirse en la cuarta opción para la punta de lanza. Con el fichaje de Auba, la irrupción de Bil Nsongo y la presencia de Zakaria -que fue el máximo goleador del Deportivo la temporada pasada con doce goles-, los minutos que pueda tener a lo largo de la temporada son contados.

Sobre esto mismo comentó Antonio Hidalgo un día antes del partido contra el Elche. “Ya lo conocíamos del año pasado. Él el año pasado decidió marcharse. Nosotros le dijimos que esperase. Este año ha vuelto y ha rendido a mucho nivel, especialmente en los últimos partidos. Va a empezar en el filial y entrenar con nosotros. La competencia ahí es leonina”, subrayó.

Kevin, la excepción

En la misma situación que Kevin estuvo Adrián Guerrero que también regresó este verano de su cesión en Primera Federación, en su caso del Ourense CF. Sin embargo, el extremo no tuvo tanto protagonismo en la pretemporada con el primer equipo e incluso el último amistoso lo disputó con el Fabril en el triangular ante el Compostela y el Arosa.

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Guerrero estuvo convocado en seis de los siete partidos de preparación, aunque solo saltó al terreno de juego en cuatro de ellos y comenzó de inicio en uno. Con el Deportivo jugó contra el Compos, Lugo, Sankt Pauli y Fiorentina y en el resto de encuentros no tuvo participación.

Otros canteranos como Martín Ochoa o Rubén López ni siquiera llegaron a jugar a las órdenes de Hidalgo en esta fase preparativa y ambos estuvieron en dinámica del filial, a pesar de haber sido futbolistas a tener en cuenta para el Deportivo en la temporada 2023-24 en la que se consiguió el ascenso a Segunda División.