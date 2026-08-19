Diez meses después, Mario Soriano fue ‘combustible’

Mario Soriano chuta a portería y Affengruber bloquea su disparo Javier Alborés

Debutó en Primera División y lo hizo como titular y pieza capital del Deportivo. Mario Soriano hizo ‘check’ el pasado lunes en uno de los apartados que, probablemente, tenía escrito en mayúsculas en su agenda de tareas pendientes dentro de su carrera. Sin embargo, la felicidad del madrileño no pudo ser completa. Porque su equipo empató en casa... y porque él no completó el partido.

No es pecado sustituir a Soriano, ni debe asumirlo el centrocampista como algo negativo. Pero lo cierto es que ver cómo el canterano del Atlético de Madrid es uno de los elegidos para salir del campo durante un encuentro que permanece abierto en el marcador había pasado a ser ya algo más propio de un pasado lejano. Porque Mario Soriano, un futbolista perenne en cuanto a disponibilidad para su entrenador, se había convertido también en una de las últimas opciones de Antonio Hidalgo a la hora de modificar el once sobre el campo.

Eran diez los meses que habían pasado con el ‘Joker’ como carta sempiterna de la baraja blanquiazul mientras la partida no estaba todavía resuelta. Hasta que contra el Elche, en el estreno que fue el regreso a Primera del equipo ocho años después, el reloj se paró para Mario en el minuto 71, cuando el técnico decidió relevar al madrileño para dar entrada a Luismi Cruz y refrescar, junto a Mella, el once.

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El doble cambio salió mal. O más bien, el empate del Elche terminó de definirlo como no positivo. Porque el Deportivo, que había recuperado cierta iniciativa con la entrada de Villares por Jensen, encajó el 1-1 y el encuentro pasó a convertirse en un quiero y no puedo para los de casa.

De esta manera, el incombustible Mario volvió a ser combustible diez meses después de aquella visita del Dépor al Sardinero el 19 de octubre de 2025. Ese día, Hidalgo decidió retirarlo del césped en el minuto 67, ya con 2-1 en el marcador después de que el Racing culminase su remontada. El resultado no varió para el equipo coruñés, mientras que frente al Elche sí se modificó... pero para mal: del 1-0 al 1-1.

16 veces fuera

A partir de entonces, fue sustituido otras once veces más a lo largo de la liga para llegar a los 26 partidos completados y a los 16 en los que acabó siendo cambiado. Sin embargo, en ninguno de esos encuentros a partir del duelo en Cantabria fue relevado con algo en juego.

Frente al Zaragoza en el Ibecaja Estadio y en la visita del Córdoba, Hidalgo lo reemplazó antes de llegar al minuto 80, pero el encuentro navegaba con un cómodo 2-0 a favor de los intereses deportivistas. De hecho, el citado duelo frente al Córdoba tuvo el condicionante de disputarse entre semana, lo que condujo a un recalibramiento de los minutos entre la plantilla para no acumular demasiada fatiga entre el duelo en El Molinón y la visita del Málaga en la intensa Semana Santa que vivió la última Liga Hypermotion.

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Mientras, contra Las Palmas en el último partido de liga de la 2025-26, el madrileño aguantó 54 minutos en el campo. Los suficientes como para alcanzar, con el Dépor ya ascendido de manera matemática, el techo de 42 partidos de liga jugados, todos ellos como titular.

Curiosamente, más allá de Santander, el otro precedente del pasado curso en el que Soriano fue cambiado pronto se dio en Eibar. Sucedió antes, el 27 de septiembre. Mario abandonó el terreno de juego de Ipurua en el 72 con el Deportivo ganando... y el cuadro armero acabó logrando el empate en el tiempo añadido.