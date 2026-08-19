El estreno del Dépor según cuatro entrenadores: profundidad, refuerzos y unidad en el estadio

Jensen en el Deportivo-Elche del pasado lunes en Riazor CARLOTA BLANCO

La sensación que quedó fue agridulce, pero al menos el Deportivo rescató un punto contra el Elche en el estreno liguero en Riazor. Un póker de entrenadores consultado por este diario abunda más en los detalles y las enseñanzas que les dejó el partido.

¿Cuáles son los aspectos positivos del Dépor-Elche? ¿Y los negativos? ¿Cree que hacen falta refuerzos? ¿En qué posiciones? ¿Qué opinas del ambiente de Riazor?

José Ramón González

1- "No creo que haya muchas cosas a destacar, quizás Aubameyang porque marcó el gol de lo poco que tuvo arriba. Es decir, prácticamente el Deportivo no empujó a puerta y la efectividad fue tremenda del equipo y de ese jugador en concreto. No hay muchas cosas positivas, pero en principio es normal porque es el primer partido de Liga contra un rival directo. No creo que haya que sacar muchas conclusiones".

2- "Hay que corregir cosas y hay que mejorar. Hay cosas que se hicieron mal desde mi punto de vista y el equipo tiene que dar mucho más, está muy verde. A nivel defensivo, yo creo que el Elche sin hacer un gran partido tuvo demasiadas ocasiones de gol para lo que hizo. No fue un equipo que de verdad generase fútbol de ataque, simplemente con dos cositas. El Dépor tiene que mejorar defensivamente, esta vez le dejó el balón al Elche y cuando fue un poquito vertical hizo un poco de daño. Todavía no tenemos claro a lo que va a jugar el Dépor”.

3- "Para mí, un central, un mediocentro y un punta son fundamentales. El entrenador le tiene que dar una estrategia al equipo y hacer que el equipo funcione y para mí en el medio del campo hace falta gente. Lo voy a exagerar, falta un Rodri y un Pedri, por ejemplo, lógicamente no vamos a fichar eso, pero para mí los mediocentros tienen que dirigir, mandar y defender. También faltaron bandas".

4- "No puede haber división. Las cosas tienen su lógica, y yo creo que la afición ha estado enchufada con el equipo siempre y ha sufrido, y que ahora pasa esto no me parece lógico. No me parece normal".

Ramón Piña

1- "Lo que más me gustó fue la primera parte, muy buena, con ritmo. La segunda ya no me gustó tanto. Pareció casi como que le estábamos dando un premio a la gente que jugó el año pasado, pero ahora ya no estamos para premios. Esta es otra temporada nueva y, oye, dar las gracias a muchos jugadores, pero en Primera es distinto, cada uno tiene que ganarse el puesto. De momento yo diría que somos un equipo que intentamos jogo bonito, como le llaman ahora, ¿no? Somos un equipo bonito. Y en Primera, también en Segunda, hay que intentar jugar bien, pero hay que ser más contundentes y con más fortaleza física”.

2- "Al fútbol tienes que jugar, pero después tienes que hacer más cosas. Tienes que tirar más a la portería, tienes que tener muchísimas más ocasiones. El Elche tuvo un par de ellas y nosotros tuvimos una. Yo no conozco ni al portero del Elche por lo que vimos el lunes. Hay que ser más contundentes y más fuertes en el área, mucho más agresivos, con muchísima más profundidad y remar tanto por arriba como por abajo".

3- "Se ha fichado bien, pero hacen falta más refuerzos. Al equipo le veo un poco falto de físico. Los jugadores hoy en día tienen que jugar muy bien el fútbol, pero básicamente tienen que ser superdotados. Y a nosotros nos falta ahí. Si empezamos a pedir, pues nos falta gente en mediocampo, atrás y arriba. Pero principalmente creo que en la parte de atrás y el mediocampo. Necesitamos un centrocampista defensivo como el comer, tener un jugador que te controle un poco más. esa zona Nosotros queremos hacerlo a base de Mario Soriano y Amatucci, pero eso no te va a dar nada. Tienen que venir refuerzos con más calidad y con más fuerza”.

4- "No es que tenga mucha opinión, porque tampoco es que profundice mucho en estos temas, pero yo creo que no es cosa del club solo. No podemos andar peleándonos continuamente. Al fútbol tienes que ir a divertirte todos los domingos y no a pasarlas canutas. Creo que hay que sentarse y aclarar qué sucede. Hay que llegar a un acuerdo. Ni es bueno para unos ni es bueno para otros. Me gusta que los Riazor Blues y la gente que va al fútbol disfrute, pero no me gusta que estén metidos en líos, en follones, cánticos con insultos y todo eso Me gusta ir al fútbol a divertirme, para que gane el Deportivo y punto”.

Manu Sánchez

1- "Lo más positivo del partido es el acierto en los fichajes. Leo Román salvó goles hasta en tres ocasiones; Amatucci fue importante con su recorrido, con su despliegue y con ese balón que le manda a Aubameyang, que a pesar de los años que tiene, demuestra que la calidad está muy por encima de los demás. Creo que lo mejor es que el mercado de Fernando Soriano está siendo positivo y ayuda al equipo".

2- "Hay también muchos matices que mejorar y que cambiar, que vienen del año pasado. Por ejemplo, el parche, entre comillas, de Alti en la banda derecha. Vemos que este año no va a ser suficiente y sufrió bastante para contener a Valera. Mario Soriano estuvo muy impreciso, algo raro en él. Los centrales tuvieron lagunas. El partido demandaba un plan diferente. Muchas cosas considero que son errores normales a estas alturas, sobre todo, sumado al bajón físico del equipo, que en los últimos quince minutos se quedó sin gasolina”.

3- "Hacen falta más fichajes. Las declaraciones de Soriano de que vendrán dos incorporaciones más dejan entrever que seguramente serán tres o cuatro. Yo creo que hace falta un central más, de mayor graduación y garantías, que pueda ayudar a crecer a los jóvenes. También alguien de mayor presencia física en el centro del campo, aunque ese futbolista puede ser Teun, que me gustó mucho lo que he visto de él. Creo que hay que confiar en él. El perfil que veo más necesario en el equipo puede ser un mediapunta creativo. Un futbolista del centro del campo de creación, imaginativo y algo diferente, porque tenemos a Asp Jensen, que es un extremo que se viene para dentro y que juega ahí entre líneas. Esa función también la puede hacer Yeremay. Tenemos a Luismi, pero creo que la Primera le queda un poco grande. Me falta ese jugador de pausa con la pelota, que tenga ese tempo para que los compañeros se muevan y le enseñen el pase.

4- "Me parece que, aunque esto no va de darle razones a nadie, el club está obligado a escuchar, a sentarse, a dialogar y a llegar a acuerdos. Es un sentimiento que tengamos esta batalla cuando juntos y de la mano conseguimos lo más importante, que era volver a Primera. Se había generado un clima de unión fantástico en la ciudad y ahora tenemos esta ruptura social que afecta a todos los niveles. Ayer esos cuatro o cinco minutos que Marathón Inferior presionó antes del final de la primera parte se rompió un poquito el juego Eso prueba que Riazor es más Riazor cuando todos estamos a una”.

Alejandro Expósito "Posi"

1- "En positivo sobre todo saco el punto. Creo que en la vuelta a Primera, en Riazor, pues al final hay que sacar ese punto. Fue un partido muy difícil, donde estuvimos quizás más cerca de perder que de ganar. Pero el punto es bueno para crecer y mejorar, a partir de sumar siempre es más fácil hacerlo".

2- "El Elche se impuso en muchos momentos del partido y fue dominador. Sí que es verdad que el Dépor se dejó también dominar, pero nos hizo daño cuando llegaba a las zonas de peligro. Costó llegar, a pesar del gol de Auba".

3- "Algo sí hace falta. Todos los equipos al final siempre se pueden mejorar. Pero creo mucho en la juventud y el Dépor este año tiene mucha. Seguro que van a ir de menos a más, no tengo duda. Aunque, sí que es verdad que a lo mejor alguien veterano atrás para ciertos momentos de algunos partidos es necesario. Eso no quita que los dos centrales me encantan. Y después también echo de menos ver a Mella por la izquierda, siempre lo digo. Necesitamos extremos puros, de pie natural, capaces de aportar amplitud máxima y que puedan entrar para dentro desde fuera. Creo que vendrían muy bien”.

4- "Es una pena. Riazor es un estadio que puede y va a dar muchos puntos y por ahí va pasar gran parte del objetivo. Pero estoy convencido de que todo se va a arreglar y va a ir a mejor, para disfrutar club y afición".