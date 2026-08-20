Antonio Doncel, exjugador del Dépor y del Hull City, sobre Yeremay: “Por la ciudad no se irá, será por la Premier o por un buen contrato”

El posible fichaje de Yeremay Hernández por el Hull City conecta el presente del Deportivo con una historia que solamente tiene un precedente, la del exblanquiazul Antonio Doncel. El lucense es el único deportivista que ha vestido hasta ahora la camiseta del conjunto del equipo de la localidad portuaria del norte de Inglaterra, después de militar seis temporadas en el club coruñés.

Doncel fue jugador del Fabril y del Deportivo entre 1986 y 1993 y formó parte de aquel equipo que devolvió al conjunto herculino a Primera División después de 20 años lejos de la máxima categoría. Tras su etapa en A Coruña, pasó por el Real Burgos, el Levante y el Racing de Ferrol antes de emprender una aventura en Inglaterra que le llevó al Hull City. Ahora, con Yeremay en el punto de mira de los ‘Tigers’ y a través de su experiencia, el excentral analiza qué puede encontrarse el extremo canario en la ciudad y cómo ha cambiado el club en los últimos años.

Hace casi 30 años que jugó en el Hull City tras una carrera completa en España, ¿cómo se produjo su fichaje?

Fue de 1997 a 1999. La verdad es que en ese momento supuso un impacto muy grande, un cambio tremendo, porque era una filosofía totalmente diferente la del fútbol en España y la de Inglaterra. Había terminado contrato en el Racing y estaba sin equipo. Un fin de semana me ofrecieron la oportunidad. Yo no tenía ni idea de dónde estaba Hull. De hecho, ni mi agente ni nadie me dijo el equipo al que iba, simplemente que tenía una buena oferta y me marché en un vuelo Santiago-Manchester y de Manchester a Hull sin saber a dónde iba prácticamente.

¿Cómo era la ciudad y la vida allí en ese momento?

Había bastantes problemas y una reconversión industrial. Es una ciudad portuaria. Cuando llegué, me recordaba mucho a Ferrol, pero un poquito más grande. Hay un puerto muy importante en el mar del Norte y había bastante crisis en el puerto. La gente era muy trabajadora, un clásico pueblo del norte de Inglaterra, donde la gente trabaja mucho y se divierte poco. Tienen poco tiempo y se desviven por su equipo. La verdad es que la experiencia fue impresionante.

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¿Cómo ha evolucionado el fútbol hasta la actualidad?

Fue un golpe, un cambio tremendo. Además en esa época, que hacía poco del caso Bosman. Cuando yo estuve allí, era el primer o el segundo año donde se podían fichar jugadores comunitarios sin que tuviesen que pasar ninguna prueba, entonces fue increíble.

¿Y cómo ha cambiado el club?

Ha cambiado muchísimo. Estaba en horas bajas, en la última división profesional y con muchos problemas. Ahora creo que lo compró un propietario nuevo e hicieron un campo nuevo. Cuando yo estaba, era la ciudad más grande de Inglaterra que nunca había estado en la Premier League o en la First Division en aquel momento. Con el nuevo propietario cambió todo, metió mucho dinero e incluso ya jugaron una final de FA Cup, estuvieron en la Premier hace unos años y ahora han vuelto a subir. No lo sigo demasiado, pero sí que tengo muy buenos recuerdos.

No sabía dónde estaba Hull, cuando llegué me recordó mucho a Ferrol"

Antonio Doncel con el Hull City

¿Le sorprende que, después de todas las ofertas que ha tenido Yeremay durante los últimos años, pueda elegir al Hull City como su siguiente destino?

Hombre, seguro que por la ciudad no es atractivo. Tiene que ser por algo más, por jugar en la Premier o porque le ofrecen un buen contrato. No sé si conoce a algún jugador o a alguien allí, pero la verdad es que como ciudad no es atractiva. Tiene como una campiña inglesa, la zona de Yorkshire es muy bonita y todos los alrededores sí que son increíbles. Pero la ciudad, como ciudad, por el recuerdo que yo tengo, no es agradable para vivir, aunque sí tiene cosas cerca. Leeds está a una hora en autopista, al otro lado del país está Manchester… Es una experiencia, ya lo era en mi momento y ahora, con todos los recursos que tienen y con todo el poderío, también. No sé realmente qué mejor tiene el Hull City que un montón de otros equipos de la Premier que podrían ofrecerle también buenos contratos, pero la experiencia de jugar en la Premier sí que es interesante.