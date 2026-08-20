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Dépor

El Dépor hace debutar de golpe a más de una decena de jugadores en la Primera División española

Once blanquiazules disputaron su primer partido en la máxima categoría nacional

Eder Pereira
Eder Pereira
20/08/2026 05:00
Diego Villares controla el balón en el Dépor-Elche
Diego Villares controla el balón en el Dépor-Elche
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El primer partido de la temporada 2026-27 del Deportivo dejó once estrenos de golpe en la Primera División española. Siete titulares del once de Antonio Hidalgo jugaron su primer partido en la máxima categoría nacional y cuatro más se unieron a esta lista en la segunda parte.

Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Jonathan Asp Jensen y Bil Nsongo, fueron los debutantes de la alineación inicial, mientras que Zakaria Eddhachouri, David Mella, Diego Villares y Kevin Sánchez lo hicieron desde el banquillo.

Algunos de ellos ya sabían lo que era estrenarse en una primera división de otro país. Noubi disputó 31 partidos con el Standard de Lieja en la Jupiler Pro League belga, Ede llegó a los 17 encuentros con el Motor Lublin en la Ekstraklasa polaca, Quagliata sumó 20 en la Serie A italiana con la Cremonese y otros 54 en la Eredivisie neerlandesa con el Heracles Almelo, Amatucci participó en dos choques con la Fiorentina en la primera división italiana, Jensen jugó un partido con el Bayern Múnich en la Bundesliga y otros 29 con el Grasshopper en la Super League suiza, y Zaka disputó un duelo con el Go Ahead Eagles en los Países Bajos.

Lorenzo Amatucci durante el Deportivo-Elche

El incombustible Amatucci deja su primer sello

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Por su parte, Soriano había debutado con el primer equipo del Atlético de Madrid en la 2020-21, pero lo hizo en Copa del Rey. El madrileño es uno de los jugadores que ha subido escalones de la mano del Dépor, como es el caso de Bil Nsongo, Mella, Villares y Kevin, cuatro nombres de la factoría Abegondo. Los cinco obtuvieron ante el Elche la recompensa a la fidelidad blanquiazul tras sufrir en el barro del fútbol español.

Una cifra inusual

El aficionado del Dépor puede pensar que once debutantes no es una cifra tan alta, pero conviene situarla remontándose a los primeros partidos de temporadas en las que el club llevaba mucho tiempo lejos de Primera. En la 1991-92, por ejemplo, buena parte de la afición recordará aquel Dépor, que presentó seis debutantes ante el Valencia: Djukic, Sabin Bilbao, Fran, Kiriakov, Kanatlarovski y Mariano.

Lucas Noubi y Bright Ede (d), pareja de centrales del Dépor, a la espera del lanzamiento de una acción a balón parado durante el partido ante el Elche en Riazor

El Dépor cuenta con la pareja de centrales más joven de toda la Primera División

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En los regresos anteriores tras varios años fuera de la élite era más difícil reunir tantos estrenos porque no existían los cambios. Así ocurrió en la 1941-42 y en la 1962-63, campañas en las que también se dieron seis debuts de jugadores en Primera.

Ya en el siglo XXI, y pese a que las sustituciones lo facilitaban, el Dépor nunca se había presentado en un primer partido de temporada en Primera con un equipo tan falto de experiencia en la élite.

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