Así es Hull: la ciudad y el equipo que tientan a Yeremay

Imagen aérea del MKM Stadium, la casa del Hull City HULL CITY

En el estuario que acoge la desembocadura de dos ríos, al oeste de la isla de Gran Bretaña, 300 kilómetros al norte de Londres por carretera, se alza Kingston-upon-Hull, 260.000 habitantes en su núcleo urbano, población que se dobla si se considera el área metropolitana. Hace un par de décadas encabezaba las listas de destinos menos recomendables para visitar en el Reino Unido. No es sencillo liderar esa clasificación, pero Hull, que tras Londres fue la ciudad del país más bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó con la mirada puesta en la industria pesada y la que se sostenía a través del mar y la pesca de altura. Con todo, lejos del encanto, la ciudad y su entorno han iniciado en los últimos años una evolución hacia un modelo de energía eólica, ha empezado a acoger multinacionales del sector farmacéutico y sigue siendo un importante nodo portuario a nivel logístico.

La evolución de su economía y modos de vida ha empezado a transformar la ciudad. Como en otras localidades portuarias de Inglaterra, se han rehabilitado entornos degradados en la fachada marítima y ha brotado el sector servicios al hilo de una efervescente vida cultural. Aun así, hay que vivir en Hull para sentirlo. El promedio de horas de luz solar al año, según Met Office, se queda en 1.550, la mitad del que se registra, por ejemplo, en Las Palmas. Si se trata de medir los días despejados, la realidad es que entre octubre y abril el cielo está nublado o cubierto en su totalidad más del 70% de las jornadas diurnas, también según los datos del servicio británico de meteorología.

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En Kingston-upon-Hull hay también un equipo de fútbol y su nombre fue motivo de litigio en los últimos años. Ahora parece que todo se ha calmado con el dueño turco Acun Ilicali, pero antes, entre 2010 y 2022, tuvo mando en plaza Assem Allan, un magnate egipcio que decidió que el Hull City Association Football Club debía llamarse Hull Tigers. “Detesto la palabra City, tenemos que diferenciarnos por cuestiones elementales de marketing”, explicó el propietario. La afición le dejó claro que al que detestaban era a él.

La sacrosanta FA, la Federación Inglesa de Fútbol, denegó el cambio de nomenclatura y el Hull sigue siendo City. Lo de Tigers también está vigente, pero como un apelativo que se debe a su casaca similar a la piel del felino. Y el club ya tiene otro propietario, un turco que hace dinero en el mundo de la televisión, Acun Ilicali. En enero de 2022 pagó poco más de 20 millones de euros por la mayoría accionarial de un equipo que acababa de subir de la League One, la Primera RFEF inglesa. Cinco años antes estaba en la Premier, cinco después también.

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El Hull navega entre vaivenes, pero siempre fue un modesto en una ciudad más enfocada al rugby. En 2008 festejó su primer ascenso a la máxima categoría, donde se sostuvo dos campañas. Regresó en 2014, también resistió dos cursos. Volvió en la 2016-17 y cayó de nuevo hasta que en la pasada primavera, tras colarse como sexto en los playoff de ascenso, dio la sorpresa en Wembley al superar al Middlesbrough para regresar entre los grandes. Lo hizo tras haber salvado sobre la bocina la categoría el ejercicio anterior. Fue entonces cuando Ilicali prescindió del técnico español Rubén Sellés y le entregó el volante al bosnio Sergej Jakirovic. El estilo del equipo cambió, el Hull fue la pasada campaña uno de los equipos de la Championship con menos posesión de balón. Se entregó a un estilo directo de balón largo y segunda jugada, forjado a través de un 4-2-3-1 en el que destaca la aportación ofensiva del lateral zurdo Ryan Giles, que acabó la temporada con ocho asistencias. El Hull es un equipo de transiciones, vertical y forjado a través de la presión tras pérdida. Sus delanteros Oli McBurnie (17 goles) y Joe Gelhardt (14) fueron los que más veces tiraron a puerta entre todos los jugadores del campeonato.

Pero, ya en la Premier, el futuro del Hull no es sencillo. Todas las predicciones lo sitúan como favorito para ser colista y aunque acaba de batir un récord al pagar 25 millones de euros por Nobel Mendy, zaguero de Rayo Vallecano, el valor de mercado de la plantilla es de lejos el menor de la milmillonaria máxima categoría inglesa. Una eventual llegada de Yeremay obviamente lo subiría, pero parece evidente que su futuro más inmediato es tratar de sobrevivir en una Premier en la que empieza este sábado con un partido en su feudo contra el Manchester United y en el que antes del parón de finales de septiembre le esperan partidos contra Aston Villa, Chelsea y Newcastle.