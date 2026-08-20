Yeremay se entrena en Abegondo en el regreso del Dépor al trabajo

Yeremay, en el entrenamiento de este jueves en Abegondo QUINTANA

Después del terremoto que sacudió al deportivismo en la noche del miércoles, con el presidente del Hull City, Alcun Ilicali, asegurando que Yeremay quería firmar por el club inglés, la normalidad ha vuelto a Abegondo en el regreso del Dépor al trabajo. Antonio Hidalgo había citado a la plantilla para entrenarse a las 10.30 horas y allí estuvieron puntuales todos los jugadores. Incluido Yeremay.

El canario, que no tuvo minutos en pretemporada y ni siquiera estuvo en la convocatoria frente al Elche, se entrenó con normalidad después de, tal y como confirmó el propio mandatario turco, hiciese una "visita breve" a Inglaterra para conocer de primera mano el proyecto de los 'Tigres'.

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Los próximos días, "tres o cuatro" según Ilicali, se presentan decisivos para la resolución del futuro de Yeremay, que sigue cumpliendo en el día a día deportivista mientras valora la propuesta del conjunto británico.

Misma postura del Dépor

Quedan menos de dos semanas para que cierre el mercado de fichajes (1 de septiembre a las 23.59 horas), una recta final que se presenta frenética para el Deportivo, que suma el culebrón del canario a las operaciones que todavía tiene pendientes, tanto de entrada como de salida. La postura del club coruñés sigue siendo la misma que hasta el momento en lo que respecta a Yere. Hasta que el jugador decida y verbalice su intención de marcharse, no hay caso.

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Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado y en el Dépor no tienen intención de negociar con el Hull City, como antes no negoció con el Sporting de Portugal ni con cualquiera de los que llamó a la puerta por el 10. Después del ascenso, su cláusula se va por encima de los 130 millones de euros, cifra a la que nadie llegará. Por lo que cualquier movimiento que saque a Yeremay de Riazor tendrá que tener el visto bueno de la entidad herculina.