El guerrero siciliano presenta batalla en el lateral

Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche Javier Alborés

“Chi nasce in Sicilia, nasce con una battaglia nel cuore (quien nace en Sicilia, nace con una batalla en el corazón)”. Fue la frase que el Deportivo y Giacomo Quagliata emplearon para presentar en sociedad al italiano, hace algo más de un año. En un vídeo difundido en las redes sociales de la entidad, el nuevo lateral izquierdo aparecía ataviado por primera vez con los colores del Dépor dando clases de italiano a Yeremay Hernández y a Charlie Patiño, a los que hacía repetir un proverbio que no fue seleccionado al azar. El siciliano quería que su nueva afición se llevase de él la percepción inicial de futbolista con carácter, algo que luego fue capaz de demostrar casi de manera inmediata, una vez se vistió de corto.

La primera intervención del transalpino como jugador blanquiazul, en el amistoso ante el Watford, fue un intento de anticipación a un balón dividido en el que acabó llevándose puesto a su par, cometiendo una falta incluso merecedora de amarilla. Quagliata enseñaba ese fuego interno que le condujo a ser internacional sub-21, a debutar en la Eredivisie neerlandesa con 20 años y a estrenarse en la Serie A de Italia con 22. Su carácter visceral no le dio para asentarse en la máxima categoría de su país, pero sí le permitió obtener una oportunidad en A Coruña y ganarse el cariño de su gente en muy poco tiempo, coronando su estreno en España con un ascenso para disfrutar del fútbol de máxima élite en la nación que, en la actualidad, domina el fútbol mundial.

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Giacomo es mucho más que ese volcán que erupciona a través de la banda izquierda. Pero fue esa visceralidad que impregna su juego la que le ayudó a hacerse indiscutible en el carril zurdo coruñés hasta empastar, por pura química, capacidades físicas y entendimiento del juego con Yeremay Hernández.

Sin embargo, el fútbol no tiene memoria. Giacomo se había ganado el sitio, pero el salto de categoría obligaba al Dépor a buscarle competencia para ese pasillo exterior zurdo. La encontró a través de la fórmula del retorno del emigrado, otorgando un billete de vuelta a Angeliño Tasende casi tres lustros después. El coruñés, que ha hecho —al igual que el Deportivo— un esfuerzo importante para reencontrase con el club de su vida y debutar en Primera División vistiendo el escudo del equipo con el que siempre soñó, llegó con aura de fichaje importante.

Un competidor ‘favorito’

No era para menos, a tenor de su currículum. Con importantes noches en la Bundesliga, la Serie A, la Champions y la Europa League, Tasende buscaba reencontrar en casa esa versión que le llevó, hace no tanto, a ser uno de los laterales zurdos más notables del Viejo Continente.

Así, por muchas dudas en torno a la condición física del de Coristanco que existiesen, parecía más que posible que el canterano del Dépor arrebatase el sitio en el once a Quagliata. Con el beneplácito de la grada por ser de la casa, una mayor trayectoria y la necesidad de sumar minutos para recuperar la forma, Tasende era quizá el favorito para acabar haciéndose dueño de una posición que, en la idea de Antonio Hidalgo, exige sacrificio defensivo pero también capacidad para proyectarse en ataque.

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El ensayo general del Teresa Herrera parecía confirmar el sorpasso del futbolista que inició su formación futbolística en las Escolas Luis Calvo. Disputó los 45 minutos iniciales en un once que apuntaba a parecerse mucho al del debut ante el Elche. Sin embargo, Angeliño salió en la foto del gol del Real Madrid, en el que se encontraba cerrando un córner a favor pero no pudo frenar la carrera de Brahim Díaz. Tampoco fue dique en una acción por la banda derecha visitante en la que Endrick le desbordó con una arrancada que le permitió colarse en el área de Leo Román.

Al descanso, Giacomo fue uno de los tres jugadores que entró en el campo, junto a David Mella y Miguel Loureiro. De esos tres reservas, tan solo él se sostuvo en el siguiente once, ya con fuego real. El italiano no quería perder tan rápido el puesto y, como el guerrero siciliano que es, presentó batalla por él. Habrá que arrebatárselo, a tenor de lo visto ante el Elche.

Un portento

Fueron 90 los minutos que jugó el exfutbolista de la Cremonese en el que era su debut en la Primera División española. Aguantó a la perfección el italiano. Tanto que Antonio Hidalgo ni siquiera tuvo que poner a calentar a Angeliño, que siguió el choque al completo desde su asiento en el banquillo de suplentes.

Esta condición física no solo le llevó a resistir el partido completo, sino a hacerlo pese a la exigencia que vivió en su posición. Porque Quagliata puso el techo en cuanto a la mayor aceleración registrada por cualquier futbolista en esta primera jornada de competición. Además, fue uno de los jugadores que más distancia total sumó, solo superado por Lorenzo Amatucci —que abarcó más metros que ningún otro jugador en los cinco primeros partidos de esta liga— y el futbolista del Deportivo que más metros recorrió a una velocidad de alta intensidad (HSR o High Speed Run).

Aislado

El encuentro ante el Elche fue exigente para Quagliata, que partía como lateral pero debía estar pendiente de saltar sobre el carrilero Buba Sangaré. Apenas intervino el joven proyecto del conjunto franjiverde, internacional sub-19 y gran esperanza de club desde el pasado enero para paliar la salida de Álvaro Núñez al Celta de Vigo.

Apenas fue capaz de percutir el equipo dirigido por Martín Anselmi por ese pasillo, aunque lo mismo se puede decir de un Deportivo que dejó a su lateral italiano muy solo en ataque. Porque más allá de ser protagonista en algún balón parado, cuando el juego recaía sobre el su dorsal ‘12’, el Deportivo apenas encontró posibilidad de progresar. No le ayudó una estructura colectiva a nivel ofensivo que priorizaba juntar muchas piezas en el carril central, pero no terminaba de tener la suficiente continuidad de juego para generar una red interna y encontrar con cierta ventaja al italiano cuando miraba fuera.

Así, con Jonathan Asp Jensen por delante en defensa pero con la dinámica de desaparecer de la banda y aparecer por espacios interiores, el Dépor no encontró la profundidad por fuera únicamente con Quagliata como referencia. Con apenas tres centros intentados, menos de 40 metros progresivos con balón y dos regates probados sin éxito, un solitario Quagliata no pudo brillar en ataque, pero demostró que dará guerra en ese costado.