Bright Ede ya brilla en Riazor con un debut esperanzador

Bright Ede, central polaco del Deportivo, realiza un pase ante el Elche durante el partido disputado en Riazor Javier Alborés

Aubameyang, Leo Román y Lorenzo Amatucci acapararon casi todos los focos en el empate del Dépor ante el Elche en Riazor (1-1), en el regreso del club coruñés a Primera División. Curiosamente, tres futbolistas recién llegados esta temporada fueron quienes levantaron a la grada, cada uno a su manera, en el estreno liguero de 2026-27. Pero hubo otro refuerzo veraniego en el once inicial de Antonio Hidalgo que también dejó su huella. Su actuación no fue tan vistosa como la de sus compañeros, pero sentó una base que, atendiendo a su edad y a su bagaje en la élite, resulta más que esperanzadora.

El futbolista en cuestión es Bright Ede. El central polaco, de 19 años, fue titular en el eje de la zaga junto a Lucas Noubi. Antonio Hidalgo lo eligió por delante de Miguel Loureiro, un hombre de su total confianza. Una muestra de la fe que el club deposita en su apuesta de presente y futuro, aunque conviene matizar que Loureiro llegaba a este inicio de campeonato algo justo de forma, con minutos en solo dos partidos de pretemporada.

Ede firmó un debut con luces y alguna sombra, aunque con una personalidad y una calma impropias de un jugador que todavía no ha cumplido la veintena. Escoltando a un Quagliata que volvió a dar amplitud y profundidad por la banda izquierda, el excentral del Motor Lublin se marcó un partido sobrio que confirmó lo que ya avanzó en su presentación: “Soy un defensa sólido, soy rápido, fuerte, puedo jugar con la pelota, puedo conducir y superar líneas y esas son mis mejores cualidades”, apuntó hace semanas en Abegondo.

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En un equipo que buscó ganar altura en verano, Ede destacó precisamente en las disputas aéreas. Las ganó todas, cuatro de cuatro, y se mostró seguro en cualquier tipo de duelo; solo perdió uno de tres a ras de césped. Una carta de presentación interesante para un futbolista de corpulencia llamativa.

Ese poderío aéreo lo trasladó también al área rival, donde llegó a rematar de cabeza en una acción a balón parado, una de las asignaturas pendientes del Dépor desde la llegada de Hidalgo. Ede ya marcó en pretemporada en un córner ante el Sankt Pauli, en Hamburgo, y puede convertirse en una amenaza ofensiva para un equipo que no anda sobrado de jugadores con el físico y el olfato necesarios para mandar en las jugadas de balón parado ofensivo.

Fue, además, un factor de peso en la salida de balón. El Elche de Anselmi robó la posesión con claridad al conjunto blanquiazul, pero el central polaco volvió a demostrar, como ya hizo en pretemporada, que no se pone nervioso con el balón en los pies, que no le gusta rifarlo y que asume riesgos para que el equipo avance con el esférico, tanto en conducción como en el pase. Acumuló 59,4 metros de conducciones progresivas y su arrancada más larga fue de 25,1 metros.

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Aunque no todo fue positivo en su estreno. Provocó diez pérdidas de posesión del equipo coruñés, reculó en exceso en un par de conducciones del rival, en la segunda mitad estuvo más espeso y fue el principal culpable de la tarjeta amarilla que vio Amatucci, algo que condicionó al italiano durante buena parte del choque. No fueron todo rosas, pero el debut de Bright Ede hizo honor, en buena medida, a su nombre. Brilló en varias facetas del juego y dejó la sensación de que su techo está muy por encima del que suele tener un central de 19 años recién llegado a Primera.

Su fichaje, de hecho, ya dejaba entrever esa ambición compartida entre club y jugador. El jovencísimo central polaco aterrizó en A Coruña tras descartar ofertas de otros clubes europeos de primer nivel. “No es fácil manejar todas las ofertas e intereses de los grandes clubes, pero es muy agradable que llamen para interesarse por ti. Pero cuando recibí la llamada del Dépor supe que era mi lugar”, apuntó en su presentación. “La directiva quiere que yo crezca como jugador. Quiere que sea un futbolista importante para el equipo y que yo mismo me desarrolle como un futbolista de futuro”, añadió el central.

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El Deportivo lo firmó hasta 2031 y, de paso, le birló el fichaje a gigantes como el Manchester United o el Chelsea, que también lo seguían de cerca. Once partidos con el Motor Lublin en la primera división polaca no es un currículum abultado, pero bastó para convencer al club de que merecía la pena la apuesta. Ede es, además, internacional sub-19 con Polonia, y ya avisó en Abegondo de hacia dónde apunta su ambición.

Crecer para ser internacional absoluto, ese es el plan a largo plazo. “Es mi objetivo, sí. Llegar a la selección. Pero paso a paso, quiero jugar aquí primero y luego ya veremos más cosas”, explicó entonces. Por lo visto en Riazor, el paso a paso ya ha empezado con buen pie: cuatro de cuatro por alto y ni rastro de vértigo. Un aplomo sorprendente que aun así tendrá que confirmar con el paso de las jornadas.