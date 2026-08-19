Gijselhart, de llegar el primero a caer al 'puesto' 34 en el Deportivo

Teun Gijselhart en un entrenamiento con el DeportivoEntrenamiento de pretemporada del Deportivo en Coverciano RCDEPORTIVO

En un mercado con tantos movimientos como ha sido el del Deportivo en este verano de regreso a Primera División, hay algunos de esos protagonistas, aunque sean recién llegados, que pasan a ser rápidamente noticia del pasado aunque sea de forma injusta. Parece que ha pasado un lustro desde que Teun Gijselhart inaugurara la lista de refuerzos allá por el 19 de junio. Quizá porque su llegada venía anunciada incluso desde días antes por el propio protagonista, que desveló todos los detalles que lo habían llevado a elegir el proyecto blanquiazul en un podcast grabado en su país. Dos meses y seis fichajes más después, ‘Toni’ ha pasado a ser el último, prácticamente de forma literal, después de quedarse sin minutos en un estreno liguero en el que solo pudo lucir su dorsal 34 para calentar en la banda de Riazor.

Hay ligas en las que el número no tiene relevancia. En las que los futbolistas pueden elegir libremente la cifra que llevar a la espalda sin que eso tenga ningún tipo de implicación más allá de una preferencia personal. No en España. Jugar con un número por encima del 25 implica que, aunque de facto seas miembro de la primera plantilla, tu inscripción está realizada en el filial. Esta ha sido la estrategia del Dépor para ajustarse al límite de precisamente 25 jugadores que permite el campeonato español, al menos mientras no concreta la operación salida.

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Con Bil Nsongo llevando el 32 y Kevin Sánchez el 33, Gijselhart se queda únicamente por detrás de Noé Carrillo (37) en una lista de dorsales que todavía puede cambiar antes de que cierre el mercado. Porque los del primer equipo ya no varían, pero tanto el neerlandés como el camerunés (en el caso de Kevin sí seguirá seguro con el Fabril) tienen opciones de jugar a partir de septiembre con otro número, aunque todo dependerá de los últimos movimientos que el club blanquiazul complete en el mercado.

Buscando su sitio

Más allá de lo anecdótico que puede resultar el tipo de licencia con la que juegue, seguro que lo que más le importa a Gijselhart ahora mismo es el hecho de convencer a Antonio Hidalgo para jugar. Fernando Soriano estableció la comparación con Diego Villares en la presentación del neerlandés y en el primer encuentro el técnico optó por el futbolista de Vilalba para refrescar un centro del campo que pedía a gritos piernas frescas.

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El preparador deportivista ha iniciado la Liga con dos mediocentros y tanto el lunes como durante todo el verano, ha demostrado que su confianza en Lorenzo Amatucci y Mario Soriano, siempre juntos, es plena. Habrá que ver cómo evoluciona la estructura del equipo blanquiazul y si ese tercer atacante, que ante el Elche fue Jensen, se convierte en un tercer centrocampista para ayudar al 16 y al 21.

De lo contrario, la rotación en el centro del campo, de la que también forma parte un Riki que tampoco participó en el estreno, se reduciría de forma importante y dejaría pocos minutos para repartir entre los centrocampistas que arranquen los partidos desde el banquillo.