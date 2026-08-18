El regreso de Yeremay se hace esperar

Yeremay Hernández durante un entrenamiento con el Dépor Patricia G. Fraga

Yeremay Hernández todavía continúa recuperándose de la lesión de pubis que padeció durante gran parte de la temporada pasada. El canario no pudo estar a las órdenes de Antonio Hidalgo en el estreno en Liga contra el Elche, aunque ya se encuentra en la recta final de su proceso de recuperación y ha estado presente en los últimos entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

En la primera jornada, el Deportivo decidió no arriesgar con el extremo, conscientes de que acelerar los plazos de su recuperación total no supondría una buena decisión. Por lo tanto, Yeremay no se vistió de corto y observó el empate desde la grada, aunque sí estuvo presente con el equipo en los vestuarios antes del inicio del choque.

“Aquí lo más importante es que él se encuentre bien. Si fuese el final de temporada, podríamos arriesgar algo más, pero estamos a principios de temporada y tendremos que ir con pausa. Luego ya tomaremos una decisión. Es una lesión puñetera, unos días te hace sentir que estás muy bien y otros que no. Estamos teniendo todo tipo de cuidados. Él nos lo va a ir marcando. Lo importante es que él vaya tolerando todo ese trabajo”, comentó Hidalgo un día antes del partido.

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Durante la pretemporada, fue uno de los pocos futbolistas que no disputó ningún minuto sobre el terreno de juego en los siete partidos. El pasado viernes, el director deportivo, Fernando Soriano, comentó que el canterano estaba "muy bien" al ser preguntado por su situación. "Lleva dos días haciendo un gran porcentaje del entrenamiento a un nivel muy bueno. Ya prácticamente sin dolor y diría que sin molestias. Ahora entra en la recta final", comentó.

Precisamente Yeremay habló en el mes de abril sobre los altibajos que experimenta durante el proceso. "Hay muchos días que no te sientes bien. Luego, otros días parece que te encuentras mejor, pero al siguiente vuelves igual. Es una lesión mucho de cabeza, tienes que estar fuerte ahí. Lo estoy llevando bien. Al principio quizá me agobiaba un poco. Tenía días malos, otros bien… te agobias, pero ahora lo llevo mucho mejor. Estoy luchando e intentando trabajar mucho para que todos esos dolores se me vayan y pueda estar al cien por cien”, indicó.

También señaló todas las limitaciones que tiene en su estilo de juego por la pubalgia. Según el atacante, es una lesión que no le permite hacer sus habituales cambios de ritmo y, por tanto, no puede desenvolver su estilo de juego. "Quiero y no te deja. Te atranca ahí. Te agobias, te lleva a situaciones que son muy jodidas porque quieres y no puedes. Es una lesión fastidiada, pero se puede trabajar. No soy el primero ni voy a ser el último. Va un poco lento, porque no es otro tipo de lesión", reconoció.

Con todo esto, el canario continúa ejercitándose con el grupo para seguir con su puesta a punto. Mientras, todavía no está asegurada su participación en la segunda jornada frente al Málaga en La Rosaleda, que se disputará el próximo lunes a las 21.30 horas.