La cámara en Preferencia Superior que dejó a cuatro aficionados sin su asiento: "Llevo siendo socia 12 años y nadie me avisó"

La cámara situada en Preferencia Superior Cedida

El fútbol volvió a Riazor el pasado lunes y con él los aficionados blanquiazules regresaron a sus respectivos asientos con la ilusión de ver de nuevo a su equipo competir en la máxima categoría. Pero algunos socios de Preferencia Superior se encontraron con una inesperada sorpresa que iba a entorpecer ver con normalidad al conjunto coruñés medirse al Elche, o al menos una parte del campo. Una cámara de una televisión con derechos fue situada en el medio de la grada, quitando visibilidad a algunos abonados e incluso retirándole el asiento a algunos hinchas para poder colocar la plataforma donde ahora se sitúa el dispositivo. Aunque los afectados todavía no han obtenido ninguna solución oficial, fuentes del club aseguran que la cámara se va a cambiar de ubicación.

"En el Teresa Herrera, como no era un partido oficial, entendimos que sería un tema puntual, pero ese día ya hubo lío. De hecho, pusieron a una persona de seguridad allí porque la gente estaba diciéndole al cámara que estaba molestando. Contra el Elche, cuando llegó, le dijimos: ‘Pero, ¿y tú qué pintas ahí?’ Y nos trasladó que él tampoco entendía la ubicación, que era consciente de que estaba molestando y que ya lo había trasladado, pero que no le habían dicho nada”, explica uno de los socios afectados que prefiere no dar a conocer su nombre.

“Después del partido contra el Real Madrid se trasladaron quejas y la mayoría no tuvieron contestación. Es una zona en la que la mayoría son socios desde hace mucho tiempo. Mi padre lleva 40 años, yo 30 y ahora también están mis hijos. No nos pueden poner en una ubicación similar", afirma. Una opinión respaldada por Antonio Roca, otro de los abonados que se sienta en esa zona. “Hace 10 años también hicieron un cambio de tres o cuatro asientos y pusieron un huequito para meter una cámara. Antes de la campaña de abonos se avisó y los socios podían elegir dónde reubicarse siempre que hubiera sitio. El señor que se sienta delante de mí es socio de oro. Su padre, que se sentaba al lado y se murió el año pasado, era el socio número uno. Es un sitio muy complicado de conseguir porque la gente tiene muchos años de antigüedad”, explica.

Protestas

En cuanto llegaron al estadio, tanto los conocedores de la existencia de la cámara como los que la estaban viendo por primera vez, se quejaron al trabajador y entonaron diferentes cánticos para manifestar su malestar, aunque ambos aficionados afirman que siempre se hizo desde el respeto y sin increpar a nadie. Finalmente, el dispositivo fue retirado en el descanso. “Pago 775 euros y veo la mitad. Para poder ver la jugada del gol, me tuve que poner de pie. En el minuto 10 se fue el chico y dejó la cámara sola. En el descanso vinieron y la quitaron. No eran empleados del club. Desde la empresa nos trasladaron que eran conscientes de que molestaba, pero que era la ubicación que les habían dado. El chico nos comentó que es para grabar las reacciones de los entrenadores, así que creo que tampoco es imprescindible”, explica el primer entrevistado.

“Yo estaba pegado al trabajador y hablamos con él cordialmente. Lo que sí se hizo fue hacer ruido y gritar. Lógicamente, teníamos que tratar de pedir respeto, pero no hubo ningún insulto hacia él, solo cánticos de “Fuera, fuera”. Creo que trasladó la situación porque nos decía que estaba muy incómodo. Era un chico que hablaba gallego, que era de aquí. Le preguntamos dónde los colocan en otros sitios y nos dijo que o lo cuelgan hacia abajo o se ponen arriba, y que en los estadios de los recién ascendidos siempre había problemas. A una de las personas que se sienta ahí, el Dépor le puso el cartelito famoso de que habían asistido a todos los partidos desde que descendimos. Pues ya ves de qué manera se lo agradecen. Es un poco el reflejo de la situación, de la falta de respeto hacia el deportivismo. Si te lo hacen, que te lo comuniquen, que tengan una alternativa, aunque es difícil porque la ubicación es inmejorable”, solicita.

El momento en el que el trabajador abandona el puesto Cedidas

Por otro lado, explican que entre varios afectados han creado un grupo de WhatsApp para trasladar las quejas pertinentes y tratar de que les den una solución. “Mi abono son 775 euros y tengo una cámara delante. El pase de Amatucci a Aubameyang no lo vi. Y lo peor es que no te dan ninguna explicación. La gente que está a los lados de la cámara no ve el otro lado del campo. Se hizo un grupo y se están enviando quejas formales con fotos y vídeos. Ahí es cuando uno de los correos que se mandó recibió la respuesta de que la cámara se iba a quedar donde está, que eso es lo contrario a lo que nos dijeron a nosotros ayer en el partido. Al cuarto de hora de juego el trabajador llamó y a los dos o tres minutos apareció un guardia de seguridad. ¿Qué somos criminales ahora? Solo me quejo porque no veo. Al rato aparecieron dos chicos de LaLiga. Uno se quedó tapando a varias personas y otro se subió a la plataforma. Le dijeron que no dejaba ver y se encaró con la gente alegando que estaba trabajando. Lo entiendo, pero yo quiero ver el partido. Cuando el cámara se marchó, la gente aplaudió, pero dejó la cámara ahí. En el descanso vinieron los mismos tres chicos a llevársela”, relata Antonio.

Asientos retirados

Además de todo esto, la plataforma no solo quitó visibilidad a algunos aficionados, sino que incluso hizo que otros se quedaran directamente sin su asiento. Es el caso de Lola Gómez y su padre, a quienes el club no avisó de que iban a retirar sus localidades y fueron ellos mismos los que tuvieron que solicitar ser reubicados. “Llevo siendo socia 12 años, renové y cuando llegué en el Teresa Herrera, veo que hay una plataforma. Los de seguridad nos dicen que intentemos colocarnos donde haya sitio por allí y que los días en los que pueda haber más aforo, nos intentarán reubicar. Al día siguiente me acerco a la OAD a presentar solicitando explicaciones, así como una posible compensación porque me parece un poco tomadura de pelo. Me pusieron la excusa de que es esa semana del torneo cuando hacen la obra”, explica.

Ante una posible solución, solamente le ofrecieron reubicarla en otra zona similar a la suya anterior, pero ya no puede sentarse al lado de su padre al estar casi todas las localidades ocupadas. “En principio me querían mandar por ahí adelante. Pago 465 euros por estar en Preferencia Superior y lo mínimo es que me des un asiento en las mismas características y condiciones de las que yo tenía mi abono. Me han dado unas cuantas filas más arriba. A mi padre le pusieron unos barrotes que parece que está en una cárcel y tiene una visión completamente nula del campo. Se fue a quejar y también lo han reubicado unas filas para arriba, lo más cerca posible de donde estoy yo, pero ya no estamos al lado”, declara.

Contradicciones ante una posible solución

“El chico de la cámara dijo que para los próximos partidos van a mirar de ponerla en Preferencia Inferior, encima de los VIP, pero hoy en un correo nos dicen que no se va a mover. En cambio, un chico fue a la OAD a preguntar y le dijeron que la iban a llevar a la fila 21, arriba de todo. Es decir, a cada persona que le preguntas te dice una cosa, así que yo lo que me espero es que la siguiente jornada la cámara esté en su sitio y nos pongan dos tíos de seguridad allí”, termina. A pesar de que los afectados todavía no han recibido una solución oficial, fuentes del club afirman que a partir de la próxima jornada la cámara será retirada.