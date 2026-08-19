El último mensaje desde el Deportivo a Dani Barcia

Dani Barcia antes del St. Pauli-Deportivo de este veranoPrimera parada de la gira europeaTras su paso por Hamburgo, Italia es el próximo destino de los blanquiazules RCDEPORTIVO

Durante las pretemporadas, pero también en los primeros encuentros oficiales mientras el mercado está abierto, las titularidades hablan tan alto como las hojas de servicio en blanco. Antonio Hidalgo había sido bastante claro, más de lo que acostumbra, en la previa del estreno ante el Elche. Y cuando llegó el encuentro, respaldó con hechos sus palabras en lo que respecta a la situación de varios futbolistas y su futuro inmediato en el Deportivo. Uno de ellos, el canterano Dani Barcia.

El técnico catalán ya le había abierto la puerta unas horas antes. “Hemos sido claros con Dani en los últimos días y le hemos explicado la posibilidad de la rotación que puede haber, pensando en que podemos traer a algún jugador más en la posición”. Para el debut liguero del equipo blanquiazul directamente le enseñó la salida. Barcia no tuvo hueco entre los 23 elegidos para el regreso a Primera en una convocatoria en la que Hidalgo prefirió tener en el banquillo a Álvaro Ferllo y Germán Parreño, dos porteros por si le pasaba algo a Leo Román.

Más allá de Bright Ede, uno de los fichajes de este verano y que no ha tardado en adelantarlo en la rotación, también está por delante Lucas Noubi, que formó junto al polaco como pareja titular en el eje de la zaga, y Arnau Comas, que fue el elegido por el preparador deportivista para ofrecer desde el banco una solución en caso de necesitarla. También Miguel Loureiro, que después de un verano trabajando a menor ritmo por problemas físicos también tendrá que esperar para firmar su estreno en la máxima categoría.

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Es de esperar que Dani Barcia haya recibido ya el mensaje sin ningún tipo de interferencias. "A partir de ahí, Dani tendrá que valorar las posibilidades que él crea más convenientes para su futuro", señaló el técnico. Ahora tiene por delante dos semanas hasta que se baje la ventana estival para encontrar un nuevo destino en el que tener la participación que apunta a no tener en Riazor. Numerosos equipos de Segunda División se han interesado por su situación y están dispuestos a esperarlo para ofrecerle un contexto en el que se pueda consolidar de forma definitiva en el fútbol profesional después de varias temporadas con un rol discontinuo. Y es que el canterano ha incrementado la cantidad de minutos que ha jugado en cada una de sus temporadas desde que llegó al primer equipo del Dépor, pero por unos condicionantes u otros (los problemas físicos lo han lastrado en ocasiones), nunca ha terminado de asentarse en el centro de la defensa deportivista. El curso pasado fue titular en la mitad de las jornadas de Liga, pero en la segunda vuelta solo salió de inicio en cinco encuentros, uno de ellos en la última fecha ante la UD Las Palmas, ya con el ascenso en el bolsillo.

Uno más

Y es que Fernando Soriano empieza a mirar el reloj para completar su plantilla antes de que finalice el mercado. Pero ahora ya no tiene que tener únicamente en cuenta las entradas, sino también completar una operación salida que ha ido dejando para el final hasta el punto de empezar a ser un inconveniente. El club ha inscrito a 22 futbolistas con dorsal en la Liga para el primer partido, pero sin haber resuelto todavía la situación de José Ángel y Charlie Patiño, ahora mismo cuenta únicamente con una ficha libre para completar el techo de 25 licencias que permite la competición. Y eso después de ubicar tanto a Bil Nsongo como a Teun Gijselhart con número del Fabril.

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El director deportivo apuntó que en la recta final llegarían uno o dos fichajes, por lo que parece inevitable que tenga que hacer hueco, ya no solo por una cuestión administrativa y económica, sino también por la siempre compleja situación de tener una plantilla demasiado larga, algo a lo que Hidalgo siempre se ha mostrado contrario.

Más allá de completar las bajas de los mencionados José Ángel y Patiño, se espera que otra de las salidas sea la del propio Barcia, principalmente porque uno de los objetivos finales del Dépor es la incorporación de un central más. Soriano está buscando apuntalar la retaguardia con una pieza más que aporte experiencia y jerarquía a un grupo con mucho talento, pero al que todavía le faltan horas de vuelo. Con contrato hasta 2028 y viendo el escenario actual de la defensa, más lo que todavía queda por llegar, es evidente que el canterano tendrá que encontrar momentáneamente en otro destino el espacio necesario para reivindicarse y regresar al Deportivo en una posición de fuerza.