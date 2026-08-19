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Dépor

El Bochum, puerta abierta para Charlie Patiño

El Deportivo ha recibido una oferta por el centrocampista inglés, que está en la rampa de salida

Yago Freire
19/08/2026 14:09
Charlie Patiño durante el partido contra el Lugo
Charlie Patiño durante el partido contra el Lugo
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El Bochum, equipo de la Segunda División de Alemania, ha presentado una oferta al Deportivo por Charlie Patiño, según informa Matteo Moretto. El centrocampista inglés ha perdido protagonismo en el equipo blanquiazul desde el inicio de la pretemporada y el club le está buscando una salida. 

El conjunto alemán encara su segunda temporada consecutiva en la Bundesliga 2 tras su descenso de colista en la campaña 2024-25. En el pasado curso, los azules acabaron en mitad de tabla en la categoría de plata y se quedaron a 18 puntos del objetivo del ascenso, pero la entidad ha decidido darle continuidad al proyecto y han mantenido al entrenador Uwe Rosler. En la presente campaña, han perdido un partido y han ganado otro en sus dos primeras jornadas.

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Actualmente, el Bochum tiene en sus filas una medular destacada por su juventud. Con siete centrocampistas, ninguno supera los 29 años y el promedio de edad en la demarcación es de 23,7 años. Por lo que, con Charlie (nacido en 2003), el conjunto sumaría todavía más juventud en el mediocampo.

Al ser preguntado por la situación del futbolista el pasado mes de julio, el director deportivo Fernando Soriano no descartó su marcha. "No descartamos la salida de Charlie para que coja confianza y minutos. Es una opción en la que se decanta por una salida para tener más minutos". Una declaración que deja entrever que la idea es que su baja sea en forma de cesión para que regrese al club con un mayor rodaje, teniendo en cuenta que no entra en los planes del equipo en Primera División.

El futbolista británico solo ha estado en dos de los siete partidos de la pretemporada con únicamente 71 minutos sobre el terreno de juego entre los duelos frente al Lugo y ante el Sankt Pauli, equipo rival del Bochum. Desde que llegó en verano de 2024, ha disputado 39 duelos (doce de ellos de titular) con la elástica blanquiazul.

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