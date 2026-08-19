El Deportivo no saca jugo de su pasividad

Ximo Navarro encima a Germán Valera durante un momento del Deportivo-Elche Carlota Blanco

El orden para que no te gane el talento. Fue la premisa del Deportivo de Antonio Hidalgo en su retorno a la máxima categoría del fútbol español. Ante un Elche que apunta a ser rival directo por la permanencia, el cuadro herculino trató de vencer al enemigo desde la premisa de equivocarse menos que el rival y hacer valer su calidad en las áreas. Curioso plan cuando uno es recién ascendido, pero coherente teniendo en cuenta que el combinado deportivista ha adquirido en el mercado a un futbolista capaz de otorgarle pegada y a otro con habilidad suficiente para arreglar con las manos las fisuras del resto del bloque.

Le pudo salir bien la apuesta al Dépor porque durante 55 minutos fue por delante en el marcador. Pero acabó viendo cómo de Riazor volaban dos puntos y cristalizaba cierta percepción de inferioridad. Porque el equipo local tuvo menos balón que el Elche. Podía ser lo esperado. Pero que el contrario disponga de la pelota no siempre tiene por qué ser sinónimo de tener el control del choque. Si uno está cómodo defendiendo, puede llevar así la iniciativa. No fue el caso del Dépor, que se estrenó con un once sugerente por un potencial ofensivo que apenas pudo enseñar sus posibilidades.

El Dépor promedió en torno al 40% de posesión durante todo el partido, pero solo dio un verdadero paso adelante a partir del 1-1, cuando igualó el tiempo de balón del Elche y acabó dando más pases en último tercio que su rival. No sucedió lo mismo durante los 75 minutos previos. El combinado deportivista tuvo el balón un 28% del tiempo que transcurrió hasta que encontró el gol de Aubameyang en una acción aislada, pero fruto de su paciencia para progresar. Y entre el 1-0 y el 1-1, apenas alcanzó el 36%. Algún intento de progresar desde abajo y mucho juego directo poco productivo buscando a Bil Nsongo para tratar de penalizar el riesgo que asumía el rival yendo arriba.

Menos productivo

Todo ello se tradujo en una iniciativa dominada por el equipo de Martín Anselmi, que remató más (11 veces por las 8 del Deportivo), pero también mejor tuvo una mejor selección de tiro, a tenor de la ‘calidad’ de esas ocasiones (1,42 goles esperados contra 0,48).

“Sabíamos que era un equipo que iba a meter mucha gente por dentro”, apuntó Hidalgo tras el partido, un aspecto que ya había destacado en las horas previas al choque. Para contrarrestar esa circunstancia, el planteamiento local pasó por un posicionamiento alto emparejando hombre a hombre cuando el rival iniciaba el juego desde atrás.

“Teníamos que arriesgar a la hora de emparejar e ir a primera línea. Evidentemente, en los principios de temporada contra equipos así tienes la duda de si hacerlo desde el principio o más al final, como el año pasado. Hemos decidido ir a pares la primera parte y hemos estado cómodos, sin sufrir en exceso”, añadía el técnico.

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Sin embargo, ese posicionamiento alto, con Aubameyang solo en punta, Altimira y Jensen predispuestos a saltar a los centrales exteriores y Bil más retrasado recogiendo a Marc Aguado para ayudar al doble pivote Mario-Amatucci no se tradujo en un acoso intenso. El Dépor apenas logró recuperaciones altas —más allá del error de Dituro que acabó en el peligroso remate de larga distancia de Nsongo— y no consiguió dejar sin salida a un contrario que, en caso de duda, supo cómo encontrar al lejano.

Es cierto que esa propuesta reactiva permitió al Deportivo no desestructurarse. Pero la falta de presión acabó convirtiéndose en una pasividad que, con el paso de los minutos, se transformó en hundimiento. “Nuestro comienzo de la segunda parte no ha sido malo del todo, con la ocasión de Jony (Jensen), pero a partir de ahí nos ha empezado a faltar algo de frescura. Nos han empezado a meter en nuestro campo y nos ha costado”, exponía el técnico para terminar de desarrollar su visión.

Con el equipo plegado más cerca de la portería de Leo Román y priorizando mantener el bloque antes que acosar al contrario, la falta de oxígeno terminó por pasarle factura, al no poder tampoco amenazar al contragolpe por esa combinación entre ausencia de fuerzas y una distancia excesiva a la meta contraria.

Una tendencia

Le faltó algo de agresividad sin balón al Deportivo. Pero ese aspecto no es novedoso en un equipo que ya el pasado curso tenía tendencia a ser pasivo cuando el rival tenía el balón ante la falta de perfiles físicos y la escasa habilidad para ganar duelos más allá de la capacidad de anticipación de sus zagueros.

De hecho, según Driblab, el Deportivo promedió la última temporada en Segunda un 14,2 en PPDA (Passes Per Defensive Action), una métrica avanzada que mide la intención de presionar de un equipo, ya que el dígito resultante es el promedio de pases permitidos al rival por acción defensiva propia. A número más bajo, mayor intensidad de pressing. Algo que no pasó con el Deportivo, que en este estreno colocó este dato en los 15,4. Solo el Levante, con 16,3, ha firmado un registro más elevado en esta métrica en los partidos ya disputados de esta primera jornada.

Sin beneficio en esta primera jornada, el Dépor tendrá que seguir trabajando para sacarle jugo a esa pasividad que le permite protegerse por acumulación ante la falta de perfiles ‘robadores’. Aunque quizá su mejor negocio pasa por tratar de disponer de la pelota durante más tiempo. Sobre todo si la apuesta en la medular continúa siendo por Amatucci y Mario en soledad.