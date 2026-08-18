Cinco apuntes del Deportivo-Elche: el fondo y las formas

Eddahchouri, Noubi y Ede en una acción del Deportivo-Elche en Riazor JAVIER ALBORÉS

El Deportivo dejó luces y sombras en el esperado regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul recibió un bautismo con evidentes tintes de la realidad que le espera en la máxima categoría, en la que tendrá que acostumbrarse a ser cola de ratón después de un último lustro en el que propios y extraños le otorgaban siempre la cabeza de león sin ningún tipo de reparo.

El calendario le presentó un duelo asequible a Antonio Hidalgo y los suyos. Un Elche en reformas, y con nuevo arquitecto en el banquillo, que busca hacer en el tramo final del mercado los deberes que Fernando Soriano adelantó durante junio y julio. Por eso quizá el duelo por momentos se pareció más a la última cita de la pretemporada que a la jornada 1 de campeonato, donde los puntos ya cuentan. Al equipo coruñés le costó mucho encontrarse cómodo sobre el césped y terminó con tan pocas fuerzas como ideas.

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Fue transparente el Dépor. En eso no hay ninguna duda. Exhibió las virtudes que muchos esperaban, como la pegada gracias al fichaje de Aubameyang y un seguro bajo palos con la llegada de Leo Román, pero también defectos que se señalaban como evidentes al inicio del verano y que, al menos de momento, la dirección deportiva del club herculino todavía no ha sido capaz de resolver. Estos son los cinco apuntes que deja el empate ante el Elche.

1 - Nuevo pasillo de seguridad

La ventaja de que el Deportivo se moviese rápido en el mercado le ha dado la posibilidad a Antonio Hidalgo de, a pesar de las diferentes lesiones que han minado a la plantilla, ir encajando las piezas desde bien temprano. Así, el técnico pudo permitirse alinear de inicio en la primera jornada a cinco de esos nuevos refuerzos, una cantidad de caras nuevas que muchos de los equipos de Primera no pueden presumir siquiera de haber inscrito. Y la mayoría dejaron grandes sensaciones.

Leo Román empezó a justificar su inversión y es probable que en breve la pregunta de ‘¿Cuánto costó?’ cambie por la de '¿Cuánto vale?’. Paradas decisivas desde el primer momento y serenidad para jugar el balón con calma cuando tocó hacerlo sobre el césped. El arquero balear es la primera piedra de lo que Hidalgo espera que sea su nuevo pasillo de seguridad. O que al menos refuerce con nuevos cimientos el que ya traía de Segunda. Porque por delante la gran sorpresa positiva fue Bright Ede. 19 años tiene el polaco, al que la juventud se le puede notar por los errores que pueda cometer fruto de la edad, pero parece que nunca será por su determinación. La agresividad del joven defensor para imponerse en los duelos y su capacidad de corregir le permitieron firmar un prometedor primer encuentro como blanquiazul.

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También brilló con luz propia Lorenzo Amatucci. Hidalgo le dio las llaves al italiano para que las compartiera con Mario Soriano y estuvo a la altura. La sociedad con el madrileño es un gran suelo sobre el que construir el nuevo Dépor y el excentrocampista de la Fiorentina dejó un partido de notable en todas las facetas, con la guinda de una asistencia sobresaliente a Aubameyang. A falta de Yeremay, el gabonés fue el que asumió el otro extremo de la columna vertebral deportivista. Se ofreció continuamente y no paró de buscar la portería rival. Y en la primera clara de la que dispuso, dejó su sello con un tanto al alcance de muy pocos delanteros de la mitad baja de la tabla de Primera.

2 - Peloteros sin pelota

El caso es que el Dépor se presentó a la primera jornada de Liga con un once en el que compartían césped Amatucci, Soriano, Jensen, Aubameyang y Bil Nsongo. Eso sin contar la altura a la que actuaron Quagliata y Altimira, siempre más extremos que laterales. Con este escenario, se espera que cualquier encuentro en el que el equipo no tenga el balón significará sufrir en exceso.

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Y la constatación de esta hipótesis no tardó en llegar. Con un doble pivote que vive por y para la pelota, el Deportivo no fue capaz de tenerla en ningún momento. Un 39% de posesión y superando apenas los 400 pases en 90 minutos (el Elche dio 641). La segunda parte evidenció la problemática de un grupo que está hecho para tener la redonda, pero que de forma obligada o voluntaria renuncia a ella. El cuadro blanquiazul se fue hundiendo poco a poco en su área sin que el rival tuviera que empujar demasiado ni tener una circulación excesivamente fluida. Y en esos contextos, la naturaleza de los futbolistas con los que cuenta el Dépor abre la puerta de forma inevitable al sufrimiento.

3 - Dominio del área

Y es que, a pesar de la actuación de Ede, el conjunto coruñés mostró cierta fragilidad siempre que el Elche apostó por el juego directo sobre Fer Niño o tuvo la oportunidad de meter el balón en el área. La primera ocasión ilicitana llegó en un saque de esquina y también desde el ángulo se originó el tanto del empate, aunque no fuese de forma directa.

El Dépor sufrió mucho la temporada pasada cada vez que el balón sobrevolaba la zona restringida y de momento no parece que eso vaya a cambiar en Primera, donde los centradores son mejores y hay también rematadores de más nivel. Ni siquiera es necesario ser un cabeceador de élite cuando las vigilancias en el área son tan laxas como en la acción del gol de Aguado, en la que un Noubi que ya había perdido la marca tras un córner en el primer tiempo, tardó demasiado en llegar para al menos molestar al centrocampista del Elche.

4 - Faltó gasolina

Una de las señas de identidad del conjunto deportivista en la recta final que le dio el ascenso fue lo fuerte que terminaba los encuentros. Los puntos que sacó al final, bien fuera remontando o simplemente tras deshacer el empate, fueron decisivos y la lupa para bien se puso en el gran estado físico de la plantilla. Será este un aspecto en el que tendrá que seguir trabajando el cuerpo técnico de Hidalgo, al menos después de ver lo que le costó al grupo terminar el partido.

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El ritmo de Primera exige una aclimatación para muchos futbolistas que están aterrizando en la máxima categoría. Uno de los ejemplos fue Mario Soriano, incombustible y rara vez sustituido en la categoría de plata, pero que apenas pasó del minuto 70 en su estreno en la cumbre. El propio Hidalgo y varios de sus jugadores hablaron de falta de “frescura” y “piernas”, algo en lo que también tiene que ver una pretemporada accidentada con varias lesiones que han limitado la preparación de piezas como Altimira o Jensen, que fueron titulares sin apenas haber participado durante el verano.

5 - Fondo de armario

Los últimos minutos de partido, en los que el Dépor intentó buscar el triunfo tras sacudirse el shock del tanto recibido, mostraron dos problemas cuya solución está a medias entre Hidalgo y Fernando Soriano. La primera compete al técnico y es sacar un mejor rendimiento a los futbolistas que entran desde el banquillo para que la distancia entre ellos y los titulares no afecte de manera tan significativa al equipo. Ninguna de las piezas de refresco fue capaz de tener un impacto importante en el encuentro. Mella, Luismi y Eddahchouri, importantes el curso pasado con tramos de titularidad sostenida, deben dar un paso adelante para que el grupo no se resienta cuando llega el momento de intervenir desde el banco.

El otro ajuste necesita llegar desde la dirección deportiva. Porque el club estableció con premura un buen suelo con el que competir actuando bien en el mercado, pero sigue habiendo posiciones que han quedado algo justas, bien sea de efectivos o perfiles, bien sea del nivel suficiente para que Hidalgo deposite en ellas su confianza.