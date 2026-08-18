Así es el nuevo proceso del sorteo de entradas para acudir a los desplazamientos del Deportivo

La afición del Deportivo en La Rosaleda en la temporada 2025-26 Fernando Fernández

El Deportivo estrena esta temporada un nuevo sistema para gestionar las entradas destinadas a su afición en los desplazamientos. El cambio se hará efectivo, al menos, en el primer viaje del curso, que llevará al conjunto blanquiazul a La Rosaleda para enfrentarse al Málaga en la segunda jornada de Primera División. El club todavía no ha concretado si este procedimiento se mantendrá durante toda la campaña o si se irá adaptando a medida que pasen los encuentros.

Después de no prorrogar el convenio con la Federación de Peñas, que hasta el curso pasado eran los encargados de gestionar el 40% de las entradas visitantes, ahora será la entidad herculina la encargada de administrarlas y distribuirlas en su totalidad. Para el choque ante el cuadro malagueño se han puesto a disposición de la entidad coruñesa un total de 344 localidades a un precio de 30 euros cada una, de las cuales 320 se sortearán entre los abonados que realicen la correspondiente pre-reserva. Las 24 restantes estarán destinadas a compromisos contractuales y acuerdos comerciales.

El plazo para llevar a cabo la solicitud comenzó este martes y permanecerá abierto hasta el miércoles 19 de agosto a las 17.00 horas a través de la plataforma habitual, reservas.rcdeportivo.es. Una vez cerrado el periodo de inscripción, se recopilarán todas las peticiones y el sorteo se realizará el mismo miércoles a las 18.00 horas. Una de las principales novedades es que se podrá seguir en directo a través del canal oficial del Deportivo en YouTube. “El objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso de asignación”, afirmó el club en el comunicado.

Cada abonado que resulte agraciado podrá adquirir un máximo de dos billetes y tendrá hasta el jueves a las 19.00 horas para completar la compra. Posteriormente, las localidades que no hayan sido adquiridas pasarán a las personas incluidas en la lista de reserva, siguiendo los plazos establecidos por el Málaga para el desplazamiento.

Las entradas se entregarán en Málaga

El otro cambio con respecto a la pasada temporada tiene que ver con la entrega. El Deportivo ha informado de que las entradas visitantes se darán físicamente en la ciudad en la que se dispute el partido y el mismo día del encuentro.

“En el caso del desplazamiento a Málaga, el RC Deportivo informará del lugar y el horario concretos establecidos para la entrega. Las entradas, como es habitual en los desplazamientos, serán nominativas y se entregarán exclusivamente en mano al abonado o abonada al que hayan sido asignadas. Para su retirada será imprescindible mostrar el DNI o documento identificativo equivalente, con el fin de verificar la identidad de la persona titular”, explican.

Por último, desde el club aclaran que las condiciones y el procedimiento podrán variar en cada viaje, atendiendo a las circunstancias y condiciones establecidas para cada partido.