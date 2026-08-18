Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Vicente Fernández no sigue en el Consejo de Administración del Dépor

El entrenador y preparador físico coruñés llevaba tres años en el club

Eder Pereira
Eder Pereira
18/08/2026 20:19
Vicente Fernández Rodríguez, exconsejero del Deportivo
Vicente Fernández Rodríguez, exconsejero del Deportivo
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

José Vicente Fernández Rodríguez deja el Consejo de Administración del Deportivo, según consta en el BORME publicado este martes. Llevaba tres años en el Consejo, con un rol meramente institucional y de representación del club.

Fernández, vinculado al deporte y con pasado en el Básquet Coruña como entrenador y preparador, formaba parte del órgano desde julio de 2023, momento de la llegada de Álvaro García Diéguez a la presidencia.

La cúpula mantiene a Juan Carlos Escotet como presidente, con Michelle Clemente, Massimo Benassi, Carlos Ballesta, Benito Couceiro y Marta Fernández Currás como consejeros. 

Panorámica del estadio de Riazor durante el Dépor-Elche

El Deportivo denuncia "insultos y presiones" a sus jugadores

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

WhatsApp Image 2026-08-18 at 19.26.27

La cámara en Preferencia Superior que dejó a cuatro aficionados sin su asiento: "Llevo siendo socia 12 años y nadie me avisó"
Lucía Dávila
Vicente Fernández Rodríguez, exconsejero del Deportivo

Vicente Fernández no sigue en el Consejo de Administración del Dépor
Eder Pereira
Panorámica del estadio de Riazor durante el Dépor-Elche

El Deportivo denuncia "insultos y presiones" a sus jugadores
Esther Durán
patricia entreno depor

El regreso de Yeremay se hace esperar
Yago Freire