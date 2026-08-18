El Deportivo denuncia "insultos y presiones" a sus jugadores

Panorámica del estadio de Riazor durante el Dépor-Elche Javier Alborés

El Deportivo ha hecho público un comunicado en el que denuncia que algunos de sus futbolistas han recibido en las últimas semanas “insultos y presiones” por parte de aficionados que, según sostiene el club, pretenden que adopten una determinada posición sobre asuntos extradeportivos. La entidad asegura que los hechos han sido documentados y puestos a disposición de sus servicios jurídicos, que “valorarán el ejercicio de cuantas acciones procedan”.

Según el comunicado, estas situaciones se habrían producido tanto de forma presencial como a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, con mensajes dirigidos a determinados jugadores tanto en el ámbito profesional como en el personal y privado. El objetivo, siempre según la versión del club, habría sido presionarles para que se pronunciasen sobre cuestiones no deportivas.

El Deportivo señala además que en el último partido, durante el calentamiento, algunos futbolistas recibieron desde un sector de la grada “gritos e insultos de manera reiterada”, al tiempo que se les instaba a posicionarse públicamente a favor de las reivindicaciones de una parte de la afición. La entidad asegura que una situación similar se produjo posteriormente a la salida del estadio, “en presencia de sus familiares”.

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El club considera “absolutamente inaceptable” este tipo de comportamientos y afirma que condena cualquier manifestación de violencia, intimidación o amenaza. Al mismo tiempo, remarca que respeta el derecho de los aficionados a expresar críticas o desacuerdos con las decisiones de la entidad, aunque sostiene que “ninguna discrepancia puede justificar los insultos, las presiones personales” ni los intentos de imponer a futbolistas o técnicos un posicionamiento público sobre cuestiones ajenas a sus responsabilidades.

Respuesta al veto a preguntas

En este contexto, el Deportivo explica la decisión adoptada tras el partido ante el Elche, en las comparecencias posteriores al encuentro. Según el comunicado, jugadores y entrenador se limitaron entonces a responder a preguntas “estrictamente deportivas” y se mantuvieron al margen de una cuestión que, sostiene la entidad, “nada tiene que ver con ellos ni con su desempeño en el terreno de juego”.

El club subraya, no obstante, que esta decisión no pretendía limitar el trabajo de los medios de comunicación. “Todo ello sin menoscabar la posibilidad de los medios de comunicación de recoger las impresiones de los protagonistas sobre el debut del RC Deportivo en Primera División después de ocho años”, señala el comunicado. La entidad añade que seguirá siendo “un ejemplo de transparencia y proximidad con la prensa”.

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El Deportivo sitúa la cuestión en el ámbito de responsabilidad de sus órganos de gestión y recuerda que, como empleador, tiene la obligación de velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores, también en su dimensión psicosocial. En paralelo, señala que ha dado respuesta a algunas de las reivindicaciones de los abonados, como la renovación online y el sistema de cesión de abonos y liberación de asientos en Marathón Inferior.

Sobre las medidas de seguridad adoptadas en esa grada, el club sostiene que fueron consecuencia del “elevado número de sanciones acumuladas” en ese espacio y que no pretenden cambiar su dinámica ni afectar a quienes no incurran en comportamientos contrarios a la normativa. El Deportivo concluye reivindicando el derecho de los aficionados a expresarse dentro de la legalidad y reclama apoyo a los jugadores “dentro y fuera del terreno de juego”, con el objetivo de mantener un entorno de respeto, convivencia y seguridad.