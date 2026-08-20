La recta final de mercado se empina para el Dépor

Fernando Soriano en Abegondo acompañando a Angeliño el día de su presentación Quintana

No debe ser un momento sencillo para ningún director deportivo cuando se acerca el cierre del mercado de fichajes y los días se acumulan sin que el teléfono deje de sonar en ningún momento. Si a eso le añadimos que, de pronto, la amenaza de la salida de tu gran estrella se cierne sobre la recta final de la planificación estival, es probable que Fernando Soriano no sea ahora la persona más envidiada entre sus colegas de profesión.

No quedan ni dos semanas para que la persiana baje de forma definitiva hasta enero y el director de fútbol blanquiazul tiene por delante todavía varias carpetas abiertas que resolver. En el capítulo de llegadas, por supuesto, con esas dos incorporaciones que ha señalado como las que faltan para poner la guinda, pero también en la operación salida. El Dépor apenas tiene margen a nivel de licencias mientras no se confirmen las despedidas definitivas de José Ángel, Charlie Patiño y Eric Puerto, los tres futbolistas que se han quedado sin dorsal en este inicio de temporada.

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El caso es que con la posible salida de Yeremay, Soriano tiene que centrarse ahora no solo en el factor cuantitativo, sino también en el cualitativo. Porque por supuesto no es lo mismo firmar un atacante para completar la rotación que un futbolista que llegue para ocupar un hipotético vacío dejado por el canario. De esta forma, el club herculino tendrá que moverse en dos escenarios diferentes hasta última hora, o hasta que todas las partes lleguen a una decisión definitiva.

Puntos de mejora

A falta de saber si los dos próximos partidos —se enfrenta a Málaga y Valencia antes del cierre— cambian la hoja de ruta establecida, el Deportivo busca para esta recta final que amaga con empinarse completar la plantilla con un central más y un futbolista para la banda derecha. Soriano considera que, tras la llegada de Bright Ede, la línea de cobertura necesita ahora una figura que aporte jerarquía y algo más de experiencia. Los principales nombres que la agenda son el del brasileño Juan Jesús, que sigue sin equipo tras salir del Nápoles, y los franceses Lilian Brassier, del Stade Rennes, y Zézé, que juega en el NEOM de la liga saudí. La llegada de alguno de estos candidatos o de otro tapado implicaría la salida de uno de los centrales que ya están en la plantilla, con Barcia como principal pieza en la rampa de salida.

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En la parcela ofensiva, y siempre con la situación de Yeremay como asterisco, el Dépor sigue buscando un extremo que complete la banda derecha, con Adama Traoré, ahora mismo agente libre, como principal objetivo para competir en esa zona del terreno de juego.

Después de la lesión de Noé Carrillo, que estará de baja mes y medio, precipite la llegada de un centrocampista más para fortalecer el centro del campo, donde sí hay un buen número de efectivos, pero donde Hidalgo parece buscar otro perfil.