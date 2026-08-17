Previa | Una noche como las de antes en Primera

Bil Nsongo encara a Dumfries en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

La espera ha sido larga. Pero el día ha llegado. Es hoy. El Deportivo vuelve a jugar un partido de Primera División. Y lo hará en Riazor, ese feudo que ha visto a su equipo caer y levantarse una y otra vez. Ahora, ocho años después, el conjunto blanquiazul regresa a la élite con el Elche como primer reto de los 38 ligueros que le quedan todavía por delante.

El objetivo prioritario está claro: la permanencia para estabilizar el proyecto en la máxima categoría. Así lo verbalizó Fernando Soriano hace apenas tres días. Una vez lograda la salvación, todo lo que sea aspirar a puestos más altos de la clasificación, bienvenido sea. Pero desde dentro del club aseguran estar preparados para abrazar el sufrimiento de una liga competitiva y larga, en la que toca medirse a los mejores. La última vez que el deportivismo supo convivir con el estrés, acabó celebrando el ascenso a Primera.

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Será un partido lleno de ilusión. Aunque quizás no toda la que debería generar una jornada tan esperada por la afición blanquiazul. El encuentro estará marcado por el contexto social que vive el Deportivo. Las medidas impuestas por el club que afectan a la grada de Marathón Inferior han generado una brecha que se mantiene abierta. Riazor Blues, Old Faces y la Federación de Peñas han instado a la gente que esté de acuerdo con sus postulados a acudir al estadio con ropa naranja como acción de protesta. No obstante, lo que más afectará al ambiente, tal y como se vivió durante el Teresa Herrera ante el Real Madrid, será el cese de la actividad de animación. Riazor siempre se ha caracterizado por ser un escenario capaz de cambiar el rumbo de un partido merced a la unión entre equipo y afición. Pero hoy será diferente.

Dudas y certezas

Otro de los factores que marcará el devenir del encuentro será el planteamiento de Antonio Hidalgo, sujeto al estado físico de la plantilla. El técnico de Granollers no podrá contar con Noé, que sufre un esguince de tobillo. Sí podrá alinear a un David Mella que no solo se ha recuperado a tiempo para el primer partido de Liga, sino que se ha convertido en una de las mayores ilusiones del deportivismo tras sus primeros minutos en pretemporada.

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Hidalgo no ha querido dar pistas, así que la mayor de las incógnitas es la que rodea a tres futbolistas: Altimira, Asp y Yeremay. El carrilero predilecto del entrenador blanquiazul no podrá partir de inicio debido a la lesión acaecida en el amistoso ante el Oviedo, el 25 de julio, mismo día en el que Asp disputó sus últimos minutos de pretemporada. La baja del danés, unida a la de Yeremay, deja a Hidalgo sin opciones naturales para el extremo izquierdo. El canario no juega desde el 23 de mayo, día en el que el Deportivo logró en Valladolid el ascenso a Primera. Así que la profundidad por ese flanco correrá a cargo del carrilero zurdo: ¿Angeliño o Quagliata? El de Coristanco fue titular ante el Real Madrid, sin embargo, su falta de rodaje equilibra la balanza de la titularidad.

Malos comienzos

Será la decimotercera vez que Deportivo y Elche se vean las caras en Primera División. En la élite, el balance de victorias favorece al conjunto ilicitano, que atesora un total de seis, por las cuatro de los blanquiazules.

El Dépor tiene la oportunidad de recortar ese margen, pero también de empezar la temporada con buen pie. Además, delante tendrá a un equipo acostumbrado a los tropiezos en la jornada de estreno. El Elche no ha sumado tres puntos en el primer partido liguero en ninguno de los últimos doce cursos en los que disputó la categoría. Hay que rebobinar 53 años para encontrar un triunfo ilicitano en su debut en Primera, cuando derrotó al Barcelona en el viejo Altabix (1-0). Y el Deportivo quiere tres puntos y que esa historia se alargue un año más.