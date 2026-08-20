La falta de convenio entre el Dépor y las peñas deja sin entradas para Málaga a 'Al Sur de Riazor': "Nos encontramos totalmente desamparados"

La agrupacióm Al Sur de Riazor, en un desplazamiento a Riazor Cedida

La peña 'Al Sur de Riazor' no estará el próximo lunes en La Rosaleda animando al Deportivo. El pasado 10 de julio, y en pleno conflicto entre el club y una gran parte de su afición por las nuevas medidas implantadas en Marathón Inferior, la entidad coruñesa anunció que no procedía a la prórroga automática del convenio de colaboración que mantenía con la Federación de Peñas desde 2017. De esta manera, comunicaron que abrían un periodo de diálogo para trabajar en un nuevo marco de colaboración con las organizaciones, aunque hasta el momento no se conoce que se haya llegado a ningún acuerdo. Esto ocasionó que sea el Deportivo quien gestione la totalidad de las entradas para los desplazamientos, ya que hasta el curso pasado era la Federación de Peñas la encargada de administrar y distribuir el 40% de las localidades visitantes.

Esta situación ha afectado de forma directa a los peñistas de 'Al Sur de Riazor' que, tras el sorteo de las entradas llevado a cabo el pasado miércoles, se han quedado sin poder acudir al encuentro que el equipo blanquiazul disputará este lunes ante el Málaga en La Rosaleda (21.30 horas). "La Peña Al Sur de Riazor lamenta que la situación entre la Federación de Peñas y el Deportivo no se haya podido solucionar a tiempo, suponiendo así la imposibilidad de obtener entradas para nuestros peñistas de cara al partido de Málaga, como se venía haciendo hasta la fecha. Una situación que nos perjudica gravemente y que significa no poder asistir a nuestro primer On Tour del deseado regreso a Primera División", comienza el comunicado.

"En este caso, a Málaga, una ciudad a la que hemos acudido en masa cada una de las temporadas posibles, al igual que otros lugares en los que no hemos faltado a nuestra cita, como son Sevilla, Cádiz, Córdoba, Almería, Albacete, Leganés y, por supuesto, nuestra querida Granada. Incluso en momentos peores a nivel deportivo... aún recordamos con mucho cariño las vibrantes previas en Badajoz, Mérida, Almendralejo, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Algeciras, Linares o incluso Logroño o Sestao. Sin embargo, ahora, en el momento que debería ser más bonito y que tanto hemos ansiado durante ocho años, nos encontramos totalmente desamparados. Es por ello, que llamamos a la comunicación de la Federación y Club para que en próximos partidos lejos de Riazor no suceda lo mismo y se siga realizando la buena labor que se estaba haciendo por los peñistas", continúa.

El escrito termina con una petición, en la que solicitan que se tenga en cuenta a la gente que no vive cerca del estadio de Riazor. "No dejéis en el olvido a los peñistas de 'fuera de Coruña', somos un valor muy importante en los partidos de visitante y, en la mayoría de los casos para nuestros peñistas, la única posibilidad de ver a nuestro Dépor", concluye.