Leo Román se hace gigante en Riazor: "Para eso he venido"

Leo Román, portero del Deportivo, justo antes de realizar una gran parada a Ali Houary, centrocampista del Elche, en la primera mitad del partido disputado en Riazor Javier Alborés

Han pasado poco más de dos semanas desde que Leo Román protagonizó su primer desliz con el Deportivo, en el amistoso de pretemporada en Hamburgo ante el Sankt Pauli, hasta que se ha ganado el cariño de la afición con una actuación determinante en el estreno liguero, que ha permitido al conjunto deportivista sumar su primer punto (1-1) en la temporada 2026-27 en su regreso a Primera División. Tres paradas sobresalientes —una en la primera mitad a bocajarro y otras dos en una doble ocasión del Elche en el segundo acto— bastaron para levantar a una afición que llegó a corear su nombre.

El Dépor realizó este verano la apuesta económica más fuerte por el portero ibicenco. El club coruñés abonó la cláusula de rescisión al Mallorca para hacerse con los servicios del internacional español, un desembolso que hizo levantar la ceja a toda la Primera División. El Dépor dio un golpe encima de la mesa con su fichaje y Leo ha respondido con otro puñetazo en la primera oportunidad que ha tenido.

Durante la primera mitad, con un Elche que merodeó el área blanquiazul sobre todo en acciones a balón parado, el meta fue clave para mantener el 0-0 en un balón suelto tras un córner. El cuero le cayó a Ali Houary, pero Leo Román achicó el espacio en décimas de segundo y acabó desviando el disparo a bocajarro del joven futbolista franjiverde. Fue la primera acción que levantó la admiración de la grada.

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Pero lo mejor llegó en la segunda mitad. Con 1-0 en el marcador, el ex del Mallorca acaparó todos los focos en apenas cinco segundos. Fer Niño tiró un desmarque a la espalda de Lucas Noubi y Leo volvió a hacerse gigante, con sus piernas y brazos abiertos, para bajarle la persiana al ex del Burgos. El rechace le cayó a Gonzalo Villar, que se acomodó el esférico en su pierna derecha y lo tenía todo a favor para clavar el 1-1 en el ángulo, pero la mano izquierda salvadora de Leo Román apareció de la nada para retrasar, al menos, el tanto del conjunto visitante. Doble paradón antológico que desató el cántico de la grada: “¡Leo, Leo, Leo, Leo…!”.

El propio Leo Román compareció tras el partido y se mostró satisfecho por contribuir de forma decisiva al empate blanquiazul, sobre todo con esa doble intervención. “Pasó todo muy rápido, pero siempre está bien empezar con buen pie, dando seguridad al equipo, que para eso he venido. Hay que intentar hacer lo mejor posible día a día y disfrutar de cada partido como si fuese el último”.

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El portero, titular por delante de Álvaro Ferllo, uno de los héroes del ascenso del pasado curso, mostró también su gratitud por los cánticos de la grada. “Estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día. Aprovecho para agradecerles ese cariño que todavía no me he ganado. Tengo que seguir trabajando para seguir ganándome a la gente”.

Aubameyang y Ximo, en la misma sintonía

Tanto Aubameyang como Ximo Navarro coincidieron con Leo Román en la lectura general del partido, entre la satisfacción por el rendimiento colectivo y la resignación por no llevarse los tres puntos. “Me quedo con un sabor así, así, pero tenemos que acostumbrarnos porque la Liga no es fácil. Esto nos va a servir para el futuro. Pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho, pero nos han faltado piernas al final”, resumió el gabonés. Ximo fue en la misma línea. “Nos hubiese gustado sumar de tres en este primer partido en casa, pero siempre es importante sumar. Hemos tenido enfrente un rival muy bueno con balón. Adelantarnos y recibir después a balón parado nos fastidia un poco”.

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Sobre el desgaste físico en el tramo final, el lateral considera que “no es preocupante”. “Estamos en el primer partido de liga. El Elche tiene mucho balón, se mueve mucho por dentro y sabíamos que nos iba a hacer sufrir en ese aspecto. Nos está faltando un poco de piernas, pero no creo que sea preocupante”.

Aubameyang, el fichaje estrella del mercado veraniego blanquiazul, dejó su firma en Riazor con un control estelar y una volea tremenda para anotar su primer gol como jugador del Deportivo. Un tanto que resume por qué el club apostó por él este verano. “El control fue bueno. Si haces un buen control es más fácil hacer gol”, explicó, sin darle más vueltas a la jugada y restándose importancia.

Al igual que Leo Román, el exdelantero del Borussia Dortmund o el Barcelona, entre otros, se deshizo en elogios sobre la acogida que ha recibido en A Coruña. “La gente es muy buena conmigo, se lo agradezco mucho”, apuntó el goleador, que terminó su comparecencia riéndose después de que le mencionaran el apodo de ‘Aurameyang’.

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Tanto el delantero gabonés como Ximo Navarro son de los pocos futbolistas del Dépor que ya conocían la Primera División, en un vestuario joven y con poco recorrido en la élite. “Personalmente eran ya unos años sin jugar en esta categoría. Para el club también era mucho tiempo (sin pisar Primera), demasiado para lo que es el Dépor. Pero estamos para defender a muerte al Dépor, para seguir muchos años en Primera. Vamos a ir a por ello”, avisó Ximo Navarro.

Por último, el lateral explicó que se quedó con ganas de más pese al punto sumado en casa. “Me hubiese gustado sumar de tres. Va a ser importante hacerlo en casa. Tenemos que hacernos muy fuertes en esta categoría. Los rivales son de mucha calidad, más que la temporada pasada. Pero siempre es importante sumar”.