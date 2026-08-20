Yeremay se deja querer por el Hull City: "Quiere venir, pero es una decisión muy importante para él"

Yeremay y Loureiro, en la grada de San Lázaro Patricia G. Fraga

Era de esperar que, después de un verano tranquilo tras la oleada inicial que se produjo incluso antes de que se abriera la ventana, el Deportivo y Yeremay tuvieran que afrontar un sprint final de mercado de fichajes en el que los cantos de sirena por el canario volviesen a resonar en Abegondo. En esta ocasión, como ya sucedió con el Chelsea, los ecos llegan desde la Premier League. La entidad que los emite tiene menos pedigrí, como es el caso del Hull City, pero la gran diferencia es que Yeremay lo está considerando seriamente, como demuestra su reciente visita a tierras británicas para conocer el proyecto de los 'tigres', recién ascendidos a la máxima categoría.

Fue el propio presidente del Hull, el turco Acun Ilicali, el que confirmó la "visita corta" del futbolista canario al club inglés este miércoles, en la emisora que la BBC tiene en Humberside. "Yeremay también quiere venir, pero es una decisión muy importante para él. Es una operación muy difícil, pero puedo decir que en estos momentos estamos en una situación que parece positiva. Seguimos hablando con el club. Al final, estamos hablando de un chico joven que cambiaría completamente su vida. Quería venir y conocer el lugar al que podría llegar, y por eso hoy ha hecho una visita breve. Creo que en tres o cuatro días veremos si la operación se hace o no".

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Tanto como Yeremay ha conocido el que puede ser su nuevo destino, el mandatario también se ha preocupado por estudiar el contexto de un futbolista muy asentado en A Coruña. "Para él sería un momento muy importante si viene porque ha estado en el mismo club durante mucho tiempo. No es el tipo de jugador que va cambiando constantemente de equipo. Y ahora está a punto de cambiar. Por eso tenemos que alcanzar, por supuesto, un acuerdo con el club".

En todo caso, Ilical es consciente de que el sí de Yere es solo el primer paso en una operación compleja. "No olvides su valor. El año pasado rechazaron ofertas por él superiores a los 25 millones por parte del Sporting de Portugal. Y hablamos de un chico por el que este verano ha habido también propuestas de 25 millones o más. Si termina sucediendo, sería nuestro fichaje récord, eso seguro". Así de rotundo se muestra el mandatario, que no desveló la cifra que le ha puesto al Dépor encima de la mesa, pero que acaba de pagar precisamente 25 millones por hacerse con los servicios de Nobel Mendy, central del Rayo Vallecano, y está cerca de volver a pescar en España, en este caso en el Betis, con el fichaje de Pablo García. "Hay un acuerdo, pero no está completado. Podría ser pronto y la cosa pinta bien, pero queremos ser muy cuidadosos a este respecto. Está muy cerca, diría".

Por último, también dejó claro que en el Hull City están perfectamente al tanto de la pubalgia que el todavía jugador blanquiazul arrastra desde la pasada temporada. "Al final, cualquier jugador que incorporemos pasa un reconocimiento médico. Primero hacemos las pruebas y después incorporamos al futbolista. Si se trata de dos, tres o cinco semanas, es una cosa. Si es algo crónico, es diferente. Pero ahora mismo nadie debe preocuparse por un problema de salud. Si existiese un problema importante, evidentemente actuaríamos en consecuencia. Por lo que parece, no es así. Ya ha empezado a entrenarse".

De vuelta en Abegondo

Mientras tanto, el Deportivo mantiene la postura que siempre ha mostrado con Yeremay. Sea quien sea el equipo que llame a la puerta. El propio Fernando Soriano insistía hace unos días en que estaban tranquilos y que solo se sentarían a hablar en caso de que el canario, o cualquier otro futbolista, expresase su intención de dejar el club coruñés.

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De momento, y después de viajar a Inglaterra, en el Dépor esperan a Yeremay de vuelta para ejercitarse junto a sus compañeros este jueves en Abegondo, en el regreso al trabajo de la plantilla después del día de descanso que Hidalgo le concedió al grupo ayer. El atacante continúa con su proceso de recuperación y todavía no ha podido disputar ningún minuto desde el curso pasado. Ni en la pretemporada ni tampoco en el estreno en Primera División contra el Elche el pasado lunes en Riazor.