Aubameyang para guiar a los chavales: "Tengo que dar ejemplo"

Aubameyang recibe las felicitaciones de Amatucci, Soriano y Bil Nsongo tras marcar ante el Elche Javier Alborés

El gol de Aubameyang ante el Elche fue la constatación más eficaz de que el Deportivo ha vuelto a Primera División. El equipo coruñés consiguió volver a la élite ocho años después de su último periplo en la máxima categoría, pero además de saberlo, había que sentirlo. Y el tanto del gabonés no dejó lugar a la duda. El Dépor ya está en Primera. Era la gran apuesta en ataque y los amistosos fueron una muestra convincente de que el delantero gabonés todavía está vigente a sus 37 años. Pero necesitó solo una acción individual que quizá duró tres segundos en total para hacer sentir a casi 30.000 aficionados que esto ya es Primera. Control espectacular con la derecha para mantener la carrera y alejar el cuero a los defensores, todo eso a la vez, y definición con la zurda con la fuerza justa, sin querer romperla, para batir a Dituro.

Tras el tanto, los tres gritos habituales del speaker para corear al unísono el nombre del goleador. En ese momento, Riazor regresó de golpe a Primera. Ni proceso de adaptación, ni volver poco a poco a sentir la diferencia de nivel, ni necesitar un partido contra uno de los grandes… Nada mejor que un golazo del que ha sido una megaestrella del fútbol, que todavía sigue vigente, para activar de golpe el modo Primera.

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Pero Auba no ha llegado a Riazor para solo ser ese finalizador que está en el campo a la espera de cazar una, mandarla a guardar, ducharse, irse para casa con el MVP del partido, y a otra cosa. No. El delantero gabonés ya dejó claro en su presentación que iba a tratar de ejercer ese rol de líder que le otorga su experiencia y su gran carrera, y lo está haciendo. Aterrizó en A Coruña con humildad y con ganas de aportar en diferentes áreas. En las últimas semanas, y también tras el partido, se le ha podido ver elogiando la calidad de sus compañeros cuando tiene ocasión, protegiendo a los más jóvenes, respondiendo a sus compañeros en redes sociales con mensajes de apoyo y colegueo… Un capitán sin brazalete.

Ese rol es justo al que hacía referencia Fernando Soriano el pasado 14 de julio cuando, en la presentación de Teun Gijselhart, habló del mercado ante los medios. El director de fútbol del Dépor ya sabía que Aubameyang iba a firmar por el Dépor, aunque obviamente no lo soltó, pero sí deslizó hacia dónde irían los siguientes pasos en las altas del equipo: "Hemos firmado bastante juventud, lo normal es que lo que venga a partir de ahora sea con algo más de experiencia. A partir de ahí tienen que entrar dentro de lo que buscamos en el juego, también rendimiento inmediato, la experiencia… y también cuajar de esa ejemplaridad que buscamos. Con esta gente joven, necesitamos gente como fueron Lucas, Escudero en su momento, que demuestran en el día a día lo que es ser profesional, por si hay descuidos, sepan en quién guiarse".

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Dicho y hecho. Los siguientes en llegar fueron Aubameyang y Angeliño. En el caso del gabonés, desde su primer día aceptó ese papel y así lo constató en su primera comparecencia pública como blanquiazul: "Me apetece mucho ese rol. Es un nuevo rol, pero pienso que en Marsella ya lo hacía y en otros equipos también. En Gabón también son jugadores jóvenes y yo como jugador mayor tengo que dar ejemplo. Es una cosa buena, voy a intentar ayudar a todos. He llegado para ayudar al equipo, también a los jóvenes y a todos con todo lo que pueda", apuntó el ariete.

Podría ser una declaración que pasase algo desapercibida y que Auba no tuviese que ejercer de forma tan clara ese rol de mentor, pero la realidad es que va a tener que sacar a relucir sus dotes de líder. Porque si el club hizo una apuesta por la juventud en el mercado de fichajes, Antonio Hidalgo redobló esa apuesta en su primer once de la temporada, poblando la alineación de chavales y debutantes en Primera.

De hecho, el pasillo de seguridad del equipo en la primera jornada ante el Elche, sin contar a un Leo Román que brilló en la portería, estuvo formado por la pareja de centrales más joven de toda la Liga, un doble pivote con talento pero debutante en Primera, y un ariete como Bil Nsongo, que hace menos de ocho meses estaba compitiendo en Segunda Federación. Lucas Noubi tiene 21 años y Bright Ede ni siquiera ha cumplido la veintena (19). Por delante, el italiano Lorenzo Amatucci cuenta con 22 años, mientras que Mario Soriano por fin va a tener su oportunidad en Primera con 24. Dos más que el camerunés Bil Nsongo. Estos cinco jugadores forman una media de edad de 21,6 años. Una columna vertebral extremadamente joven que, no obstante, cuenta con la experiencia en portería de un todavía joven Leo Román (26) y, por supuesto, de un Aubameyang con ganas de seguir siendo un ejemplo dentro del campo a sus 37 años.

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Así lo afirmó en la rueda de prensa de su presentación: "Pienso que puedo hablar, pero para mí también es importante lo que pasa en el campo y ahí están los entrenamientos, el día a día, eso es lo primordial", comentó el ex de Arsenal, Borussia Dortmund y Barcelona, entre otros. El delantero todavía mantiene las ganas de trabajar día a día, en parte, por su declarada pasión por el juego en sí, por el fútbol: "Desde pequeño tengo ganas de jugar y sigue siendo lo mismo ahora. Juego incluso de vacaciones. Es lo que me da la fuerza de continuar a mis 37 años".

De hecho, hoy, en día libre del equipo, se le pudo ver en un gimnasio de la ciudad compartiendo entrenamiento con Mario Soriano y Lucas Noubi, dos de esa lista de jóvenes que Auba se ha propuesto 'apadrinar', aunque en este caso Soriano y Noubi ya fueron el pasado curso dos de los jugadores más importantes en la consecución del ascenso a la élite.

Animador en Instagram

Su ejemplo no se ciñe solo a lo que sucede de puertas para dentro en el vestuario y en el campo de entrenamiento, sino que Aubameyang también es un soplo de aire fresco en las redes sociales. El delantero ha tratado de abrazar bajo su ala a todos los jóvenes, tratando de hacer equipo. Ya lo hizo en la gira europea con mensajes fomentando el buen ambiente con Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri, que no dejan de ser su competencia en la delantera. Y también quedó patente tras el partido que ese rol le sale natural.

Kevin Sánchez sustituye a Aubameyang durante el Dépor-Elche Javier Alborés

Por ejemplo, reposteó la historia de Kevin Sánchez, que debutó en Primera División precisamente al sustituir ante el Elche al delantero gabonés. Y Auba añadió un emoticono celebrando ese estreno. Además, también tuvo palabras de elogio para Jonathan Asp Jensen, otro de los jugadores casi imberbes que fueron titulares ante el Elche. El danés, que tiene 20 años, subió una imagen a Instagram abrazando a Aubameyang en el gol. Y el ariete le contestó: "My G, you are a cheat code". Una frase que podría traducirse de una forma como: "Amigo, jugar contigo es trampa". Pero que viene siendo un elogio afectuoso que no deja de ser el "eres un crack" de toda la vida.

"Yo como jugador mayor tengo que dar ejemplo". Fue una de las frases de su presentación. Por el momento, está siendo un ejemplo en el entrenamiento, en la convivencia y el apoyo a los jóvenes y, obviamente, también en el día de partido. Un jugador de élite para el césped, pero también un guía para los chavales.