El incombustible Amatucci deja su primer sello

Lorenzo Amatucci durante el partido del Deportivo contra el Elche Javier Alborés

Amatucci aterrizó en A Coruña con altas expectativas por parte de la afición blanquiazul y no ha defraudado en su primer partido en Primera División. El centrocampista dejó muestras del tipo de perfil que ha firmado el Deportivo en este mercado, y ha ofrecido un gran rendimiento en el debut liguero con un encuentro muy completo en el que ha puesto de manifiesto su polivalencia en la medular. Asistió, distribuyó, recuperó y estuvo presente en gran parte de las zonas del césped.

El encuentro comenzó de la mejor manera para el italiano con un pase en largo medido en el minuto 21, desde exactamente la línea divisoria entre el campo rival y el campo contrario. Lorenzo consiguió trazar una asistencia de más de 30 metros para Aubameyang, que recibió el balón ya en el área grande y que con dos toques pudo batir al guardameta del Elche, Matías Dituro. De esta manera, el natural de Arezzo logró su primer pase de gol en su primer rato en la élite.

Su actuación no quedó en esa jugada. Amatucci dejó constancia de todas sus cualidades en sus 90 minutos sobre el verde tanto ofensiva como defensivamente. En términos de ataque, dibujó a la perfección y encontró destinatario en sus cinco pases largos intentados (una de ellas, el tanto del 1-0 del Dépor) y completó el 80% de sus pases en campo rival (28 de 35), según los datos de BeSoccer.

La presión alta que ejerció el conjunto de Antonio Hidalgo, sobre todo en la primera mitad, también potenció sus atributos recuperadores que ya había mostrado en su etapa con Las Palmas en LaLiga Hypermotion y en su pretemporada defendiendo la elástica blanquiazul. Fue el segundo futbolista del Dépor que en más ocasiones fue capaz de robar el balón en el último tercio (5), solamente superado por los seis de Quagliata. Esto habla de lo capital que fue el mediocampista en los intentos por cortar la progresión ilicitana y su salida de balón desde los primeros metros.

Ya aterrizó en A Coruña con un gran cartel en términos de defensa, y frente al Elche lo ha reivindicado. Salió vencedor en su único duelo aéreo, ganó tres disputas en el suelo, hizo un despeje, bloqueó un disparo del equipo rival y completó con éxito una entrada. Todo ello teniendo en cuenta que la tarjeta amarilla que recibió en el añadido de la primera parte limitó su contribución defensiva, por lo que se tuvo que medir en cada acción para no ver la segunda.

De hecho, en el anuncio oficial del Deportivo con respecto al fichaje de Amatucci, el club lo definió como "un centrocampista de perfil organizador, con criterio en la distribución, intensidad en el trabajo defensivo y experiencia tanto en el fútbol italiano como en el español". Todas estas características han quedado evidenciadas tanto en los partidos de preparación como en su primera carta de presentación.

Asociación con Mario

Tras disputar el encuentro en la demarcación de '6', acompañado en primera instancia de Mario Soriano que se encontraba más adelantado, Amatucci también encontró su rol de organizador y logró un gran entendimiento con el madrileño. Con esta pareja de baile en la medular, el cuadro herculino pudo encontrar con facilidad a sus puntas debido a los pases de ruptura que realizaron ambos.

En la pretemporada, el director técnico del Deportivo ya había ensayado el nuevo sistema junto a estos dos centrocampistas, y siempre que había jugado uno lo había hecho acompañado del otro. De esta manera, en la mente de Hidalgo en julio ya rondaba la idea de que Amatucci y Mario conformaran el centro del campo titular. Como si ya hubiesen jugado varias temporadas juntos, Lorenzo y 'El Joker' comprendieron su rol en los 71 minutos que coincidieron sobre el césped en el estreno en Liga.

A pesar de eso, el equipo coruñés no mandó en posesión durante el duelo y el Elche de Martín Anselmi consiguió sacarle el balón al Dépor en Riazor. Los ilicitanos fueron protagonistas con la pelota y fueron vencedores en dominio de esférico en la primera y en la segunda parte, con un 62% en los primeros 45 minutos y un 60% en la otra mitad. Con ello, el cuadro deportivista no pudo llegar a explotar por completo su buen pie en el centro del campo aunque esto no privó la organización del doble pivote.