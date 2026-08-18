Vicente Fernández no sigue en el Consejo de Administración del Dépor

Vicente Fernández Rodríguez, exconsejero del Deportivo Quintana

José Vicente Fernández Rodríguez deja el Consejo de Administración del Deportivo, según consta en el BORME publicado este martes. Llevaba tres años en el Consejo, con un rol meramente institucional y de representación del club.

Fernández, vinculado al deporte y con pasado en el Básquet Coruña como entrenador y preparador, formaba parte del órgano desde julio de 2023, momento de la llegada de Álvaro García Diéguez a la presidencia.

La cúpula mantiene a Juan Carlos Escotet como presidente, con Michelle Clemente, Massimo Benassi, Carlos Ballesta, Benito Couceiro y Marta Fernández Currás como consejeros.