El Dépor cuenta con la pareja de centrales más joven de toda la Primera División

Lucas Noubi y Bright Ede (d), pareja de centrales del Dépor, a la espera del lanzamiento de una acción a balón parado durante el partido ante el Elche en Riazor Carlota Blanco

El Deportivo ha comenzado esta temporada con una pareja de centrales que rompe la norma habitual de la posición. Bright Ede, nacido en 2007, tiene 19 años. Lucas Noubi, del 2005, tiene 21. A la espera de que llegue otro defensa en el tramo final del mercado, Hidalgo ya ha formado el primer once con dos centrales extremadamente jóvenes, en una demarcación donde tradicionalmente prima la experiencia sobre el talento precoz.

El repaso a las 20 plantillas de Primera División confirma que se trata de un caso único en la categoría, al menos por el momento, antes de cerrar el mercado. Ningún equipo puede formar una pareja de centrales con una media de edad más baja que la del Deportivo. De hecho, Bright Ede y Pau Cubarsí son los únicos centrales de 19 años que hay actualmente en toda la Primera División. El caso de Cubarsí es de sobra conocido. Campeón del mundo, titular indiscutible en el Barcelona y elegido mejor jugador joven del último Mundial. Pero el propio Barcelona no puede replicar la juventud del Dépor en la pareja completa, porque junto a Cubarsí podría jugar Gerard Martín, pero el zurdo ya tiene 24 años. La diferencia de cinco años entre ambos centrales azulgranas contrasta con los dos años que separan a Ede de Noubi.

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Uno de los casos que más se acerca al del Deportivo es el del Villarreal. Los amarillos cuentan con Pau Navarro y Willy Kambwala, ambos con 21 años, pero este último reforzará a Osasuna en forma de cesión. Por lo tanto, el club navarro podría juntar en su eje de la zaga al franco-congoleño con el ghanés Rockson Yeboah, de 22 años, todavía lejos de los 20 años de media que presentó el Dépor ante el Elche en su pareja de centrales.

El resto de la competición se queda más lejos y en algunos casos la distancia es notable. Hay plantillas con varios centrales jóvenes, pero sin que dos de ellos coincidan por debajo de los 22 años. Es el caso del Sevilla, con Kike Salas y Arouna Sangante, ambos de 24, y Andrés Castrín, de 23. O el del Celta, con Abdoulaye Faye de 21, Yoel Lago de 22 y Javi Rodríguez de 23, tres nombres jóvenes pero sin una combinación que baje de la media del Dépor. El Getafe también cuenta en su nómina de centrales con Jean Ives Valou (20), Sebastián Boselli (22) y Saba Sazonov (24).

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A pesar de la precocidad extrema en el caso del Dépor, conviene destacar que todos los clubes de Primera tienen en sus filas a un central menor de 25 años. Pero en muchos casos solo es uno. Ocurre con el Espanyol, que solo tiene a Clemens Riedel, de 23 años, o con el Alavés, cuya única referencia joven es Ville Koski, de 24. También con el Atlético de Madrid, que se apoya en Marc Pubill, de 23, o con el Betis, donde el nombre es Valentín Gómez, también de 23. En estos casos, el resto de la zaga recae directamente en jugadores de más de 25 años, sin margen para pensar en una pareja de centrales generacional.

El Real Madrid, pese a tener a Dean Huijsen (21) y Raúl Asencio (23), sí podría en teoría alinear una dupla joven, con una media superior a la del Deportivo pero por debajo de la de otros clubes grandes. Y algo similar ocurre con el Racing de Santander, con Pedro Felipe (22) y Facundo González (23).