La IA predice un descenso del Deportivo... como claro colista

Luismi Cruz se lamenta tras una ocasión fallada ante el Elche Javier Alborés

El fútbol es uno de los deportes más difíciles de predecir por su propia naturaleza lógica. En pocas disciplinas existe una incertidumbre más alta, por lo que intuir qué puede suceder en un partido y, más aún, en un futuro a medio y largo plazo es, prácticamente, jugar a la lotería.

Sin embargo, el balompié no es ajeno al mundo. Y en una época en la que el recolectado y modelado de datos es parte fundamental de numerosos flujos de negocio, resulta estimulante intentar adivinar el futuro en base a estos hechos ya fundamentados. Ese es uno de los múltiples servicios que ofrecen los proveedores de datos especializados en el balompié, como Driblab u Opta. Y ambas plataformas especializadas dan, a estas alturas, al Deportivo como el principal candidato a descender a Segunda División al término de la temporada que acaba de empezar.

Driblab y Opta coinciden en el puesto previsto para el Dépor, pues sus modelos prevén que el conjunto coruñés finalizará como colista. Por un lado, Driblab, una empresa creada en España en el año 2017, considera que, a estas alturas de competición, el cuadro herculino cuenta con un 46,8% de posibilidades de descender. Es decir, prácticamente una de cada dos simulaciones que realizan sus algoritmos de manera periódica —esta ya se ha hecho después de la disputa de los primeros partidos de liga— colocan al Deportivo como uno de los tres equipos que menos puntos conseguirá en LaLiga.

Junto al combinado blanquiazul, Driblab coloca a Málaga y Racing de Santander. Precisamente los dos equipos que hace unas semanas ascendieron de la mano del conjunto de A Coruña. Después de que ambos debutasen también ya en esta primera jornada tan fraccionada, el equipo malaguista cuenta con un 40,3% de probabilidades de descenso según su modelo, mientras que el Racing se sitúa en 34,9%, un dígito más de tres puntos superior al del Getafe (31,4%). Ya muy lejos, con un porcentaje que va entre el 21 y el 22%, se sitúan Levante, Elche y Osasuna.

Opta, más ‘optimista’

Algo más optimista con respecto al futuro blanquiazul es Opta, que coloca al Deportivo con un 32,75% de posibilidades de descenso, más que el 29,11% del Málaga y la horquilla del 27% en la que se mueven Elche -el que les acompañaría-, Levante y Racing.

Cabe destacar que este tipo de predicciones se basan tanto en el potencial estimado de unas plantillas que continúan abiertas como en los datos que reflejan los partidos ya disputados. En este sentido, el pobre encuentro del equipo deportivista ante el Elche ha ayudado a que los modelos generen unas predicciones más pesimistas que, por fortuna, ni son vinculantes ni invariables.