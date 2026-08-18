Las asociaciones de periodistas con profesionales que siguen al Deportivo expresan su "malestar" y "preocupación" por el veto a preguntas

Ximo Navarro en zona mixta tras el Dépor-Elche

La Asociación de la Prensa de A Coruña (APC) y la Asociación Galega de Xornalista do Deporte (Agaxorde) han emitido sendos comunicados a raiz de lo sucedido en la zona mixta de Riazor tras acabar el partido contra el Elche. El club puso a disposición de los periodistas acreditados por LaLiga a un futbolista, en este caso Ximo Navarro, uno de los capitanes del equipo. Uno de los profesionales de los medios informativos le preguntó por la situación generada por la falta de animación en el estadio y el jefe de prensa del club impidió la respuesta al asegurar que la pregunta no era "procedente". Las imágenes de lo ocurrido se han viralizado a lo largo de este martes y han merecido la repulsa de numerosos profesionales de los medios a nivel nacional.

En el caso de los colectivos profesionales con periodistas asociados que cubren la información del Deportivo, la respuesta también ha sido inmediata. La Asociación de la Prensa de A Coruña manifiestó su "malestar", Agaxorde su "preocupación". La primera apunta la siguiente reflexión: "La APC considera fuera de lugar que una entidad que convoca una comparecencia ante los medios pretenda decidir sobre qué asuntos pueden o no pueden preguntar los profesionales de la información. La organización de una comparecencia puede establecer turnos y criterios razonables de duración, pero no puede condicionar el contenido de las preguntas ni impedir que estas lleguen siquiera a formularse. El ambiente de Riazor, la relación entre el club y su afición y las protestas desarrolladas durante un partido constituyen asuntos de evidente interés informativo y forman parte de la actualidad del RC Deportivo. No corresponde al club determinar si esas cuestiones son o no pertinentes".

Agaxorde considera legítimo que los clubs establezcan normas para ordenar sus comparecencias, pero también advierten de que no se puede impedir responder a una pregunta sobre un asunto de actualidad informativa. El colectivo apunta en una misiva, que no pretende entrar en el fondo del conflicto entre el Deportivo y determinados sectores de su afición sino defender unas condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo deportivo. "O feito de que unha pregunta poida resultar incómoda para unha entidade non debería ser motivo suficiente para condicionar a súa formulación".

La asociación que agrupa a más de dos centenares de periodistas deportivos gallegos formula además una reclamación al Deportivo: "Respecto ao traballo das e dos xornalistas acreditados e que as súas comparecencias se desenvolvan con normalidade, permitindo aos profesionais formular as súas preguntas con liberdade e dentro das normas de respecto e funcionamento establecidas".

En esa línea está también la más que centenaria (se fundó en 1904) Asociación de la Prensa de A Coruña, que apunta además que en un elemental ejercicio periodístico se ha puesto en contacto con el club para conocer su versión de lo sucedido."Nos han manifestado que su intención no era otra que la de proteger a los jugadores, que han recibido importantes presiones por una parte de la afición para que se pronunciasen sobre las protestas y que su intención era centrar las cuestiones en el tema deportivo", apuntan.

Aún así, la APC incide en que la libertad de información faculta a los profesionales para plantear las cuestiones que estimen relevantes, siempre desde el respeto a los derechos de las personas y a las normas básicas del ejercicio periodístico. "Limitar esa capacidad supone obstaculizar la labor de los medios y, en último término, el derecho de los aficionados y de la ciudadanía a recibir una información libre, plural y completa. Esta actitud resulta especialmente preocupante en una entidad con la relevancia social del RC Deportivo, cuya actividad despierta un indudable interés público y que utiliza para sus encuentros el Estadio Municipal de Riazor", explica la APC, que insta al Real Club Deportivo "a rectificar y a garantizar que todos los profesionales puedan formular sus preguntas con libertad y en igualdad de condiciones, sin vetos previos sobre los asuntos que forman parte de la actualidad".