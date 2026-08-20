Estas son las medias del Deportivo en FC 27: Aubameyang es el nuevo líder

La nueva carta de Aubameyang en FC 27 ARCHIVO DXT

Ya se han filtrado las nuevas cartas del EA FC 27 -conocido comúnmente como el FIFA-y por lo tanto ya se conocen las valoraciones de todos los jugadores del Deportivo. Para esta nueva temporada, el equipo tiene cinco cartas de oro (el año pasado en Segunda solamente tenía una y era Yeremay) y el futbolista con más media es Aubameyang con un 79. Por otro lado, Eric Puerto y Rubén López tienen cartas de bronce (la peor rareza) y el resto son todos de plata.

Uno de los jugadores más famosos y más queridos por toda la comunidad en el juego, Auba, ha bajado dos puntos de valoración con respecto a su dígito general del anterior curso en el Olympique de Marsella. Sin embargo, su ritmo se mantiene en 82 teniendo en cuenta que fue el delantero de más de 30 años con mayor velocidad punta de las cinco grandes ligas, según Driblab. Sí ha disminuido su tiro y su pase en un punto.

En cuanto a Yeremay, ha pasado de ser media 76 a ser 77, aunque sus estadísticas sí que han dado un gran salto. En primer lugar, su ritmo ha subido tres puntos hasta un 86, tiene cuatro más de tiro (74), tres más de pase (73), uno más de regate (80) y hasta seis más de físico (55). El canario también continúa con cuatro de cinco estrellas de dribling y solo tres de habilidad con su pierna mala.

Además del gabonés y del canario, el equipo tiene tres jugadores más de oro: Angeliño, Leo Román y Mario Soriano. El lateral izquierdo de Coristanco, a pesar de haber tenido muy poca continuidad con la Roma por su enfermedad, solamente ha bajado del 79 del FC 26 al actual 78. Por su parte, el guardameta se mantiene en 77 y Mario Soriano da el salto del 73 al 75.

Todas las cartas del Deportivo en FC 27 ARCHIVO DXT

Con respecto a las cartas de plata, Luismi Cruz y Álvaro Ferllo rozan la rareza de oro (que se consigue cuando el futbolista obtiene un mínimo de 75 de media). Llama la atención la evolución que ha experimentado el ritmo del extremo andaluz, que alcanza el 88 (frente a los 84 de la campaña pasada) y se convierte en el segundo jugador de la plantilla más rápido según EA Sports, solo por detrás de David Mella (92).

Con un 73 hay hasta siete jugadores: Lorenzo Amatucci, Lucas Noubi, Diego Villares, Quagliata, Loureiro, Mella y Altimira. Y ya por debajo del 70 está el joven Asp Jensen (que la compañía suele ser prudente con este tipo de futbolistas de tan poca edad), José Ángel, Germán Parreño, Patiño, Comas y Bright Ede, este último en la misma situación que Asp, Por su parte, Eric y Rubén repiten como futbolistas de bronce y mantienen sus respectivas medias de 63 y 62.